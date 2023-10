Ikonické mobilní hry, které odnesl čas. Vzpomenete si na ně?

Had nebyl první ani originální, přesto je z něj fenomén

Hry se na mobilech začaly objevovat už v polovině 90. let, to ale ještě nikoho nezajímaly. Zlom přišel až na přelomu tisíciletí, kdy mobil přestal být výstřelek, nýbrž samozřejmost. Bestsellery té doby, Nokia 5110, 3210 a 3310, nabízely kromě SMSek, vyzváněcích melodií a kalkulačky ještě něco – hada.

Hru oprášenou z videoherního pravěku pařili všichni. Byla rychlá, snadno pochopitelná a vlastní skóre jste mohli překonávat do nekonečna. Mimochodem, když Nokia v roce 2017 uvedla na trh nostalgický remake 3310, had na něm nesměl chybět.

Labyrint na Siemensech byl 3D

Zhruba ve stejné době, kdy trh s mobily ovládala výše zmíněná Nokia, jí na záda dýchala značka Siemens. Jejich největší herní pecka? Jednoznačně Labyrint. Oproti primitivní grafice všech ostatních mobilních her, tohle byla 3D hra z pohledu první osoby. Tedy něco jako Wolfenstein nebo Doom!

No dobře, srovnání trochu pokulhává, protože kromě 3D stěn už ve hře nebylo vůbec nic. Žádné zbraně, nepřátelé ani sbírání předmětů. Museli jste se jen dostat prázdným labyrintem ze startu do cíle. Na dnešní dobu možná trochu málo, v roce 2000 naprostá bomba.

Flappy Bird si zažil 15 minut slávy a zmizel

Z mobilního pravěku přeletíme do éry smartphonů. A to stylově s Flappy Birdem, který byl právě o létání. Primitivní hra, kde se s létajícím ptáčkem musíte trefovat mezi dvě trubky přesně načasovaným ťuknutím do displeje, byla v roce 2014 fenoménem. A pak najednou z ničeho nic zmizela ze všech herních obchodů.

Tvůrce hry, vietnamský programátor Dong Nguyen, byl prý natolik šokovaný návykovostí hry, že se rozhodl před ní hráče chránit. Spekuluje se ale také o tom, že za jepičím životem Flappy Birda stojí spory o autorská práva. Tak či tak, originál už si ze storů nestáhnete.

Šílenství jménem Pokémon Go utichlo, ale neumřelo

V roce 2016 vypukla dosud největší pokémánie v dějinách lidstva. Slavná série Pokémon, která se do té doby dala hrát jen na konzolích od Nintenda, se totiž přesunula na smartphony, které v té době měl už dávno každý. A vyzkoušet si zdarma hru s tehdy populární rozšířenou realitou, tomu prostě nešlo odolat.

Pokémon GO v prvních měsících hrálo měsíčně na čtvrt miliardy hráčů. Dnes už je to jen zhruba třetina – mnohem méně ve srovnání s tím, kolik lidí na mobilu paří Roblox, Subway Surfers nebo stálici Candy Crush Saga. Když chcete ale spojit pohyb po městě a hraní, nic lepšího než Pokémon GO nenajdete.

Co si zahrát dneska?

