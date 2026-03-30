Root.cz  »  Články

FlowPro NG: SIEM postavený na Elasticsearch a moderních databázových technologiích

Autor: NET service solution s.r.o.
Bezpečnostní monitoring infrastruktury byl dlouho doménou velkých enterprise řešení. Na jedné straně stojí platformy jako Splunk nebo QRadar, na druhé vlastní implementace postavené na Elastic stacku nebo různých open-source nástrojích. Pro menší a střední infrastruktury ale mezi těmito přístupy často vzniká mezera.
Dnes
pr článek

Sdílet

FlowPro NG je SIEM platforma zaměřená právě na tento segment. Kombinuje několik běžně používaných open-source technologií a přidává nad nimi vrstvu pro sběr dat, korelaci událostí a bezpečnostní monitoring infrastruktury.

Problém bezpečnostního monitoringu v menších infrastrukturách

Mnoho firem dnes provozuje infrastrukturu o desítkách serverů, několika síťových segmentech a několika bezpečnostních prvcích. Typické prostředí může zahrnovat Linux a Windows servery, firewally a routery exportující NetFlow, VPN infrastrukturu a interní aplikace a databáze.

V takovém prostředí vzniká velké množství provozních a bezpečnostních dat:

  • systémové logy
  • síťová telemetrie
  • autentizační události
  • IDS alerty
  • auditní záznamy

Bez centralizace těchto dat je obtížné získat přehled o dění v infrastruktuře nebo identifikovat bezpečnostní incidenty.

Architektura FlowPro NG

FlowPro NG využívá kombinaci několika datových úložišť podle typu zpracovávaných dat.

Logy a bezpečnostní události jsou ukládány do Elasticsearch, který poskytuje fulltextové vyhledávání, indexované dotazy nad logy a analytické dashboardy. Síťová telemetrie (NetFlow/IPFIX) je ukládána do vysoce výkonné sloupcové databáze, která je optimalizovaná pro analytické dotazy nad velkými datasety.

Datový tok v platformě lze zjednodušit do následující architektury:

Agenti / Syslog → Kafka → Elasticsearch

NetFlow / IPFIX → Kafka → Specializovaná databáze pro síťovou telemetrii

Kafka slouží jako buffer mezi ingest vrstvou a storage systémy a umožňuje paralelní zpracování dat. Oddělení síťových flow dat od logů umožňuje optimalizovat výkon analytických dotazů a zároveň efektivněji využít storage.

Sběr dat z infrastruktury

Platforma podporuje několik způsobů sběru dat.

Agenti

Na serverech lze nasadit agenty, kteří sbírají:

  • systémové logy
  • procesy
  • autentizační události
  • změny souborů

Agenti mohou běžet na Windows i Linuxu.

Syslog

Síťová zařízení a bezpečnostní prvky obvykle exportují logy pomocí syslogu. Do platformy tak lze připojit například:

  • firewally
  • routery
  • switche
  • VPN gatewaye

NetFlow a IPFIX

Síťové prvky mohou exportovat flow data, která popisují komunikaci mezi jednotlivými hosty. Typický flow záznam obsahuje například:

  • zdrojovou a cílovou IP adresu
  • porty
  • objem přenesených dat
  • čas komunikace

Tyto záznamy umožňují analyzovat síťový provoz a detekovat anomálie.

Korelace událostí

Samotné logy nebo flow data často neposkytují dostatečný kontext. Důležitou částí SIEM platformy je proto korelace událostí z různých zdrojů. FlowPro NG propojuje například síťovou telemetrii, systémové logy a asset management.

Výsledkem je alert, který obsahuje více kontextových informací o incidentu.

Příklad detekce incidentu

Následující scénář ukazuje, jak taková korelace v praxi funguje:

  • [16:42] Síťový modul zaznamená neobvyklý objem odchozí komunikace z interního serveru. Denní objem komunikace bývá přibližně 200 MB, aktuální hodnota ale překročila 2 GB.
  • [16:42] Korelační engine bleskově propojí flow data se systémovými logy. Zjistí, že na stejném stroji se v posledních hodinách objevilo několik pokusů o zvýšení oprávnění a neobvyklé spuštění procesu curl z adresáře /tmp.
  • [16:43] Modul asset managementu identifikuje zasažený server jako kritický účetní systém.

Na základě těchto událostí platforma vytvoří ucelený alert obsahující:

  • anomálii v síťovém provozu
  • podezřelé systémové události
  • identifikaci konkrétního aktiva

Takový alert poskytuje správci infrastruktury kontext potřebný pro další analýzu incidentu.

Použitý technologický stack

Platforma je postavena na robustních open-source komponentách. Uživatelské rozhraní staví na Reactu a TypeScriptu, zatímco aplikační backend využívá framework FastAPI Pythonu.

Pro ukládání dat systém využívá hned několik specializovaných datových vrstev:

  • PostgreSQL
  • Elasticsearch
  • Specializovaná databáze pro síťovou telemetrii

O samotný sběr a zpracování dat z infrastruktury se pak starají osvědčené nástroje:

  • Elastic Agent
  • Logstash
  • pmacct pro NetFlow

Samotná distribuce a instalace probíhá snadno pomocí standardních balíčků pro systémy Debian a Ubuntu.

Nasazení a provoz

FlowPro NG je navržen čistě jako on-premise řešení. Po prvotní instalaci mohou administrátoři postupně připojovat jednotlivé zdroje dat:

  • servery pomocí agentů
  • síťová zařízení pomocí syslogu
  • routery exportující NetFlow

Platforma tak umožňuje inkrementální nasazení a postupné pokrytí celé infrastruktury.

Závěr

Bezpečnostní monitoring infrastruktury se dnes stává běžnou součástí provozu IT systémů. S rostoucím množstvím logů a síťových dat roste i potřeba nástrojů, které umožní tato data efektivně sbírat, analyzovat a korelovat.

FlowPro NG představuje jeden z přístupů, jak takový monitoring realizovat – kombinací výkonných open-source technologií v čele s Elasticsearch a platformou Kafka, které jsou doplněny o specializovanou vrstvu pro ukládání dat a korelaci bezpečnostních událostí.

FlowPro NG vyvíjí NET service solution, s.r.o. — česká firma specializovaná na síťovou bezpečnost.

Řešení je kompletně on-premise, bez cloudových závislostí a tříjazyčné (CZ/EN/ES).

Dále u nás najdete

Medvědí česnek už roste. Víme, kde i proč je nejlepší ho zamrazit

V Česku nejvíc frčí WhatsApp. A co dál?

Mediální skupina A 11 přiznala úpadek

AI v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

Zaměstnanci musejí do hlášení doplnit údaje o zaměstnancích

OSVČ ušetří na minimálních zálohách sedm stovek měsíčně

Qualcomm chce Nvidii konkurovat v provozu AI

HP uvádí 20miliardový AI model pro firemní PC

OSVČ klesnou zálohy zpětně od ledna 2026. Jak rozdíl získat zpět?

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

Daňové přiznání za rok 2025: Jak si snížit daň?

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

ÚOOÚ: nápor stížností, biometrické kauzy i nové digitální regulace

Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům

Vyplňujete přiznání a přehledy? Pozor na tyto časté chyby

Neřešme zákazy sítí a telefonů, dětem není ve škole dobře

Chytré televizory pod přísnějším dohledem?

„Limituje nás už prakticky jen rychlost světla“

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (2.)

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO