Jak svůj e-shop napojit na externí nástroje?

Základem je samozřejmě stále solidní e-shopový systém, který vašim návštěvníkům dává možnost prohlédnout si nabídku internetového obchodu a vybrané položky zakoupit. Skutečný potenciál online prodeje však otevírají až chytré integrace se službami třetích stran.

A jak e-shop s řešeními třetích stran propojit? Možností je několik. Mezi ty nejrozšířenější patří API, vlastní konverzní kódy a datové feedy.

Datové feedy pro rychlé přenesení dat

Jednou z nejpoužívanějších možností pro integraci e-shopu s dalšími systémy, jsou takzvané datové feedy. Ty mohou být typicky ve formátu XML a CSV. Kvalitní e-shopová platforma by vám měla prostřednictvím těchto formátů nabídnout předpřipravené exporty určené pro zbožové srovnávače, přepravní služby, nebo informační systémy.

Vlastní konverzní kódy

Další integrační možnost představují takzvané konverzní kódy. Ani v tomto případě nemusíte z pozice provozovatele e-shopu příliš řešit, jak to vše technicky funguje. Jediné, co potřebujete, je kus kódu, který vám dodá provozovatel aplikace třetí strany. Ten si jednoduše vložíte do příslušného pole v e-shopu. Tento jednoduchý krok vám odemkne možnost k integraci komunikačních, či marketingových nástrojů, jako jsou například affiliate sítě.

API pro plnohodnotné a automatické propojení

API napojení patří k tomu nejlepšímu, co mají e-shopeři k dispozici. Poskytuje totiž pohodlnou a většinou také plně automatizovanou integraci na aplikace třetích stran. Na jeho

základě probíhá pravidelná aktualizace potřebných dat. V případě internetového obchodu půjde nejčastěji o produkty, objednávky, stavy zásob, důležité dokumenty, údaje o zákaznících, nebo i slevové kupóny a košíky vytvořené zákazníky.

Tato data mají dvojí využití. Zapravé může jít o údaje potřebné ke svědomitému a správnému vedení účetních záležitostí. Právě pohodlný přenos dat mezi e-shopem a účetním, či ERP softwarem e-shopu ušetří spousty hodin rutinní práce. Data vytěžená API můstkem se však mohou proměnit také v nové objednávky. Možné to je díky integracím na nejrůznější chytré marketingové nástroje, které dokáží vytvářet personifikované nabídky, rozesílat automatizované emaily na základě předchozích nákupů, nebo třeba posílat produkty na Marketplace.

Limity napojení e-shopu na aplikace třetích stran se hledají jen stěží. Má to ale jeden háček. Většina e-shopových platforem vám totiž kromě omezeného katalogu hotových propojení možnost vlastního napojení přes API nezpřístupní.