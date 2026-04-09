Kde vibe coding nestačí a přichází na řadu vývoj na míru?

Řeknete AI, co potřebujete, a ta vám to zkusí postavit. Zní to jednoduše. A ono to taky jednoduché je. Za jedno odpoledne vytvoříte aplikaci na míru, která vám ušetří hromadu času. Jde ale o plnohodnotný vývoj?
Ze šuplíku na počítačovou obrazovku
Máte v hlavě super nápad na aplikaci, ale nemáte peníze na vývoj? Umělá inteligence přenese vaše myšlenky do digitální podoby. Nepotřebujete zkušeného vývojáře a drahou IT firmu. Vystačíte si s textovou konzolí.
Vibe coding se hodí na prototypování. Co dříve zabralo týden, zvládnete za pár hodin. Stačí pár příkazů a umělá inteligence rychle pochopí, co po ní chcete. Nepotřebujete umět programovací jazyk, frameworky a logické posloupnosti. A v tom je právě největší problém.
Umělá inteligence vygeneruje malou interní aplikaci pro tým obchodníků, která sbírá pár vstupů a generuje přehledy. Nebo vytvoříte způsob, jak dostat data z jedné aplikace do druhé bez toho, abyste ručně přepisovali čísla. Tam ale výhody vibe codingu končí.
Zabezpečení a shoda s předpisy
Průzkum mezi vývojáři uvádí, že 46 % z nich AI výstupům spíše nedůvěřuje. Umělou inteligenci při vývoji sice používají, ale kód podrobují přísné revizi. Nevěří tomu, že by AI při vývoji neudělala chybu.
AI možná vygeneruje funkční kód, neručí ale za jeho správnost. Za chyby ale umělá inteligence neodpovídá. Ve finančnictví, zdravotnictví nebo při práci s citlivými daty potřebujete software na míru, který odpovídá přísným bezpečnostním požadavkům.
Přesvědčivý, ale nekvalitní kód
Pro laika vypadá kód vygenerovaný umělou inteligencí přesvědčivě. Aplikace funguje, tak proč to řešit? Umělá inteligence ale ráda píše zbytečně složitý a neefektivní kód s chybami, které člověk neznalý vývoje neodhalí.
Nekvalitní kód vede ke zbytečné zátěži systému a plýtvání zdroji. Navenek vše funguje, stačí ale drobná chyba a aplikace se zhroutí jako domeček z karet. Outsourcing vývojářů je navíc o to složitější, protože nikdo neví, co se v aplikaci vlastně děje.
Limity vibe codingu u firemního softwaru
S malou aplikací si umělá inteligence poradí. V rámci velkého a komplexního softwaru ale neobstojí. Těžko si představit firmu, která by investovala zdroje do enterprise softwaru postaveného na několika promptech.
Interní firemní software vyžaduje škálovatelnost, udržitelnost, optimální architekturu a integraci s legacy systémy. AI tvoří izolovaně. Nezná firemní procesy, nedělá vstupní analýzu, a proto nikdy nevytvoří komplexní firemní software, který roste spolu s firmou.
Při vývoji firemního softwaru nejde o rychlost a náklady na vývoj. Mnohem důležitější je, jaké výhody software na míru firmě přináší. Na jednom nástroji stojí prodej, provoz, logistika, finance a zákaznická zkušenost. Svěřili byste svoje podnikání umělé inteligenci?
Vznik technického dluhu
Jedna věc je hotová aplikace, druhá je její rozvoj. A ten za vás umělá inteligence neudělá. AI nereflektuje nové bezpečnostní hrozby. A pokud jí o to výslovně neřeknete, software se nerozvíjí a po několika letech vypadá pořád stejně.
Neudržovaná aplikace s sebou nese technický dluh. Jde o stav, kdy další náprava stojí více a více peněz. Software brzdí rozvoj firmy a místo toho, aby se přizpůsobil podnikání, společnost se přizpůsobuje limitům aplikace.
Vibe coding představuje možnost rychlého vývoje. Tedy pokud se spokojíte s málem. Umělá inteligence vygeneruje fungující a hezky vypadající aplikaci, tím pro ni ale práce skončila. Vibe coding má svoje (v současnosti) nepřekročitelné limity.
Když má software firmu posouvat, nestačí jen zadat prompt. V MEMOS Software nejprve porozumíme vašim procesům a na nich stavíme řešení na míru, které roste společně s vaším podnikáním.