Jak ochránit svá data na maximum? Zvolte datové centrum s geoclusteringem a georeplikací

Každý rok dojde v Evropě ke ztrátě datacentra, na němž běží cloudové služby zákazníků. Každé dva roky se nějaké datacentrum odmlčí i v Česku. A ačkoli se to možná vašemu poskytovateli zatím nestalo, je nutné, abyste na to byli připravení.

Výpadek služeb, ať už krátkodobý, nebo dlouhodobý, totiž může mít pro vaši firmu vážné následky. Obzvlášť v případě, že provozujete e-shop, kde každá vteřina, kdy vaše služba není dostupná, může znamenat ztrátu potenciálního zákazníka. Vyplatí se tedy, když budete mít k dispozici vhodné technologie a postupy, které vám pomohou takové riziko minimalizovat a co nejrychleji se z případné havárie zotavit.

Geoclustering a jak vás může zachránit

Geoclustering je plně automatický systém pro změnu místa provozu serverů v případě selhání datacentra. Umožní spojit různě rozmístěná datová centra do jednoho virtuálního privátního clusteru. Používá při tom synchronní replikaci dat, díky které se data v reálném čase replikují mezi oběma datovými centry.

To s sebou nese hned několik výhod. Pokud bude mít jedno z datacenter výpadek, nahradí ho to druhé, a vy se tak můžete spolehnout, že tato nehoda neovlivní váš byznys.

Váš systém bude zároveň odolnější vůči katastrofám (např. vůči požárům i tornádům), které můžou ochromit datacentrum až na několik týdnů.

Geoclustering totiž zajistí, že budou data i virtuální servery stále dostupné prostřednictvím jiného datacentra. Přechod z jednoho datacentra je navíc velmi rychlý. Po katastrofě tak provozovatel datacentra nemusí řešit žádné složité obnovování systému a tím pádem ani vy, ale vše poběží dál téměř beze změny.

Takový benefit oceňuje především firma Copy General, která nyní využívá cloudové služby od společnosti Vodafone. Když v červnu 2021 zasáhlo jižní Moravu tornádo, mělo vedení Copy General o firmu strach – právě v postižené oblasti totiž měla jedno z datových center.

„Naštěstí to datacentrum vydrželo. Ale došlo nám, že nemáme žádnou zálohu a zbytečně tím riskujeme,“ vzpomíná Ondřej Málek, ředitel datové divize Copy General. Svůj přístup proto firma přehodnotila a ke spolupráci si vybrala Vodafone, který má v Česku dvě datacentra v různých lokalitách.

Právě firma Vodafone jako jediná v Česku poskytuje geoclustering podle normy ISO 27017, která stanovuje specifická opatření pro zabezpečení dat v cloudových službách. A to byl i jeden z důvodů, proč si Copy General převedla svoje cloudové služby do datových center Vodafonu.

„Když zákazník čeká na potvrzovací SMS s kódem, musí mu přijít do několika sekund, ne minut,“ popisuje Ondřej Málek. Odteď už to pro firmu Copy General není problém ani v případě výpadku – přepnutí z jednoho do druhého datacentra je díky geoclusteringu rychlé a v podstatě si nikdo ničeho ani nevšimne.

Georeplikace – jednodušší, ale ne vždy výhodné řešení

Georeplikace se podobně jako geoclustering používá k vytvoření zálohy dat v jiné geografické oblasti. Tyto zálohy se pak aktualizují v reálném čase, a pokud jedno datacentrum selže, záloha bude dostupná prostřednictvím jiného datacentra.

Rozdíl mezi geoclusteringem a georeplikací spočívá v tom, že při geoclusteringu využíváte datová úložiště i výpočetní výkon obou datacenter, zatímco při georeplikaci využíváte výpočetní výkon pouze jednoho datacentra.

Georeplikace má tedy jednu menší nevýhodu – při výpadku primárního datacentra nepoběží váš systém na tom druhém, zálohovaná data si z něj můžete pouze stáhnout. A to nějakou chvilku potrvá.

Které řešení je pro vás lepší? Poradí vám Vodafone

Geoclustering a georeplikace jsou zkrátka dva odlišné přístupy k řešení problémů s dostupností, odolností a výkonem datových center.

„Nejlepším řešením je kombinace obou těchto technologií, protože poskytuje vysokou míru zálohování a redundance,“ doporučuje Ronald Bayer, architekt cloudových služeb z Vodafonu.

Právě Vodafone dlouhodobě poskytuje obě řešení svým zákazníkům po celé republice a umožňuje zajistit, aby každé datacentrum disponovalo výkonem pro provoz všech virtuálních serverů. Dvě nezávislá centra má dokonce v každé zemi, kde působí – což se hodí i pro případy, že s firmou expandujete do zahraničí a budete její systém potřebovat ochránit i tam.

Podívejte, se jaké cloudové služby může Vodafone poskytnout i vám. Pokud se vám do digitalizace firmy zatím nechce tolik investovat, můžete využít dotace Ministerstva průmyslu a obchodu. Dostatečná ochrana firmy vás tak nebude stát nic navíc.