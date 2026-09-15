Cyber Security 2026: Bezpečné nasazení AI a vlastní LLM v praxi

AI už je ve firmách běžnou součástí provozu. Teď přichází ta složitější část: jak ji dostat pod kontrolu, ochránit data, nastavit přístupy a rozhodnout, co provozovat interně a co svěřit externím službám.
Právě na tyto otázky se zaměří letošní konference Cyber Security 2026, která se uskuteční 13. října v Praze. Místo obecných debat nabídne konkrétní zkušenosti s tím, jak AI a bezpečnost řešit v reálném firemním provozu.
Na programu budou témata, která dnes IT a security týmy skutečně řeší: co obnáší provoz vlastního LLM, jak zabezpečit práci s firemními daty, jak nastavit pravidla pro používání AI a co do praxe přináší nová regulace. A hlavně zkušenosti s tím, co už někdo vyzkoušel před vámi – a kde narazil.
Co budou řečníci řešit?
Když bezpečnost začíná už ve výrobě
David Filgas z HP představí vícevrstvý přístup k ochraně koncových zařízení – od zabezpečení BIOSu a možností obnovy systému až po ochranu uživatele, dat a samotného zařízení. Na konkrétních příkladech vysvětlí, jak mohou technologie HP snížit bezpečnostní rizika v moderním pracovním prostředí.
AI ve firmách: tři bezpečnostní výzvy
Martin Haller z PATRON-IT ukáže tři konkrétní problémy, které dnes firmy řeší při nasazování AI. Zaměří se na práci s daty, přístupy, integrace i odpovědnost a ukáže situace, se kterými se setkává přímo u zákazníků.
Od AI Actu k praxi
Jak převést požadavky AI Actu do firemní praxe ukáže Štěpánka Havlíková. Dojde na mapování využití AI ve firmě, governance, dokumentaci, interní pravidla, odpovědnosti i řízení externích dodavatelů.
AI pod tlakem regulace
Jan Rudolf z NÚKIB propojí AI Act, NIS2 a nový zákon o kybernetické bezpečnosti a zaměří se na to, jak se nové požadavky promítají do používání AI a řízení rizik v organizacích.
Ukradeno, nebo naučeno?
Komu patří výstupy generativní AI a kdy lze cizí obsah použít pro trénování modelů? Milan Listík z LISTIK LEGAL projde aktuální spory a rozhodnutí kolem trénovacích dat a jejich praktické dopady.
Vlastní LLM v cloudu
Michal Roth z DesignDev otevře vlastní LLM stack na pronajatých H100. Ukáže reálné náklady, on-demand provoz, srovnání s komerčními API i praktické záseky kolem vLLM, LiteLLM nebo kvantizace.
V programu vystoupí také Michael Bátrla z ČVUT, který se věnuje kybernetické bezpečnosti, AI governance a compliance. Konkrétní téma jeho přednášky ještě upřesníme.
Program si prohlédněte na stránkách konference Cyber Security, kde se můžete i zaregistrovat.
Stříbrní partneři akce jsou HP Inc Czech Republic a IS4 security, Produktovým partnerem je EasyEvent, mediálním partnerem pak Česká asociace umělé inteligence. Organizátory jsou CFOtrends, CIOtrends, Computertrends, Channeltrends.