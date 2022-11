Comguard představuje novinku v oblasti Threat Intelligence

Společnost Comguard rozšiřuje svoje portfolio o technologii Rapid7 Threat Command. Tato technologie dokáže predikovat útoky, proaktivně blokovat hrozby a je schopna odhalovat nové hackerské taktiky cílené na společnost zákazníka.



Mezi klíčové vlastnosti platformy patří: Integrace se stávajícími bezpečnostními technologiemi (SIEM, SOAR, EDR, firewall, …), monitoring Dark webu, prioritizace hrozeb a rychlá náprava.

Obchodní ředitel Ing. Martin Votava k tomu dodává: „Jsme velice rádi, že se portfolio společnosti Comguard rozšířilo tímto směrem, jelikož naši obchodní partneři tak dostávají do rukou unikátní nástroj pro boj s kompromitací účtů, úniků citlivých údajů, čísel kreditních karet, či phishingovými útoky ještě ve fázi jejich přípravy. Mohou tak nabídnout zákazníků řešení či službu, která na trhu doposud scházela. Věřím, že v rámci bankovního sektoru, vládních institucí, či silných značek jejichž jméno je často zneužíváno k útoku si tato technologie brzy najde své místo.“

Více se dozvíte zde: https://www.comguard.cz/rapid7-threatcommand

Společnost Comguard a.s. se od roku 2006 v roli Value Added Distributora (B2B) specializuje na oblast IT bezpečnosti, produktů a služeb, a s tím související podporu partnerského prodeje.