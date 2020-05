 »   »  Home office v éře pokoronavirové

Home office má ale svá specifika a umožnit práci z domova ze dne na den byl pro mnoho IT manažerů nadlidský úkol. Někoho limitovala nedostatečná konektivita, další zastaralá technika či slabé zabezpečení.

Mezi největší problémy jednoznačně patřila dynamičnost celé situace a zásadní nepochopení ze strany organizací. Práce z domova není pouze o technologiích, ale také o správně nastavených procesech. Tedy o postupech týkajících se konkrétních zaměstnanců včetně jejich individuální zodpovědnosti, jednotlivých oddělení, celé organizace a případně větších celků.

Co je vlastně home office?

Jedná se o vzdálenou komunikaci včetně videokonferencí? O vkládání dat do on-premise informačního systému? O vytváření a sdílení dokumentů? O vzdálenou správu svěřených systémů? O vzdělávání? Každá z těchto oblastí má odlišné požadavky a velmi často i odlišná řešení.

V půlce března 2020 ovšem nebyl čas ztrácet čas a velká část firem šla proto do podpory práce z domova doslova po hlavě. Tedy vyjma těch, které již v minulosti home office umožňovaly. V lepších případech přišly IT týmy s řešením konzistentním s ostatními prvky stávající podnikové informační architektury, v horším pak vznikaly slepence různorodých technologií tak, aby to alespoň nějak fungovalo.

Co dál?

Po skončení nejhorší části pandemie je ale nutné začít přemýšlet co dál. Výše postavení manažeři rychle pochopili, že home office není sprosté slovo a jsou připraveni home office více podpořit. Obdobně jsou na tom i doposud konzervativní IT správci, kteří si moc dobře uvědomili, že práce z domova bude důležitou součástí pracovně právních vztahů. Jinými slovy, nastává ta správná doba pro přechod od rychlých a nekoncepčních řešení k opravdu promyšlené podpoře home office.

Kroky pro zajištění efektivního řešení včetně výběru správných produktů a služeb mohou být ale komplikované – pro každou oblast existuje mnoho technologických standardů, a tedy i široká škála vzájemně mnohdy nekompatibilních řešení. Pro firmy s podobným nehomogenním prostředím je tedy nejefektivnější najít si partnera, který má dostatečné znalosti a zkušenosti jak s technologiemi, tak i s nezbytnými procesními změnami. Ideálně na vlastní kůži.

Promyšlený home office

Podobným příkladem je společnost NTT, která má zkušenosti s většinou řešení předních značek a mnohdy hodně různorodými IT prostředími. Za základ dlouhodobě udržitelné práce na dálku považuje 3 základní pilíře: 1. sjednocení videokonferenčních řešení, 2. zajištění bezpečné sítě u zaměstnance doma a 3. přístup k virtuálnímu desktopu.

1. Videokonference jako služba

Na trhu je velké množství videokonferenčních nástrojů, jako např. MS Teams, Cisco Webex, Google Hangouts a další. Sjednocení různých komunikačních standardů, které používají zákazníci, dodavatelé či partneři umožňuje platforma NTT VCaaS – videokonference jako služba. Ta zajišťuje veřejnou videokonferenční platformu na cloudu a zahrnuje varianty pořádání virtuálních schůzek prostřednictvím on-premise softwaru, soukromého a veřejného cloudu. Virtuální zasedací místnost umožňuje svým uživatelům pořádat virtuální schůzky a připojit se na ně z jakéhokoli zařízení.

2. Wi-Fi Cisco Meraki

Wi-Fi routery, které zaměstnanci používají doma, jsou na tom s bezpečností poměrně dost bídně. Řešení Cisco Meraki umožňuje IT správcům získat kontrolu nad infrastrukturou zaměstnanců. Tento specializovaný router stačí pouze připojit do zásuvky a vytvořit tak firemní Wi-Fi síť přímo u zaměstnance doma. Firemní VPN a Wi-Fi mají IT manažeři pod kontrolu díky cloudové správě. Meraki má také slot na SIM kartu pro případ, že by zaměstnanec neměl vlastní připojení k internetu.

3. Amazon WorkSpaces

Mnoho zaměstnanců, které firma poslala na na home office, nemá firemní koncové zařízení a musí se k firemním aplikacím a datům připojovat pomocí vlastního počítače. Dodržení bezpečnostních standardů umožňuje virtuální desktop. Pokud je navíc provozovaný z cloudu, je možné platit podle aktuálního využívání systémem „pay as you go“. Tento systém je v době, kdy se vládní nařízení mění každým týdnem a ve vzduchu stále hrozí riziko vypuknutí dalších vln koronaviru pro mnoho firem nejvýhodnějším platebním modelem.

Může se zdát, že v souvislosti s COVID-19 je home office buzzwordem, ale opak je pravdou. Trend nastupující produktivní generace je jasný – stále více firem i zaměstnanců bude možnost práce z domova (nebo dočasných vzdálených lokalit) aktivně vyžadovat a současná situace byla vlastně jen katalyzátorem logického vyústění snahy o sladění pracovních a soukromých životů. A to je určitě dobře, protože technologie i osvědčené postupy pro úpravy procesů již existují.

Více informací na: https://communication.hello­.global.ntt/homeoffice