FlowPro NG: SIEM postavený na Elasticsearch a moderních databázových technologiích

FlowPro NG je SIEM platforma zaměřená právě na tento segment. Kombinuje několik běžně používaných open-source technologií a přidává nad nimi vrstvu pro sběr dat, korelaci událostí a bezpečnostní monitoring infrastruktury.
Problém bezpečnostního monitoringu v menších infrastrukturách
Mnoho firem dnes provozuje infrastrukturu o desítkách serverů, několika síťových segmentech a několika bezpečnostních prvcích. Typické prostředí může zahrnovat Linux a Windows servery, firewally a routery exportující NetFlow, VPN infrastrukturu a interní aplikace a databáze.
V takovém prostředí vzniká velké množství provozních a bezpečnostních dat:
- systémové logy
- síťová telemetrie
- autentizační události
- IDS alerty
- auditní záznamy
Bez centralizace těchto dat je obtížné získat přehled o dění v infrastruktuře nebo identifikovat bezpečnostní incidenty.
Architektura FlowPro NG
FlowPro NG využívá kombinaci několika datových úložišť podle typu zpracovávaných dat.
Logy a bezpečnostní události jsou ukládány do Elasticsearch, který poskytuje fulltextové vyhledávání, indexované dotazy nad logy a analytické dashboardy. Síťová telemetrie (NetFlow/IPFIX) je ukládána do vysoce výkonné sloupcové databáze, která je optimalizovaná pro analytické dotazy nad velkými datasety.
Datový tok v platformě lze zjednodušit do následující architektury:
Agenti / Syslog → Kafka → Elasticsearch
NetFlow / IPFIX → Kafka → Specializovaná databáze pro síťovou telemetrii
Kafka slouží jako buffer mezi ingest vrstvou a storage systémy a umožňuje paralelní zpracování dat. Oddělení síťových flow dat od logů umožňuje optimalizovat výkon analytických dotazů a zároveň efektivněji využít storage.
Sběr dat z infrastruktury
Platforma podporuje několik způsobů sběru dat.
Agenti
Na serverech lze nasadit agenty, kteří sbírají:
- systémové logy
- procesy
- autentizační události
- změny souborů
Agenti mohou běžet na Windows i Linuxu.
Syslog
Síťová zařízení a bezpečnostní prvky obvykle exportují logy pomocí syslogu. Do platformy tak lze připojit například:
- firewally
- routery
- switche
- VPN gatewaye
NetFlow a IPFIX
Síťové prvky mohou exportovat flow data, která popisují komunikaci mezi jednotlivými hosty. Typický flow záznam obsahuje například:
- zdrojovou a cílovou IP adresu
- porty
- objem přenesených dat
- čas komunikace
Tyto záznamy umožňují analyzovat síťový provoz a detekovat anomálie.
Korelace událostí
Samotné logy nebo flow data často neposkytují dostatečný kontext. Důležitou částí SIEM platformy je proto korelace událostí z různých zdrojů. FlowPro NG propojuje například síťovou telemetrii, systémové logy a asset management.
Výsledkem je alert, který obsahuje více kontextových informací o incidentu.
Příklad detekce incidentu
Následující scénář ukazuje, jak taková korelace v praxi funguje:
- [16:42] Síťový modul zaznamená neobvyklý objem odchozí komunikace z interního serveru. Denní objem komunikace bývá přibližně 200 MB, aktuální hodnota ale překročila 2 GB.
- [16:42] Korelační engine bleskově propojí flow data se systémovými logy. Zjistí, že na stejném stroji se v posledních hodinách objevilo několik pokusů o zvýšení oprávnění a neobvyklé spuštění procesu curl z adresáře /tmp.
- [16:43] Modul asset managementu identifikuje zasažený server jako kritický účetní systém.
Na základě těchto událostí platforma vytvoří ucelený alert obsahující:
- anomálii v síťovém provozu
- podezřelé systémové události
- identifikaci konkrétního aktiva
Takový alert poskytuje správci infrastruktury kontext potřebný pro další analýzu incidentu.
Použitý technologický stack
Platforma je postavena na robustních open-source komponentách. Uživatelské rozhraní staví na Reactu a TypeScriptu, zatímco aplikační backend využívá framework FastAPI v Pythonu.
Pro ukládání dat systém využívá hned několik specializovaných datových vrstev:
- PostgreSQL
- Elasticsearch
- Specializovaná databáze pro síťovou telemetrii
O samotný sběr a zpracování dat z infrastruktury se pak starají osvědčené nástroje:
- Elastic Agent
- Logstash
- pmacct pro NetFlow
Samotná distribuce a instalace probíhá snadno pomocí standardních balíčků pro systémy Debian a Ubuntu.
Nasazení a provoz
FlowPro NG je navržen čistě jako on-premise řešení. Po prvotní instalaci mohou administrátoři postupně připojovat jednotlivé zdroje dat:
- servery pomocí agentů
- síťová zařízení pomocí syslogu
- routery exportující NetFlow
Platforma tak umožňuje inkrementální nasazení a postupné pokrytí celé infrastruktury.
Závěr
Bezpečnostní monitoring infrastruktury se dnes stává běžnou součástí provozu IT systémů. S rostoucím množstvím logů a síťových dat roste i potřeba nástrojů, které umožní tato data efektivně sbírat, analyzovat a korelovat.
FlowPro NG představuje jeden z přístupů, jak takový monitoring realizovat – kombinací výkonných open-source technologií v čele s Elasticsearch a platformou Kafka, které jsou doplněny o specializovanou vrstvu pro ukládání dat a korelaci bezpečnostních událostí.
FlowPro NG vyvíjí NET service solution, s.r.o. — česká firma specializovaná na síťovou bezpečnost.
Řešení je kompletně on-premise, bez cloudových závislostí a tříjazyčné (CZ/EN/ES).