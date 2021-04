Jak se vyhnout War roomu, když nefunguje apka

„Kdybyste se zeptali, jaká pobočka největší světové banky je nejvytíženější, překvapila by vás odpověď, že mobilní aplikace ráno mezi 8. a 9. hodinou? Možná, že dnes už ne. Téměř každý byznys je dnes softwarový byznys. Skoro každá firma má totiž aplikaci, na které doslova závisí její přežití,“ zdůrazňuje význam aplikací v dnešním světě Jiří Cihlář, Head of Infrastructure ve společnosti Alef Nula. Pokud taková aplikace nefunguje, nebo funguje špatně, čeká vás jako člena IT týmu War room. Válečná porada, jejímž cílem je odhalit a vyřešit problém. Boj s problémem se ale snadno může stát bojem mezi jednotlivými IT týmy, a to nechcete.

Základem řešení problému je jeho předcházení. To znamená nasadit aplikaci tak, aby problémy nezpůsobovala a monitorovat její fungování, protože ani aplikace nejsou statické a mění se. „Prostředí, ve kterých aplikace fungují, jsou často natolik komplexní a dynamická, že ani lidé za ně zodpovědní nemají úplné informace o jejich komunikaci, závislostech a aktuálním stavu. A vlastně to už ani není v lidských silách. Proto je vhodné pomoci si inteligentním analytickým nástrojem, který daný úkol zvládne rychleji a hlavně ho provádí neustále a v reálném čase,“ upozorňuje Jiří Cihlář. Pokud už ale máte svůj osvědčený způsob, svou zbraň pro boj, určitě by vás nezaskočila situace jako v tomto komiksovém příběhu.

Jakou barvu byste si vybrali vy?

Červená

V tomto světě můžete pouhým pohledem na obrazovku zjistit, kde je „chyba v matrixu“ a až na úroveň jednotlivých řádků kódu dohledat, co ji způsobuje. Před oživením aplikace můžete sizovat výpočetní prostředky a infrastrukturu. Při nasazení agenta získáte relační mapu aplikace i v tom nejkomplexnějším prostředí. Pomocí behaviorální analýzy si nastavíte, co je normální chování aplikace, a pokud ta se od něj odchýlí, systém udělá snapshot a vy vidíte, co ho způsobilo. Dřív, než si toho stihne všimnout UŽIVATEL (nebo šéf).

Modrá

Pokud se rozhodnete nasazovat a řídit aplikace „postaru“, váš život bude zmítán více či méně nahodilými problémy, která omezují běh aplikací, bez možnosti je efektivně řešit – nebudete mít kontrolu nad svým osudem. Při nasazení aplikace neznáte systémové požadavky a nemáte možnost udělat sizing infrastruktury. Budete jen loutkou ve hře o udržení aplikace ve funkčním stavu. Každý nový požadavek související s aktualizací aplikace vás bude budit ze sna, ve kterém je s ní UŽIVATEL nespokojený a vy zjistíte, že ta nespokojenost je realitou. A vás čeká War room.

Pokud jste si zvolili červenou, bereme vás za slovo. Přihlaste se na webinář Den ze života aplikace: reloaded. A my vám ukážeme, co vás čeká ve světě, kde máte své aplikace pod kontrolou.