Konference OpenSlava se zaměří na metaverse a udržitelnost technologii

Společnost Accenture ve spolupráci se svými partnery uspořádá 19. a 20. října desátý ročník IT konference OpenSlava 2022, která se letos zaměří na propojování technologií a udržitelnosti. Inovace budou hrát rozhodující roli v tom, do jaké míry se firmám a organizacím podaří přejít na udržitelnější model fungování. OpenSlava 2022 nabídne prezentace, workshopy a diskuse, do kterých se zapojí špičkoví světoví odborníci a odbornice na cloud, rozšířenou realitu, umělou inteligenci, kvantové výpočty, bezpečnost a DevOps.

OpenSlava 2022 je rozdělena na dva dny. 19. října se uskuteční série interaktivních workshopů pro menší skupiny účastníků. 20. říjen bude patřit hlavnímu dni konference. Akce se po dvou letech ve virtuálním prostoru uskuteční na Fakultě elektrotechniky a informatiky STU v Bratislavě.

Autor: Accenture

Od metaverse k open source a cloudu

Program IT konference OpenSlava 2022 otevře svou přednáškou expert Accenture na metaverse Nicola Rosa, ve které se zaměří nejen na technologické řešení metaverse, ale také etické aspekty a využití této nové technologie v praxi. Tématu metaverse se budou věnovat i další experti z Accenture, a to Dr. Fadi Chehimi, Paul Stein, Andy Nice a další.

O multicloudových prostředích bude mluvit Juraj Gvoth z Google Cloud, Dominik Wagenknecht z Accenture přiblíží cloudovou architekturu, která dokáže posunout byznys vpřed. Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. z fyzikálního ústavu SAV a Branislav Majerník z Accenture představí návštěvníkům rozvíjející se oblast kvantových technologií a vysvětlí základní principy nerelativistické kvantové fyziky. Doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. se ve své přednášce bude věnovat trust managementu v komplexních digitálních ekosystémech. Účastníky čekají i mnohé další přednášky a diskuse z oblastí rozšířené reality, dat, aplikací, technologické architektury a udržitelnosti.

OpenSlava 2022 se uskuteční 19. – 20. října v prostorách Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislavě. Účast je bezplatná pro všechny registrované účastníky, registraci a kompletní program naleznete na OpenSlava.sk.