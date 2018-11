 »   »  Do Prahy míří vývojářská konference 4C

Do Prahy se již 5. a 6. října sjedou lidé z videoherní branže, aby společně sdíleli nejnovější poznatky z oboru. Na putovní konferenci 4C, která se letos objeví v kongresovém hotelu Clarion, se však neukáží jen vývojáři, ale také manažeři zodpovědní za byznysovou stránku her a mnoho dalších osobností.

Pražská 4C konference přivítá vice než tisícovku účastníků ze všech koutů světa a současně nabídne celou řadu hostů z mnoha globálních společností. Posluchači si budou moci vybrat nejen z velkého množství prezentací, ale s mluvčími se také budou moci setkat osobně, nebo se zúčastnit workoshopů, na nichž bude možné o dané problematice i diskutovat. Mluvčích bude na letošním ročníku více než 90, což rozhodně není málo.

Hosté se tak setkají nejen s programátory, designéry, ale také s vizionáři, kteří se zabývají vývojem her pro virtuální realitou, či s e-sportovými manažery. Posluchač si tak 4C může vybrat témata, která nejvíc vyhovují jeho zaměření a profesi.

Konference 4C vznikla navíc pod taktovkou samotných vývojářů a jejím cílem je přinést posluchačům v sálech ty nejnovější poznatky z oblasti technologií, umění, herního designu, publikování, ale také marketingu a budoucnosti her. Zní to jako fráze, ale skutečností je, že právě podíl vývojářů na organizování této konference se promítá i do výběru témat a hostů. S trochou nadsázky by šlo říci, že 4C je zde od vývojářů pro vývojáře.

4C se především snaží předvídat změny, které herní průmysl provázejí a nabízí sdílení s předními odborníky na videohry.

Vývojářských konferencí je na světě hned několik, 4C však přichází s poněkud jiným konceptem. Pořadatelé se rozhodli pro putovní konferenci, což je koncept ojedinělý, ale na druhou stranu nutí být každý rok inovativní a přicházet s důležitými tématy.

Každý rok se tak přední vývojáři sjedou na novém místě s jednoduchým cílem, předat zkušenosti a znalosti na lokální úrovni.

Praha se stane dalším místem, kam putovní vývojářská konference zavítá, letos navíc se speciálním 4C Career Hubem. Novinka nabídne zájemcům více individuální přístup a za pomoci přednášejících se dozví a naučí o všem, co mohou využít ve své práci v tomto rychle se rozvíjejícím odvětví.

„Praha je vzrušujícím místem a současně i velkým benefitem pro náš hub, který nabídne setkávání a propojování profesionálů a sdílení jejich znalostí,“ vysvětluje ředitelka 4C Tatiana Santoriniou. Letošní ročník navíc slibuje opravdu velmi silnou sestavu řečníků, kterých bude více než 80. Jména jsou již nyní k dispozici na stránkách konference: https://conf4c.com/en/

Na těchto stránkách se lze i zaregistrovat a objednat vstupenky na konferenci.

Ti, kteří již byli ohlášeni, pocházejí z několika různých světových společností s pobočkami a kancelářemi po celém světě, včetně: