Fotbalové léto Kaizen Gaming je tady!

Letos v létě se Kaizen Gaming, jedna z předních světových společností v oblasti sportovních sázek a her, rozhodla přinést fanouškům fotbal blíže než kdy dřív. Prostřednictvím své mezinárodní značky Betano je Kaizen Gaming hrdým sponzorem UEFA EURO 2024™️ i CONMEBOL Copa América™️ 2024.

Obě sponzorství znamenají pro společnost Kaizen Gaming ohromný úspěch, protože je Betano první značkou online sportovního sázení a her, která sponzoruje obě prestižní soutěže. Navíc je to první společnost ve svém oboru, jež byla také oficiálním partnerem fotbalové asociace FIFA během mistrovství světa v Kataru v roce 2022. Nová sponzorství tak navazují na vítězné momentum společnosti Betano a přináší jí skutečný fotbalový hattrick.

Díky pověsti Betano, která je známá svými inovativními zážitky, pokročilými technologiemi a závazky k odpovědnému hraní, podtrhují nová sponzorství oddanost společnosti fotbalovému průmyslu. Nejenže reflektují zásady, které definují podnikání společnosti Kaizen Gaming, ale také zdůrazňují společné hodnoty všech zúčastněných organizací.

Spolupráce společnosti Kaizen Gaming s UEFA a CONMEBOL přinesla ještě před zahájením obou turnajů spoustu výjimečných okamžiků. Na své si přišli nejen sportovní fanoušci v zemích, kde Betano působí, ale také více než 2 500 zaměstnanců společnosti po celém světě:

Caption: Betano brought the CONMEBOL Copa América™️ 2024 trophy in Rio de Janeiro and São Paulo in Brazil

