Každý den se do práce těším, říká Viktor ze Siemens Advanta

„Každé zařízení musím navrhnout, nechat vyrobit, otestovat jeho funkcionalitu a zajistit, aby splňovalo všechny předpisy a normy,“ popisuje svou práci. „Práce mě baví i proto, že každý půlrok vymýšlím řešení pro jiný výrobek a všechny jsou unikátní,“ vysvětluje.

Když Viktor před devíti lety v Siemens Advanta začínal, byla to malá „rodinná“ firma s 30 zaměstnanci. „Dneska je nás 300 plus, ale způsob, jak pracujeme, se nezměnil. Pořád je tu úžasná atmosféra, nejen v týmu, ale i napříč týmy a managementem. Když řešíme nějaký problém, vždycky se domluvíme. Přijde kolega, pomůže a neptá se, kolik to zabere času. Každé ráno se probouzím s pocitem, že se do práce těším.“

Když vedoucí rozumí práci i lidem

Na svých nadřízených Viktor oceňuje nejen znalosti a odborné zkušenosti, ale i porozumění specifické práci vývojářů. „Naši nadřízení jsou vzor, jaký by měl management být. Po lidské i technické stránce jsou lídři. V praxi to znamená, že když řešíme konkrétní problém, náš vedoucí má takovou úroveň technických znalostí, že nám dokáže poradit, jakou cestou bychom se měli vydat." Svou práci Viktor považuje za svůj největší koníček. „Je skvělá pro lidi, kteří se chtějí rozvíjet. Takoví zde vždy dostanou podporu od vedení.“

Stále zkoušet něco nového

Vedle vývoje hardwaru zastává Viktor pozici metrologa. Stará se o laboratorní měřicí přístroje a zajišťuje nákup nejmodernější techniky. „Snažím se vybavit laboratoř tím nejlepším, co k práci potřebujeme.Poslední kousek, co jsme si do laboratoře pořídili, je rework stanice, která nám umožňuje na stávající desku přepájet BGA součástky během desítek minut bez cizí pomoci.“

Pro ty nejnáročnější projekty je však třeba navázat spolupráci s vědeckými pracovišti. „Podílel jsem se na projektu, pro který bylo nutné zajistit měření radiační odolnosti našich zařízení. Navázali jsme spolupráci s Ústavem jaderného výzkumu v Řeži, kde jsme použili urychlovače a ozářili naše zařízení, abychom ověřili jeho odolnost proti radiaci.“ Česká pobočka Siemens Advanta se tak stala jediným koncernovým pracovištěm, které dokáže radiační testy zařízení zajistit. „Radiační testy nám umožní prostřednictvím urychlovače částic během krátké doby simulovat působení radiace, které odpovídá několika stovkám až tisícům let přirozené radiace na zemském povrchu,“ vysvětluje Viktor unikátnost a důležitost testů prováděných na cyklotronu U-120M. Ten je schopen dodat neutronovou energii až do 37 MeV.

Práce a rodina – oboje na prvním místě

Za svůj životní styl si Viktor vybral venkovskou pohodu. „Bydlím v malé vesnici u řeky blízko lesa, takže rád trávím čas v přírodě. Když zbude čas mezi rodinou a prací, tak jedu ven na kolo,“ popisuje své mimopracovní aktivity. „Pro mě jsou v Siemens Advanta nejzajímavější dva benefity, a to možnost pracovat z domova a benefitní systém, který si každý může nastavit podle svých preferencí. Kombinovat se dá vlastně cokoli – od příspěvku na penzijní a životní pojištění přes sporty po cestování.“

Význam radiačních testů vyplývá z faktu, že přirozená radiace na zemském povrchu způsobuje v elektronice tzv. bit flipy (single events), což jsou jevy, které zapříčiňují, že se část původního kódu ve firmwaru změní na jiný a způsobí nepředvídatelné chování. Proto je nesmírně důležité tyto chyby za běhu diagnostikovat a následně opravit. Tyto opravy se dají provést například zabudováním tzv. error code correction (ECC). Vzniku bit flipů bohužel nelze nikdy stoprocentně zamezit, ale lze udělat určité úpravy, aby se jejich počet eliminoval na akceptovatelnou úroveň. „Současné výrobní technologie čipů tímto jevem výrazně trpí a další zmenšování výrobních technologií riziko těchto chyb zvyšuje,“ upozorňuje Viktor. Proto se do zařízení zabudovává funkcionalita ECC, která se již u některých pamětí stala standardem a nutností. „Jen pro představu, při nasazení jednoho produktu v množství 10 000 a více kusů se četnost bit flipů statisticky pohybuje jednou za hodinu na jednom ze zařízení u zákazníka. Toto číslo dramaticky vzrůstá s nadmořskou výškou, například ve výšce okolo 2 000 m nad mořem je radiace více než pětkrát vyšší než u hladiny moře,“ dodává Viktor Žalud, proč je radiační testování tak důležité.

Přidejte se k Siemens Advanta

Siemens Advanta zaměstnává v České republice přes 300 odborníků, v Evropě pak více než tři tisícovky. Dlouhodobě se podílí na procesu vývoje produktů Siemens a identifikuje nové trendy na trhu s cílem naplňovat potřeby zákazníků prostřednictvím inovativních koncepcí a řešení.

V současné době Siemens Advanta hledá nové kolegy na místa vývojářů softwaru, programátory Linux a testery. Nová místa nabízí v Praze, Plzni a Brně. Zkušení vývojáři, absolventi a studenti technických oborů se mohou s nabídkou volných míst seznámit na www.siemensvyvojar.cz.