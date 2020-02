 »   »  Jaké jsou nejnovější trendy v oblasti mobilního internetu? Ukáže Mobile Internet Forum

Řekneme si o trendech v analytice mobilních aplikací i to, jak nejlépe oslovit dnešní generaci Z. Řešit budeme změny s rozmachem internetu věcí, sledovací kapitalismus, chystanou aukci 5G sítí a očekávaný příchod čtvrtého operátora. Program konference Mobile Internet Forum je opravdu nabitý a je na co se těšit.

Zde je malá ochutnávka z přednášek:

V posledních deseti letech raketově vzrostlo množství mobilních aplikací. Nákupy, služby i hry. Běžný uživatel je zahlcený enormním počtem podnětů. Vyhrávají jednoduché a časově efektivní aplikace. Jak ale takovou aplikaci vytvořit? To vám ukáže Vladimír Bartl, Business Development ve Smartlook.

Připravenost e-commerce firem na mobilní růst je jedním z předpokladů úspěšného podnikání. A proto Alberto Miotti z Google vysvětlí, jak pracovat s novými technologiemi včetně progresivních webových aplikací a platformy Google Pay, a zároveň ukáže, jak konzistentní práce s UX dokáže odstranit rozmanité překážky, které stojí v cestě vašemu rozvoji.

S pomocí sledování a výkonných i chytrých počítačů je možné cíleně působit na jedince a modelovat jeho tužby a přání. Tohle není distopická fantazie, to jsou dnešní algoritmy postavené nad daty, která o sobě tak rádi dáváme všanc. A tady začíná sledovací kapitalismus, jehož fungování odkryje publicista Patrick Zandl.

Jak využíváme mobilní internet? Kolik peněz se aktuálně točí v mobilní inzerci? A kdo vládne trhu? Pod hladinu českého mobilního rybníčku vás v tradičním přehledudat nechá nahlédnout Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka SPIR.

Neomezená data u všech operátorů, chystané aukce kmitočtů, spojování velkých hráčů na českém trhu. Mobilní svět se v roce 2019 otřásal v základech. Co nás čeká letos? A jak to vypadá s nástupem 5G? To bude téma nezávislého konzultanta Ondřeje Malého.

