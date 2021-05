Cloud Computing 2021: nastává s covidem čas Cloud First?

Efektivní spravování různých Kubernetes clusterů napříč datovými centry a public cloudy, zálohování v Cloudu, bezpečnost v AWS Cloudu, představení cloudové aplikaceSofa umožňující jednoduchý přechod od papíru k práci s dokumenty v digitální podobě, poskytování cloudové služby na cloudové platformě, právní aspekty cloudových technologií a další témata otevřeme na online konferenci Cloud Computing 2021. Vystoupí profíci ze společností Accenture, Software602, SUSE, Veeam Software, Amazon Web Services, PIERSTONE, Memsourcea dalších.

Program nabízí sedm přednášek, všechny důležité informace najdete na webu konference.

Vybíráme z programu:

Zálohování v Cloudu, do Cloudu a mezi Cloudy Boris Mittelmann (Veeam Software)

Jak jsou vaše data chráněna v Cloudu a proč by vás to mělo zajímat? Co je to model sdílené odpovědnosti a jak souvisí se zálohováním? Vyplatí se zálohovat do Cloudu? Jaká jsou rizika Backup as a Service služeb? Jaký je rozdíl mezi vysokou dostupností, retencí a zálohou? Kdo je odpovědný za data provozovaná v SaaS službách? Na tyto a mnohé další nejasnosti týkající se ochrany dat v návaznosti na využívání cloudových služeb se budeme snažit najít odpovědi v tomto vstupu.

Jak spravovat Kubernetes clustery napříč datovými centry a public cloudy? Martin Zikmund (SUSE)

Provozujete větší množství Kubernetes clusterů a řešíte, jak jednoduše tyto clustery spravovat? Řídit centrálně přístupová práva, aktualizace, nasazování aplikací atd. V prezentaci vám představíme řešení Rancher od společnosti SUSE. Rancher je jedničkou v oblasti open source řešení pro správu Kubernetes clusterů napříč datovými centry i cloudy. Rancher je jediné řešení, které Vám umožňuje spravovat libovolnou CNCF certifikovanou Kubernetes distribuci jak on premise, tak i v rámci public cloud (AWS, Azure atd.). Součástí přednášky bude i několik demo ukázek využití řešení v praxi.

Sofa – oběh, podepisování a archivace dokumentů Michal Vejvoda (Software602)

Vaše dokumenty a procesy bezpečně dostupné odkudkoliv? Představení cloudové aplikace Sofa umožňující jednoduchý přechod od papíru k práci s dokumenty v digitální podobě. Elektronické podpisy se schvalovacím workflow a dokumentovým trezorem. Ve firmě, na úřadě nebo na home office. Jednoduše. Digitálně.

Dále vystoupí Juraj Vaško z Accenture, Miro Mašat z Amazon Web Services, Martin Surovčák z Memsource nebo Jana Pattynová z PIERSTONE.

Účast na konferenci je zcela zdarma, stačí vyplnit online formulář a 8. června se připojit.

Děkujeme všem partnerů akce. Generálním partnerem je Accenture. Stříbrní partneři jsou společnosti Software602, SUSE a Veeam. Organizátory jsou CIO Business World, Computerworld, Lupa.cz, Podnikatel.cz.