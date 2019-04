 »   »  Jste IT kapacita nebo se jí chcete stát? IT Agenti ze společnosti Capacita jsou tu pro vás

Společnost vznikla sloučením dvou spřátelených firem CV Relevant a Flowenta a od prosince 2018 pod jedním brandem pomáhá spojovat IT pracovníky s nabídkami na trhu práce. A to není všechno – služba IT Agent, která překračuje hranice recruitmentu, v sobě nese zároveň koučink, poradenství, podporu na kariérních křižovatkách a zejména dlouhodobou péči. Na to, jak to všechno vzniklo a co z toho plyne pro svět IT, se ptáme zakladatelů firmy Capacita Petra Prokši a Jiřího Soljaka.

Jaké byly vaše začátky a jak se z „ajťáků“ stanou ti na druhé straně, dodavatelé IT kapacit?

Petr: Svoji kariéru jsem začínal v roli IT specialisty, později projektového manažera. Přišla příležitost a já se posunul do manažerských pozic. A zde jsem začal narážet na nedostatek IT kapacit v mých týmech. Využíval jsem tehdy samozřejmě i personální agentury, ale kvalita jejich služeb pro mě nebyla dostačující. Po pár letech jsem si založil vlastní agenturu, CV Relevant. Na druhém konci Prahy, o několik let později, se k tomu podobnému rozhodl i Jirka. A protože je český IT svět opravdu malým rybníčkem, narazili jsme na sebe a čím dál častěji propojovali naše síly. Po několikaleté spolupráci jsme se rozhodli uzavřít „manželství“ a tak si firma CV Relevant vzala Flowentu a přijaly společné jméno Capacita.

Jiří: Přesně, jak říká Petr. Já sám jsem se k recruitingu dostal z manažerských rolí v technologických firmách a následně přes koučování manažerů a týmů. Často se mi stávalo, že se mě na konci našich koučovacích setkání manažeři ptali, zda bych jim nenašel lidi do týmu, když je teď tak dobře znám. A tak se většina z nich stala našimi klienty z pohledu dodávání IT kapacit.

Právě spojení toho, že se snažíme dokonale poznat týmy, do kterých hledáme lidi a náš IT background je to, co nás odlišuje. Ukazuje se, že je to ten správný směr.

Proč zrovna název Capacita?

Jiří: Za tím je dlouhý příběh, ale ve zkratce: chtěli jsme najít jednoduché, jasné a vystihující sdělení. Dodáváme IT kapacity, pracujeme s IT kapacitami, pomáháme stát se kapacitou. Na projektech řešíme kapacitu lidských zdrojů. Jméno vlastně vyvstalo z podstaty naší práce.

Petr: Přesně tak. Hledali jsme způsob, jak spojit názvy Flowenta a CV Relevant, což bylo… no, kostrbaté. Capacita vyplývá z nás, z toho, co děláme a čeho chceme dosáhnout, proto byla volba jasná.

Jak se vám daří v dnešní době reagovat na vysokou poptávku po IT specialistech?

Jiří: Popravdě, je to velmi těžké. Hledá je každá firma, všichni potřebují IT experty. Našim kandidátům se věnujeme, snažíme se jim dát maximum informací, aby se mohli opravdu dobře rozhodnout. I za cenu toho, že si nevyberou naši nabídku. Ve finále to vlastně vůbec nevadí, protože ukazujeme, že nám na lidech opravdu záleží, vybudujeme si s nimi dobré vztahy a naší odměnou jsou nám doporučení. Lidé se k nám vracejí a jsou otevření diskusím o tom, co by jim pomohlo při výběru další práce nebo projektů. To nám pomáhá překonávat těžkosti na trhu, a proto u nás také vznikla služba IT Agent.

IT Agent? To zní jako by „ajťáci“ byli filmové hvězdy nebo vrcholoví sportovci. Co si pod tím mám představit?

Jiří: Nejdříve je z mého pohledu důležité si uvědomit, jak funguje klasická personální agentura. V tom lepším případě se kandidáta konzultant zeptá, co hledá a na to mu napasuje nabízenou pozici. V tom horším se ani nezajímá, co kandidát chce a zahltí ho nerelevantními nabídkami. Chtěli jsme to jinak. IT Agent jde do hloubky. Nestačí nám jen odpověď kandidáta, co hledá za práci. Zajímá nás jeho dlouhodobý rozvoj, co ho opravdu baví, jaké projekty ho zajímají, které firmy vidí jako svého snového zaměstnavatele, naopak kde by nikdy pracovat nechtěl a proč. Podstatný je pro nás i pohled kandidáta na prostředí – firemní kulturu a na to navazující propojení osobního a pracovního života. O to všechno nám v Capacita jde.

Petr: Myslím, že dost ojedinělé je i to, že se nebojíme kandidátům oponovat. Narovinu řekneme náš vlastní názor o tom, zda jsou jejich představy o práci reálné, což zahrnuje i finanční ohodnocení. Divili byste se, kolik kandidátů se na trhu práce dokáže podcenit nebo naopak svá očekávání nadhodnotit. Jednání na rovinu je to, co se nám vyplácí a co naši kandidáti i klienti oceňují.

Jiří: Ještě bych dodal, že se od jiných dodavatelů lišíme i tím, že nikdy kandidáta do ničeho netlačíme. Rozebereme s ním i nabídky přímo od firem nebo jiných agentur. A když cítíme, že je pro něj jiná než naše nabídka lepší, rádi mu jí doporučíme. To je důvod, proč se k nám naši kandidáti stále vrací. Vědí, že nejde jen o obsazení naší pozice, ale že prioritou je pro nás jejich spokojenost. Lidé nejvíce oceňují, že jsme sami prošli světem IT i náborem.

Co dále služba přináší?

Petr: Přísun práce z dlouhodobého hlediska. IT Agent kandidátovi pohlídá termín, kdy mu končí projekt, vyjedná podmínky další nebo nové spolupráce i finanční ohodnocení. Obecně vzato mohou tuto službu využít jak zaměstnanci, tak kontraktoři (OSVČ). Často se nám ale stává, že právě zaměstnancům pomáháme překlopit svůj způsob práce do kontraktorského módu. Pomůžeme jim zařídit živnostenský list a s tím vše spojené: právnické, účetní a daňové služby. To vše na naše náklady samozřejmě. Služba IT Agenta je zdarma.

Zdarma? Co vás k tomu vedlo?

Jiří: Chceme-li v této náročné branži uspět, musíme pracovat na špičkové úrovni. To se neobejde bez důvěry a vzájemné spolupráce. Tím, že je služba zdarma, ukazujeme, že lidem chceme pomoci najít pro ně „to pravé ořechové“. Věříme, že když se vzájemně s kandidáty poznáme, poradíme jim ve chvílích, kdy si sami nebudou vědět rady, tak si vybudujeme cenné pouto do budoucna.

Capacita – Měníme svět IT a trhu práce k lepšímu. Působíme na straně firem i IT odborníků a vytváříme ideální podmínky na obou stranách.

www.capacita.cz