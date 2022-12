Jeden den s metadaty, jogurtem, bugy a dobrou Plzní

Budík mi zvoní v 7:00. Rychlá sprcha, čištění zubů, džíny, triko, batoh a jdu. Dobíhám vytopenou tramvaj, dávám si sluchátka a pouštím si Linkin Park a jejich za mě nejlepší album Hybrid Theory. Vypínám režim letadlo na mobilu a krátce sjíždím, co je nového ve světě. Vystupuji na I. P. Pavlova, v Tescu koupím jogurt a svačinu na odpoledne. V práci jsem mezi prvními kolem osmé. Beru si z kuchyňky sušené ovoce, oříšky, přidávám je k jogurtu a udělám si bylinkový čaj. Snídám, zapínám počítač a můj pracovní den startuje.

Ráno operativa a meeting

První rychlá kontrola Jiry, jestli nemáme z USA nahlášené nové produkční bugy. Dnes ne. V Jenkinsu noční automatizované testy odhalily rozbití veřejného API naší včerejší změnou, konkrétně export databázového dumpu. Zakládám bug, opravuji ho a posílám do teamového kanálu k review. V 10:15 začíná sitdown – 15minutový standup v sedě. Zjišťujeme záseky našeho týmu. Pořád čekáme na nové vývojářské licence a team leader nás ubezpečuje, že to popožene na správných místech. Po kávě s kolegy v kuchyňce pokračuji na své včerejší práci — zrychlení našich databázových dotazů na získávání kritických assetů z našeho metadatového úložiště. V poslední době jsem si oblíbil Test Driven Development, snažím se před každou změnou či refactorem přidávat nové rychlé testy. Před obědem mi teamový kolega udělal code review k rannímu bugu, já dolaďuji a opravu mergujeme do hlavní vývojářské větve.

Oběd v Parlamentu, retrospektiva a Oreo

V 11:30 se sbíráme na oběd, jde nás asi 12, takže vybíráme Parlament, kde jsou vždycky volné stoly i pro větší skupinky. Dovídám se, co je nového ve firmě i mimo vývojářské týmy. Odpoledne nemám žádný meeting, ale zítra bude týmová retrospektiva, takže promýšlím, co se nám v předchozích 3 týdnech dařilo a co méně. Dostávám chuť na dnešní druhé kafe. Jdu o patro níž za kolegy z HR a řešíme dress code na plánovaný večírek. Když odcházím, ještě jim z kuchyňky ukradnu Oreo, které jsme už na našem patře snědli. Po kafi se za mnou zastaví team leader sondovat, co si myslím o nové funkci, kterou poptává velký zákazník. Diskutujeme performance dopady, náročnost implementace a uznáváme, že to není vůbec špatný nápad, který by byl využitelný i dalšími.

Lezecká stěna na Andělu a čepovaná Plzeň

V 17:00 vyrážíme s několika kolegy na lezeckou stěnu na Anděl. Sice většina z nás s lezením teprve začíná, ale to na srandě vůbec neubírá. V lezení se střídáme a po chvíli nevěříme, že utekly tři hodiny. Všichni máme hlad, takže sprcha, převlečení a přesun do blízké restaurace na večeři a spláchnutí lezecké žízně čepovanou Plzní. Posedíme do půl desáté. Sedám na tramvaj, do uší si pouštím podcast Formule 1 Kolo na Kolo, kde se rozebírá včerejší první výhra mladého George Russella z Mercedesu.

Doma vyvěšuji zpocené oblečení, čistím si zuby, spící přítelkyně dostane pusu na tvář a usínám taky.

