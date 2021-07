Kaufino: Cesta k oblíbeným produktům a chutím za výhodné ceny

Všechny známé i nové chutě na jednom místě

Představa oblíbených produktů a možnost stále objevovat nové chutě, avšak aniž by člověk musel neustále cestovat či zvyšovat své finanční výdaje za touhu po gurmánských zážitcích, ale i zvyšování komfortu, pohodlí a péče o sebe. Zní to, jako by chtěl člověk příliš ode všeho a najednou, ovšem nejedná se o nic nereálného.

S touto škálou možností a nabídek přichází právě portál Kaufino. S čím konkrétně vlastně může Kaufino pomoci? Tento portál nabízí svým uživatelům široký výběr aktuálních akčních letáků, a to od všech větších obchodních řetězců jako Kaufland, Billa, Teta drogerie a spousta dalších. Je mezi nimi také obchodní řetězec Lidl, který má své tematické týdny, a právě ty mohou být lákavou nabídkou pro mnoho chuťových zážitků. V možnostech jsou například chutě Itálie, kde přišla své oblibě především sušená rajčata, bazalkové pesto a těstoviny a jako ideální doplnění těchto chutí se nabízí tiramisu v podobě dezertu. Samozřejmě zde bývají k objevení i chutě Španělska, Francie a mnoha dalších zemí.

Chutě zahraničí zůstanou lákavými, ale to samozřejmě i chutě českých jídel. Uživatel si může přímo na stránkách Kaufina prohlédnout například akční leták z Kauflandu, který nabízí opravdu pestrou nabídku potravin od českých pěstitelů a dodavatelů. Mezi nabídkami akčního z letáku Kauflandu nimi je především výběr z mnoha druhůovoce a zeleniny i z českých farem, ale také masné produkty přímo od řezníků nebo nepřeberné množství mléčných produktů z českých mlékáren. Maso z českých chovů a kvalitní čerstvé produkty skvělých chutí z českých farem nabízí také letáky z obchodu Billa.

Péče o sebe i domácnost není upozaděna

Nové možnosti a objevy je možné s Kaufinem dopřát nejen svým chuťovým buňkám, ale i sobě a svému bydlení. Mezi dostupnými obchodními řetězci je také Teta drogerie, která může nabídnou péči v obou případech. V jejím sortimentu je mnoho pečujících produktů pro ženy, muže, děti, ale i domácnost. Leták z Teta drogerie obsahuje veškeré aktuální oblíbené produkty, mezi kterými jsou nejen ty, které cílí především na sezónní péči o pleť, pokožku či vlasy, ale také dekorativní kosmetikaa oblíbené prací prostředky a úklidové potřeby.

Na Kaufinu je možné dohledat konkrétní obchody i produkty a jejich akční ceny či jiné výhodné nabídky. Uživatel tak vše nalezne na jednom místě, a to z pohodlí domova i na cestách, a získá tak vždy aktuální přehled o všech výhodných i nových nabídkách a možnostech objevu nových produktů i chutí.

Kaufino takto otevírá svým uživatelům dveře mnoha možností, a to především možnost objevit nové chutě a dopřát si komfort a pohodlí za mnohem nižší náklady.