Google, Apple, Microsoft: Jak se dostat na pohovor v Silicon Valley?

Pracovat pro Google nebo Microsoft, navíc na prestižní pozici. Zní to jako americký sen, má to však několik háčků. Do Silicon Valley není jednoduché se dostat. Světoví giganti rozhodně nouzí o uchazeče netrpí a podmínky, které je potřeba splnit k úspěšnému zvládnutí náboru, jsou tak často velmi specifické. Nestačí pouze prokázat odbornou znalost, uchazeč musí souznít s kulturou firmy a zapadnout mezi členy pracovního týmu.

Dobrý životopis nestačí – jaký je správný vzor?

Předně je nutné si říct, že žádat o práci u firem, jako je Google nebo Microsoft, rozhodně není to samé, jako žádat o práci u českých zaměstnavatelů. Začíná to samozřejmě dobrým životopisem, nicméně se stejným životopisem, jako posíláte tuzemským zaměstnavatelům, pravděpodobně neuspějete. Mnoho pracovníků si zvyklo jednoduše najít pro životopis vzor ke stažení zdarma na internetu a do toho pouze vyplnit vlastní údaje. S takovým životopisem ale u firem v Silicon Valley ihned skončíte mezi vyřazenými kandidáty.

Samozřejmostí je, že životopis dodáte v angličtině, nicméně vzor amerického životopisu se od toho českého liší. Americké společnosti často vyžadují informace navíc. Kromě názvů firem, kde žadatel působil a délky pracovního poměru, chtějí znát také výši obratu těchto společností a konkrétní příklady, jak žadatel přispěl k jejich rozvoji. Každá firma má ohledně požadavků svá specifika. Některé společnosti například při náboru IT pracovníků požadují uvádět hned v hlavičce životopisu odkaz na LinkedIn profil a seznam programovacích jazyků, se kterými žadatel umí pracovat.

Nabídněte zaměstnavateli něco navíc

Kvalitně sestavený a zajímavý vzorový životopis je základ, nicméně takových přistane personálním pracovníkům velkých firem na stole stovky za den. Důležité je se odlišit a nabídnout něco navíc. Běžnou praxi je přikládat průvodní dopis k životopisu. Ideálně by měl průvodní dopis obsahovat výčet kvalit uchazeče a vlastností, díky kterým má potenciálnímu zaměstnavateli co nabídnout. Základní pravidlem je vyhnout se obecným formulacím a zamyslet se, co by mohlo zaměstnavatele zaujmout.

Uchazeči o práci v úspěšných amerických firmách by se rozhodně měli zaměřit i na své profily na sociálních sítích. Klíčový je pro zaměstnavatele především LinkedIn, nicméně mnoho informací o uchazeči zaměstnavatel zjistí i z profilu na Instagramu. Tato praxe se navíc již dostala i do Čech, proto pokud nechcete, aby váš obsah sledoval někdo z firem, kde se ucházíte o místo, raději si zamkněte profil.

Pozor na víza a další náležitosti

V momentě, kdy zaujmete společnost svým portfoliem, obvykle budete muset absolvovat ještě telefonické rozhovory. Pokud je úspěšně zvládnete, můžete vyrazit do Silicon Valley na osobní pohovor. Nezapomeňte však ve svém nadšení na vše, co bude v souvislosti s cestou nutné zařídit. U českých firem se obvykle dokládá maximálně výpis z rejstříku trestů, nicméně američtí zaměstnavatelé mohou požadovat i mnohem soukromější informace. Především musí být úspěšně schválena žádost o pracovní vízum. Víza obvykle platí na omezenou dobu a zaměstnavatel navíc musí dokládat, že si nemůže na danou pozici najít pracovníka s občanstvím příslušné země.

Netradiční pohovory a záludné otázky

Pohovory do firem, jako je Google, Facebook, Amazon nebo Apple, nebývají příliš tradiční. Všechny podobné firmy dbají na to, aby přijaly toho nejlepšího kandidáta, a to jak po pracovní, tak po lidské stránce. Kromě odbornosti musí žadatel o práci také ukázat, že zapadne do kolektivu firmy a má schopnosti a vlastnosti vyžadované pro danou pozici. Uchazečům jsou často kladeny záludné otázky, které mají zjistit, jak by se zachovali v krizových situacích, a zároveň odhalit jejich schopnost řešit problémy. Není tak nic zvláštního, že se vás personalista či manažer na pohovoru zeptá, zda byste raději uměli létat nebo byli neviditelní. Obvykle je samozřejmě stanovena ideální odpověď, nicméně nejednomu kandidátovi se už povedlo úspěšně zvládnout pohovor díky originalitě a odvaze odpovědět neobvykle.

Silicon Valley není pro každého

Ačkoliv pracovat v Silicon Valley působí jako sen každého programátora, obchodníka i odborníků v dalších profesích, není to tak růžové, jak by se mohlo zdát. Platy jsou na české poměry sice pohádkové, nicméně život v Silicon Valley je velmi drahý, především pak pokud se chcete usadit například s rodinou. Z pohádkového platu vám tak nakonec nic moc nezbyde. Zaměstnanci světových gigantů navíc pracují od časného rána do pozdních večerních hodin a volného času si příliš neužijí. Ani podání výpovědi nemusí být stejně snadné, jako u nás. Zaměstnanci mohou být vázáni smlouvou se zvláštními podmínkami. Vyhledat si pro výpověď z pracovního poměru vzor a položit ho šéfovi na stůl tak nemusí stačit. Zvažte všechny tyto aspekty, než se přihlásíte do náboru. A pokud vás neodradily, rozhodně běžte za svým snem. Komunita Čechů v Silicon Valley se rozrůstá a vy můžete být dalším členem.