A samozřejmě ne je utratit, ale naopak se je snažit rozmnožit. K tomu může sloužit celé řada prostředků, ale pokud nejste zdatní v investování, může i naprostým laikům vypomoci spořící účet. Tento typ účtů už dávno zdatně vytěsňuje i u nás nejznámější formu tvorby úspor, tedy stavební spoření. A má mnoho zajímavých výhod. Jak vybrat ten nejvýhodnější spořící účet?

Co je to vlastně spořící účet

Jedná se o snadnou formu zhodnocení peněz. Spořící účet nabízí banky jako samostatný produkt, nebo jako přidružený účet k běžnému účtu. Převody mezi účty jsou naprosto nenáročné a rychlé, třeba pomocí přístupu přes internet nebo přes různé mobilní aplikace. Peníze, které si zde uložíte navíc máte stále kdykoli k dispozici. To je zřejmě největší výhoda. Jejich použití nebo i výběr nejsou vázány na nějakou danou dobu, jako je to u stavebního spoření nebo u termínovaných vkladů.

Jak vybrat ten nejvýhodnější spořící účet?

Jedná se tedy o určitě zabezpečení peněz, jako kdybyste měli náhradní peněženku. Peníze na vás čekají, pomalu narůstají a v případě potřeby je možné je hned použít. Ale ani u spořícího účtu není možné očekávat závratné výdělky. Výhodnost nebo nevýhodnost proto určuje především úroková sazba. Nejlepší způsob výběru je pak přes srovnání spořících účtů, kde je možné si prohlédnout aktuální nabídku na finančním trhu.

Úroková sazba

Zhodnocení peněz udává výše úrokové sazby, která je vyjádřená v procentech. Je nutné přiznat, že nebývá nijak vysoká, proto je dobré vybírat pečlivě nabídky bank, které se v těchto hodnotách mohou hodně lišit. Zhodnocení tak bývá většinou v rozmezí 0,1 až asi 3 %. Nabídky v hodnotě vyšších celých procent jsou výjimečné a často s řadou podmínek. Sazbu ovlivňuje aktuální inflační situace nebo třeba nějaká výjimečná událost či časově omezená akce.

Pásmové úročení

Setkat se můžete i se specifičtější formou zhodnocení, jako je tzv. pásmové úročení. Princip je postaven na tom, že si banka určí úrovně vkladů, které úročí jinými sazbami. Tedy: začnete spořit pod nějakým úrokem a časem, když se vaše finance navýší a vy dosáhnete do nového pásma, spadá na vás také nový úrok. Pozor, ale to neznamená, že bude automaticky vyšší. Řada bankovních domů naopak po dosažení určitého limitu další prostředky úročí nižšími procenty. Je dobré se na to předem informovat.

Nastavení podmínek

Výši úroku si můžete u některých bank sami ovlivnit. Záleží na tom, jak jsou nastavené podmínky. Často banky připisují úroky za plnění určitých úkonů, třeba za aktivní využívání mobilních aplikací, provedení určitého množství plateb kartou během měsíce, vložení minimální dané finanční hodnoty v pravidelném intervalu atd.

Cena za vedení účtu

Převážná většina bank nabízí spořící účty zcela zdarma právě k vedení běžného účtu. Spolu tyto účty totiž fungují nejlépe. Takže pokud uvažujete nad pořízením spořícího účtu a běžný nemáte, určitě se více vyplatí pořídit si oba dva. Jednoduše pak na běžném účtu máte provozní peníze a na spořicím si můžete třeba ušetřit na kočárek nebo na cokoli jiného.

Jaká jsou rizika?

Spoření přes spořící účet má i tu výhodu, že se při něm nemusíte obávat v podstatě žádných rizik. Na to bylo myšleno i v platné legislativě, takže veškeré vklady do 100 000 EUR jsou ze zákona pojištěny. Pokud manipulujete vyšší částkou, pak se vyplatí spořit na více účtech u různých bank nebo využívat produkty, které nabízejí vyšší zhodnocení (byť za cenu dlouhodobého spoření), čímž možné nepatrné riziko eliminujete docela.

Spořící účty jsou jednoduše řečeno tou nejsnadnější a nejdostupnější formou, jak pečovat o své peníze. Určitě se vám vyplatí víc, než je nechat ležet v nočním stolku nebo na klasickém účtu.