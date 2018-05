 »   »  „Mám nový web, SEO nepotřebuji.“ Častá chyba, říká SEO konzultant

Říkáte, že tvůrci webů klientům lžou?

Ne, to rozhodně netvrdím. Problém je spíše v pochopení celého rozsahu pojmu SEO. Často se setkávám s názorem klientů, kteří řeknou, že SEO již mají vyřešené. Domnívají se tak jen proto, že se o něm tvůrce webu zmínil.

Kde je problém?

Předně je nutné zdůraznit, že SEO není jen jednorázová služba nastavení webu, jak se část lidí domnívá. A to je právě jádro problémů. Tvůrci webu se snaží klientům nabídnout velmi širokou škálu služeb a stejně tak široce web vytvořit.

SEO ale nelze chápat jen jako nastavení webu pro vyhledávače. SEO je kontinuální práce na webu, která zahrnuje mnoho různých služeb, které mají zvýšit návštěvnost z vyhledávačů.

Pro mnoho web tvůrců je SEO, bohužel, jen nasazení SEO pluginu do webu a konec. Vůbec neřeší potřeby klienta, jeho očekávání a v poslední řadě link building.

Pokud si tedy s tvůrcem webu domluvím, že chci mít web nastavený pro SEO, tak to nestačí?

Ne. V dnešní době i kdyby byl web relativně dobře vytvořený, je jen otázkou času, než zastará a většinou bez aktivní práce na webu větší návštěvnost nepřichází.

Jaký je tedy správný postup?

V první řadě je potřeba pochopit smysl webu a potřeby klienta. SEO je vždy o komunikaci s klientem, aby bylo možné sestavit kampaň, která bude odrážet jeho finanční možnosti, očekávání a plnit reálně stanové cíle.

Jak to přesně myslíte?

Je rozdíl mezi klientem, který má stěhovací službu se sídlem v Praze, Brně a Ostravě a má k dispozici desítky automobilů a klientem, který má sídlo v Kolíně a má jedno auto. Práce na webu klienta se širším záběrem služby bude náročnější než u klienta cílícího se na menší lokalitu. A to je bohužel častý problém, kdy se ke klientům nepřistupuje individuálně. U mnoha firem nalezneme třeba různé balíčky SEO – Start za 5 000 Kč, Profi za 20 000 Kč atd. Takhle ale SEO nefunguje.

Problém je tedy v individuálnosti každého klienta?

Ano, část problémů ano. Pokud si klient z Kolína vezme balíček za 20 000 Kč a celorepublikově působící klient za 5 000 Kč, je to pro oba chybná volba.

Jaké jsou tedy další problémy?

SEO můžeme rozdělit na dvě části – nastavení webu a link building. Při tvorbě webu můžete maximálně vyřešit jeho nastavení. Jak jsem zmínil výše, bohužel se tomu tak často neděje a pokud by se i tak stalo, časem web stejně zastará. Druhá část, tedy aktivní práce na zpětných odkazech, se opomíjí téměř vždy. Velká část lidí navíc tvrdí, že odkazy není nutné uměle budovat, že ztrácí na svém efektu, anebo že odkazy vzniknou samy a přirozeně.

Ano, to zní logicky. Proč s tím nesouhlasíte?

Protože se to v praxi téměř neděje. Bohužel jen malá část projektů je natolik zajímavá, aby na ni začali sami lidé odkazovat. Je to škoda, ale je to realita.

Jaký je tedy ideální postup?

Za začátku by mělo být pochopení potřeb a očekávání klienta. Poté stanovení reálných cílů a finančních možností. Jelikož je nutné se pravidelně o nastavení webu starat, implementovat nové technologie a aktivně tvořit link building, téměř vždy se jedná pravidelný rozpočet.

Takže žádné balíčkové služby a jednorázově řešené SEO?

Přesně tak. Individuální přístup a pravidelnost práce na webu beru jako nutnost, aby byl klient spokojený a bylo možné dosáhnout výsledků.

Práce na SEO tedy nikdy nekončí.

Pokud chcete SEO dělat kvalitně, je téměř vždy co zlepšovat. Stále jsou nové a nové technologie, které lze implementovat a link building, který by se měl budovat dlouhodobě a pravidelně.

SEO konzultant působící ve vlastní SEO agentuře SEOlight s.r.o. již od roku 2009.