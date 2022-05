Cloud jako nový normál hybridního pracovního prostředí

Konference Cloud Computing 2022 se již 7. června bude věnovat bezpečnému provozu IT technologií v dnešním hybridním IT světě, vlastním cloudům i pravidlům, kterým díky stále rostoucím regulacím podléhají. Naši řečníci vám pomohou zorientovat se v dalším vývoji nekonečné diskuze „on-prem vs. cloud vs. mutli-cloud”, rozkryjí aktuální rizika spojená s nákupem a využitím SaaS aplikací, s vývojem a provozem služeb běžících v cloudu i napříč cloudovými platformami.

Akce proběhne online a registrovat se můžete zcela zdarma.

První vlaštovky z programu:

Umělá intelligence Watson, CloudPaky, Bezpečnost a IBM Cloud

Petr Leština z IBM Česká republika vám v rámci své přednášky představí hlavní trendy v IBM, řešení na bázi umělé intelligence Watson, technologie IBM pro cloud-nativní řešení a v neposlední řadě technologie pro bezpečný provoz IT technologií v dnešním hybridním IT světě.

Cloud ve veřejné správě – pravidla kybernetické bezpečnosti

Regulace cloudových služeb se stále zpřísňuje, a to zejména ve státní správě a strategických sektorech. Nově není možné do státní správy dodávat cloudové služby, které nejsou zapsané v tzv. Katalogu cloud computingu, a v letošním roce se očekávají další regulace cloudu v české státní správě, včetně přijetí certifikačního mechanismu v rámci celé EU. Prezentace Jany Pattynové z PIERSTONE vám poradí, jak se s těmito regulačními výzvami vyrovnat a jaký bude jejich dopad na dodavatele i zákazníky.

Multicloud jako nová strategie firem

Jeden dokonalý cloud neexistuje. Pro každé IT potřeby je nutné zvolit odpovídající cloud s optimálními parametry a následně cloudy propojit. Strategii výběru jednotlivých cloudů i multicloudu a odborný moderní náhled na IT multicloudovou strukturu ukáže Petr Pilin ze společnosti iPodnik cloud.

Hybridní licencování Microsoft 365

Základní licencování Microsoft 365 pomocí balíků Business nebo Enterprise je na první pohled snadné. Víte ale, jaké služby balíky poskytují a využíváte je? CEO ze společnosti PREDNY SLM Martin Predný vám ukáže, jak tyto balíky efektivně poskládat díky Hybridnímu licencování (kombinace on-premise licencí z volného trhu a předplatného), tím ušetřit desítky procent nákladů a přitom nepřijít o žádné využívané služby v cloudu.

Dále budou přednášet například zástupci firem iPodnik, VMware a ELOS.

Program konference Cloud Computing 2022, najdete na stránkách akce, kde se můžete i zaregistrovat. Zlatým partnerem je společnost iPodnik cloud, stříbrnými partnery jsou společnosti ELOS Technologies, IBM Česká republika, PREDNY SLM a Tech Data. Organizátory jsou časopisy CFOworld, CIO Business World, Computerworld, Lupa.cz a Podnikatel.cz