Datový trezor: Jak posílit kybernetickou bezpečnost a ochránit firemní data

Izolace a správa dat jsou důležitými součástmi strategie kybernetického zabezpečení. Zajištěním izolovaného prostředí datového centra, které je odpojeno od podnikových a záložních sítí, a omezením přístupu pouze na oprávněné uživatele, snáze dosáhnete kybernetické odolnosti.

Jedním z takových řešení je Dell Cyber Vault, který funguje jako trezor a udržuje firemní data v bezpečí, protože poskytuje hned několik vrstev ochrany. Jeho

Synchronizace : Automaticky synchronizuje data mezi produkčními systémy a trezorem, a vytváří tak v trezoru neměnné kopie

: Efektivně brání potenciálním útokům a eliminuje jakékoliv potenciální slabiny vedoucí k ohrožení systému. Obnova: V případě útoku dokáže rychle a flexibilně obnovit data, čímž firmě zajistí rychlý návrat do běžného chodu.

Datové trezory jsou jednoduše škálovatelné, a tak mohou být velmi prospěšné pro veřejný i soukromý sektor napříč všemi odvětvími či velikostmi organizací. Nejen, že pomáhají bezpečně ukládat kopie důležitých dat, ale využívají také strojové učení a indexování obsahu, což umožňuje snadno a rychle odhalit kybernetické hrozby. Automatické kontroly integrity pak pomáhají zjistit, zda nebyla data poškozena škodlivým softwarem, a v případě potřeby umožňují rychlou nápravu.

Kybernetický útok dříve nebo později čeká každou firmu

Každé bezpečnostní řešení je potřeba vnímat jako investici do budoucnosti své organizace. V době, kdy každých 11 sekund dojde na světe ke kybernetickému útoku, již není otázkou, jestli to přijde, ale kdy to přijde. Investice do datového trezoru se vyplácí, protože rychlým uvedením firmy do běžného provozu po útoku nebo havárii dokáže zamezit ušlým ziskům.

V případě kybernetického incidentu by silná strategie kybernetické obnovy měla zahrnovat pracovní postupy a nástroje, které ji provádějí pomocí dynamických procesů a stávajících postupů, aby bylo možné rychle a spolehlivě obnovit provoz kritických systémů. To musí zahrnovat také komplexní metodiku ochrany dat, provádění posouzení škod a forenzní analýzy, aby organizace měla k dispozici spolehlivou cestu k obnově kritických podnikových systémů.

Model Zero Trust pak pomáhá organizacím lépe chránit jejich sítě. Namísto spoléhání se pouze na ochranu perimetru, pracuje Zero Trust s principem nedůvěryhodnosti, kdy každý požadavek na přístup je pečlivě ověřen a přezkoumán, bez ohledu na to, zda pochází od interního nebo externího uživatele nebo privilegovaného účtu. Tento přístup přináší několik výhod, jako například zvýšené zabezpečení, lepší kontrolu přístupu uživatelů a přehled o síťových aktivitách. V dnešní době se kybernetické hrozby neustále vyvíjejí a stávají se stále sofistikovanějšími, proto je Zero Trust stále důležitější pro organizace, které chtějí být v bezpečí.

Pro více informací o ochraně s pomocí datového trezoru se podívejte na web cybervault.space nebo se ozvěte na email info@cybervault.space.

Autor: David Průša, Data Protection Solution System Engineer ve společnosti Dell Technologies