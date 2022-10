Manta: Data jsou alfa i omega celé společnosti

Jak čtu o MANTĚ a jejím úspěchu, uvědomuji si, že data jsou cennější, než zlaté cihly v trezoru. Je to pravda?

Rozhodně ano. O datech se mluví jako o “novém zlatu” případně “nové ropě” nicméně jejich dlouhodobý potenciál je dramaticky vyšší. Ať už jde o malou, nebo velkou firmu s 5 nebo 50 tisíci zaměstnanci – celá společnost je definovaná prostřednictvím byznys procesů. Ty ale nefungují bez dat. Data jsou jejich vstupem i výstupem. Jsou klíčovým artefaktem pro fungování každé společnosti a musíme se tak k nim chovat. Investice do dat dramaticky rostou, vznikají stovky a tisíce nových analýz a programů umělé inteligence, což v důsledku činí celé datové prostředí méně srozumitelné. MANTA svým uživatelům umožňuje zmapovat a pochopit celý systém a následně s ním aktivně a především efektivně pracovat.

Co si mám představit pod efektivním řešením, není to tak trošku klišé?

Představte si, že jako manažer, finanční analytik máte před sebou report a snažíte se z něj vyčíst potřebné informace. Máte před sebou řadu čísel a u každého vás zajímá, jak se spočítalo a proč je to zrovna toto číslo. Odpověď na vaše proč je v současnosti extrémně těžké najít právě proto, že infrastruktura, kterou společnosti budují pro zpracování dat, je extrémně složitá. Dát odpověď i na jednoduchou otázku typu, jak se spočítalo dané číslo v reportu, je záležitost na dny, ale spíše na týdny až měsíce. Manažer či analytik ale odpovídá na podobné otázky stokrát za den, protože na základě dat dělá rozhodnutí. A pokud nedokáže vysvětlit, jak spočítal čísla, na jejichž základě se rozhoduje, tak je to přinejmenším znervózňující.

A vaše řešení je?

Podíváte se do Manty a vidíte políčko v reportu, jak přesně data do tohoto políčka přitekla a jak se uvedené číslo spočítalo. A máte to před sebou jako na talíři. To je obrovská přidaná hodnota, která hraje velkou roli pro compliance, regulatoriku, pro běžný management reporting, pro cokoliv, kde důvěra v data hraje klíčovou úlohu. Manta vám dá odpověď jedním kliknutím i na otázku, jak se změna dat projeví napříč firmou. Kliknete a okamžitě vidíte, že změna v tomto systému, v této tabulce ovlivní dalších třicet míst v celé firmě, kam musíte jít a něco upravit.