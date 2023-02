Jak mohou cloudové služby pomoci řešit nedostatek IT specialistů a posílit vaši firmu

Tlak na digitalizaci firem a státní správy rok od roku roste. Hromadný přechod mnoha zákazníků i firem do online prostředí pro firmy znamenal nejen zvýšení důležitosti jejich schopností fungovat online, ale především bezpečného nakládání s velkým množstvím dat.

To je dnes velký oříšek nejen pro netechnologické firmy. V České republice je v současné době obrovský nedostatek IT odborníků. Aktuálně jich na trhu chybí na 20 000, což je o 40 % více než v roce 2021, a číslo stále roste. Kromě toho jsou IT zaměstnanci ve firmách často přetížení provozními požadavky, a tak jim nezbývá prostor pro řešení věcí, které by firmě pomáhaly růst, ani pro bezpečné vypořádání se s rostoucím počtem obchodních transakcí a zajištění úspěšné přítomnosti firmy v digitálním prostoru.

Řešením je outsourcing

Specializovaný poskytovatel výpočetního výkonu spojuje do jednoho celku datová centra, cloudová řešení a celkovou automatizaci. Pro splnění všech norem disponuje velkým týmem specialistů ze všech souvisejících oblastí, aby pro své zákazníky provozoval služby nejen datově bezpečné, ale také flexibilní. Díky nim mohou i menší a střední firmy využívat IT infrastrukturu na úrovni, která dříve byla dostupná pouze pro velké společnosti, a tak získat konkurenční výhodu. Navíc poskytovatel přebírá rizika z vlastnictví a provozu této IT oblasti.

Podle aktuálních potřeb jsou poskytovatelé schopni reagovat na jakoukoli požadovanou spotřebu výpočetního výkonu, což ocení firmy se sezónním či nárazovým vytížením. Tento obrovský benefit pocítí i v situacích, kdy jakkoli náhle potřebují reagovat na situaci na trhu. Například když v rámci pandemie COVID-19 došlo k extrémnímu navýšení poptávky a přílivu zákazníků na stránky e-shopů. Stejně hladce se adaptují i na opětovné opadnutí poptávky a přizpůsobí se aktuálnímu provozu.

Nedostatek expertů si dnes firmy mohou částečně vynahradit využitím poskytovatelů managed služeb, kteří jim poskytnou bezpečné technologické zázemí i schopné odborníky. Kromě toho, že tak ušetří za nábor a vzdělávání vlastních zaměstnanců, nemusí utrácet za drahý hardware, udržování infrastruktury a řešení, která nedokáží využít po celý rok. Díky cloudovému řešení budou náklady odpovídat pouze tomu, co reálně využívají. Ušetřené peníze tak mohou věnovat na další rozvoj firmy.

„Pro využívání cloudových služeb jsme se rozhodli, abychom odlehčili našemu IT oddělení. S tím, jak rosteme, jsme se začali dostávat na hranici toho, co se dalo zvládat v rámci našeho týmu,“ říká Jiří Budínský, vedoucí IT oddělení společnosti Kytary.cz.

Cloudové služby pod záštitou Vodafone Business

V případě, že hledáte spolehlivého poskytovatele, vybírejte mezi globálními hráči na poli cloudových služeb, jako je Vodafone Business. Ten vám snadno připraví řešení na míru i s mezinárodní podporou.

Mezi klíčové vlastnosti datových center a cloudových řešení Vodafone Business patří:

Dvě nezávislá Datacentra podle ISO 27001; 27017; 27018

TIER IV napájení a rPSU ve výchozím nastavení

DC jsou přímo integrovány s místní infrastrukturou prostřednictvím VPN a MPLS

RPO 0 minut, RTO 3,5 minuty

SLA 99,992

Datová centra jsou plně monitorovanou a samoopravnou infrastrukturou. A co víc: „Jedním z důvodů, proč při výběru poskytovatele cloudových služeb zvažovat Vodafone je, že jako jediní v ČR provozujeme GEO Cluster dle ISO 27017,“ říká Kryštof Zbytovský, Business Development Manager pro cloudové služby ve Vodafone Business.

To znamená například to, že v každé zemi, kde Vodafone působí, má minimálně 2 nezávislá datová centra (a tedy ještě větší ochranu a jistotu pro vaše data). Kromě toho jsou datová centra Vodafonu součástí kritické infrastruktury státu, čímž zaručují přednostní odbavení dodávek energie a nadstandardní zabezpečení.

Na míru a bez prostředníků díky KVM

Zatímco většina poskytovatelů v ČR používá technologii, kvůli které se musí spoléhat na podporu ze strany dodavatele, největší světoví provozovatelé veřejného cloudu včetně Vodafonu používají KVM – Kernel-based Virtual Machine. Veškerý kód mají specialisté k dispozici a mohou tak autonomně reagovat na specifické SW závady, zkrátka vše je ve Vodafonu pod kontrolou. Cokoli včetně servisní podpory řešíte přímo s techniky Vodafonu bez čekání na zpracování vašich požadavků základní (L1) podporou.

