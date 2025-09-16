Root.cz  »  Články  »  Kyberbezpečnost v éře AI a kvantových výzev

Kyberbezpečnost v éře AI a kvantových výzev

Konference Cyber Security 2025 nabídne praktické návody, jak bránit data, sítě i reputaci firem v době rychle se měnících hrozeb.
Kybernetické prostředí se dnes mění rychleji než kdykoliv předtím. Přicházejí nové typy hrozeb jako AI-generované malwary, deepfake phishing a další personalizované podvody nebo Ransomware-as-a-Service (RaaS). Útoky na dodavatelské řetězce tak ohrožují celé ekosystémy a deepfake podvody poškozují reputaci firem.

Jak se připravit na kybernetické útoky, jak je přežít a jak z celé situace vyjít silnější? To bude tématem konference Cyber Security 2025, která nabídne praktické nástroje pro efektivní ochranu vašich dat, systémů a reputace.

Spolu s odborníky na kyberochranu se sejdeme 16. října 2025 v Konferenčním centru City v Praze. Do 30. září můžete vstupenky pořídit za zvýhodněnou cenu Early Bird.

Co vás čeká?

Ochrana dat a příprava na kvantovou éru

Petr Kunstát (Thales) vysvětlí, jak chránit citlivá data v cloudu a hybridním prostředích a proč je nutné připravit se na éru kvantových počítačů, které mohou prolomit současné šifrování.

Bezpečnostní řízení ve fázi růstu

Praktické zkušenosti s nasazováním bezpečnostních opatření v rychle rostoucích firmách a tipy, jak si udržet kontrolu nad daty napříč prostředími přinese Pavel Škorpil (FreeDivision).

Ochrana dodavatelského řetězce

Eva Varadyová a Libor Kovář (ARTIN) popíší, jak útočníci zneužívají slabiny v dodavatelském řetězci a jak nastavit ochranu infrastruktury i klientů.

Mikrosegmentace jako nezbytný pilíř ochrany

Mikrosegmentace je klíčovým nástrojem, jak zastavit ransomware, zero-day útoky i laterální pohyb útočníků. V přednášce Pavla Srnky (ANECT) se dozvíte,jak ji efektivně zavést v praxi.

AI a automatizace v kyberobraně

Pavel Škorpil (Bitdefender) ukáže, jak lze pomocí AI a automatizace snížit útočnou plochu až o 95 % a rychleji detekovat hrozby, včetně správy oprávnění.

Identita jako klíč k bezpečnosti

Martin Haller (PATRON-IT) představí nástroje v Microsoft 365 a Entra ID pro detekci kompromitovaných účtů, vyhodnocování rizik a rychlou reakci na incidenty.

Nová legislativa: NIS2 a zákon o kybernetické bezpečnosti

Jana Pattynová (Pierstone) shrne hlavní změny, které nový zákon přinese, a jejich dopady na firmy v regulovaných sektorech.

Regulace dodavatelů IT služeb a infrastruktury

Petr Kopřiva (NÚKIB) vysvětlí, jaké povinnosti čekají poskytovatele digitální infrastruktury a IT služeb a jak se nová regulace dotkne i kritické infrastruktury.

OSINT a právo

Milan Listík (LISTIK LEGAL) upozorní na právní hranice využívání veřejně dostupných informací a ukáže, jak se vyhnout průmyslové špionáži při investigaci i soudních sporech.

Kyberbezpečnost jako otázka přežití

Proč je bezpečnost klíčová pro obchodní kontinuitu, reputaci i důvěru zákazníků — a jak se připravit na útoky, přežít je a vyjít z nich silnější, to je téma pro odborníka na kyberbezpečnost Aleše Špidlu.

Lidský faktor v kyberobraně

Martin Charvát (Úřad vlády ČR) ukáže, jak motivovat zaměstnance, aby nebyli slabinou, ale aktivní součástí firemní obrany proti útokům.

Připojte se k odborníkům na konferenci Cyber Security 2025 16. října 2025 a získejte v Konferenčním centru City v Praze praktické nástroje a strategie pro ochranu vašich dat, systémů a využívání AI v kyberobraně.

Program si prohlédněte na stránkách konference Cyber Security, kde se můžete i zaregistrovat

Stříbrní partneři akce jsou FreeDivision, IS4 security, Thales, dalším partneremy jsou ARTIN a ANECT. Produktovým partnerem je EasyEvent. Organizátory jsou CFOtrends, CIOtrends, Computertrends, Channeltrends a Securitytrends.

