Co zařídit před tím, než se vydáte na zahraniční dovolenou

Pohodlně a rychle z domova

Chcete ušetřit čas nebo prostě nemáte před odjezdem času nazbyt? Sjednejte si cestovní pojištění online. Je to pohodlné, snadné a hlavně rychlé. Jednoduše vyplníte do dotazníku několik základních informací o sobě, které zahrnují vaše jméno, příjmení, věk a účel cesty. Následně vyplníte údaje o cílové destinaci a s pomocí kalkulačky a srovnávače cestovního pojištění se vám vygenerují nejlepší nabídky. Ty následně porovnáte a zvolíte si tu, která vám bude nejvíce vyhovovat.

Vysoké limity léčebných výloh vám zajistí klidné spaní

Jak ji poznat? Při výběru vhodné pojistky na cesty se zaměřte na několik věcí. V první řadě se zaměřte na výšku léčebných výloh. Do jaké částky sahá? Řiďte se jednoduchým pravidlem, že při cestách po Evropě by měla výše léčebných výloh tvořit alespoň jeden a půl milionu korun. V případě, že se chystáte poznávat exotičtější místa mimo Evropu, měla by minimální výše limitu na léčebné výlohy tvořit alespoň 5 milionů. Dále si pohlídejte také to, že v ceně pojištění je zahrnutý případný nezbytný transfer zpět do vlasti a pojistné plnění v případě trvalých zdravotních následků, či v nejhorší situaci, v případě smrti.

Pozor na tyto výjimky

Věděli jste, že existují výjimky, na které se klasické cestovní pojištění nevztahuje? Do skupiny osob, které je potřeba pojistit speciální pojistkou na cesty spadají:

těhotné ženy,

senioři,

dlouhodobě nemocné osoby,

domácí mazlíčci,

lidé, kteří se věnují adrenalinovým a extrémním sportům.

Spadáte-li do jedné zvýše uvedených kategorií, bude nutné sjednat si speciální pojistku na míru, díky které budete mít stejně vysoké limity a stejné výhody jako všichni ostatní. Tato opatření pojišťoven nejsou zdaleka diskriminační, jak by se mohlo zdát, ale zcela na místě.

Nebraňte se připojištění

Skvělou součástí cestovního pojištění může být i vhodně zvolené připojištění. Jste-li občas jako slon v porcelánu a bojíte se, že svým chováním někomu omylem způsobíte škodu, zvažte připojištění odpovědnosti za škodu. Jedná se o klasické pojištění ,,na blbost”, které platí i na cestách. Praktická jsou také připojištění zavazadel, dokladů a asistenčních služeb.

Cestování se sjednaným pojištěním na cesty je snazší a ušetří vám spoustu starostí a nervů. K jeho zařízení vám postačí připojení k internetu a chytrý mobilní telefon. Pomocí srovnávače pojištění porovnáte nabídky všech pojišťoven, zvolíte si tu, která vám bude nejvíce vyhovovat a vše sjednáte z pohodlí domova online.