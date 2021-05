Hodí se šperky pro pravé chlapy? Ano!

Šperk jako ocenění od zaměstnavatele

V rámci budování firemní kultury a vlastního brandu postupně společnosti přistupují k tomu, že své zaměstnance obdarovávají na zakázku vyrobenými manžetovými knoflíčky, sponami do kravaty nebo odznáčky do klopy saka. Firemními šperky se snaží podpořit jejich týmového ducha, sounáležitost a hrdost na místo, kde pracují. Podobné dárky dostávají zaměstnanci obvykle k významným výročím, ať už se jedná o desetiletí od založení firmy, kulaté narozeniny, či odchod do penze. Pro posledně zmíněné příležitosti šperk často zdobí i krátký vzkaz nebo datum důležité události.

Společnosti s dobře zvládnutým marketingem věnují unikátní klenoty i svým nejlepším klientům a obchodním partnerům. Šperky na zakázku vždy logicky doplňuje gravírované logo firmy, případně její motto. Marketéři vědí, že jde o jednoduchý a elegantní způsob, jak zůstat v povědomí a neztratit se na trhu.

Šperk jako příslušnost ke klubu

Člověk je tvor společenský a odnepaměti rád někam patří. A líbí se mu, když je to na první pohled patrné. Před několika staletími označovaly pečetní prsteny s rodovým erbem příslušnost ke šlechtickému rodu. Dnes se vrací do módy a mohou potvrzovat členství například v golfovém nebo tenisovém klubu. Stejně dobře slouží i manžetové knoflíčky.

Šperky podobného typu se nejčastěji nechávají dělat na míru a zvýrazňují je klubové barvy. Tradicionalisté nenechají dopustit na vhodné drahokamy, modernisté se zajímají o nové trendy, mezi něž nepochybně patří elamel. Obě skupiny však oceňují ryté i gravírované nápisy a symboly.

Šperk jako odznak vítězství

Ve světě sportu se pánské prsteny prosadily jako připomínka vítězství ve státním nebo světovém šampionátu nebo lize. Úspěch nemusí být ale vždy spojený pouze se sportovním kláním. Muži rádi nosí i absolventské prsteny, které jsou důkazem ukončení studií na prestižní škole.

Pánské šperky se v posledních letech stále častěji objevují v kolekcích proslulých návrhářů. Na rozdíl od dámských variací bývají robustnější, výraznější a méně zdobené. Svým designem podtrhují mužnost nositele a odkazují na to, že v jednoduchosti je krása.