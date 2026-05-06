Futured zve na mDevCamp 2026: setkání mobilních inovátorů

České technologické studio Futured patří mezi přední hráče v oblasti vývoje mobilních aplikací a digitálních produktů. Společnost dlouhodobě spolupracuje s velkými značkami i startupy a staví na kombinaci byznysových potřeb klienta, důrazu na uživatelskou zkušenost, produktovému přístupu, kvalitního designu a technologické preciznosti.
Za dobu svého působení stojí Futured za řadou úspěšných projektů. Mezi ty nejznámější široké veřejnosti patří například oblíbená aplikace Gastromapa Lukáše Hejlíka, aplikace iRozhlas pro Český rozhlas, která získala 1. místo v soutěži Internet Effectiveness Awards 2022 (IEA22) v kategorii IT, telekomunikace a média nebo interaktivní aplikace nebo nová interaktivní aplikace pro Národní muzeum. Mezi klienty společnosti patří také Jablotron, Decathlon či Slovak Telekom.
Futured vede CEO Lukáš Strnadel, který dlouhodobě prosazuje přístup, že úspěšná aplikace nevzniká jen díky kvalitnímu kódu, ale především díky pochopení reálných potřeb uživatelů a byznysových cílů klienta. Firma dnes dosahuje obratu kolem 85 milionů korun ročně.
Vedle vývoje aplikací se Futured věnuje také budování komunity. Důkazem je konference mDevCamp, kterou studio pořádá. mDevCamp je jednou z největších akcí svého druhu ve střední Evropě a přitahuje vývojáře, technické leadery, CTOs a CEOs digitálních agentur z celého světa.
Návštěvníci se mohou těšit na přednášky špičkových speakerů, sdílení zkušeností z praxe i networking s odborníky z oboru. mDevCamp tak není jen konferencí, ale platformou pro setkávání lidí, kteří formují budoucnost mobilních technologií. Konference mDevCamp proběhne 3. – 4. 6. 2026, přihlaste se na https://mdevcamp.eu/
Pro více informací o společnosti:www.futured.app