ML Prague už po jedenácté přiváží světové odborníky na produkční AI

Jedenáctý ročník konference ML Prague otevře své brány vývojářům, akademikům a firmám z celého světa od 4. do 6. května v pražském O2 universu. Nabídne témata zaměřená na vznik, trénink a nasazování AI modelů v reálných produktech.
„Učíme lidi, jak umělou inteligenci tvořit, navrhovat algoritmy, jak pomocí strojového učení optimalizovat procesy a automatizovat věci. To nás odlišuje od konferencí, které se soustředí na používání hotových AI nástrojů,“ říká zakladatel a programový ředitel konference Jiří Materna.
Program každoročně kombinuje workshopy navržené tak, aby účastníci mohli nabyté vědomosti okamžitě využít v praxi, a přednášky, které přinášejí dlouhodobou technickou inspiraci.
Letos se mezi hlavními řečníky objeví například Oleksandr Pyvovar z Meta, který se zaměří na paradox, který zná většina ML praktiků: proč modely s vynikajícími výsledky v offline evaluaci po nasazení do produkce selhávají. Shani Alisar z Red Hatu zase na základě více než 300 000 reálných benchmarků ukáže, proč v produkčním nasazení LLM žádná „optimální konfigurace“ neexistuje a co to znamená pro každodenní rozhodování o GPU, frameworcích a batch size.
Dlouhodobou kvalitu programu dokládají mimo jiné i řečníci z předchozích let. V roce 2018 na ML Prague vystoupil například autor LSTM architektury Sepp Hochreiter, o rok později pozvání přijal mimo jiné Tomaso Poggio, profesor na MIT a jeden ze zakladatelů výpočetní neurovědy.
U zrodu úspěšné konference přitom stála jednoduchá potřeba vytvořit platformu, kde by se Materna mohl potkávat s podobně zaměřenými profesionály.
„Před jedenácti lety v našem regionu neexistovala konference, kde bych mohl potkat další lidi, kteří dělají to samé co já. Bylo mnoho akademických konferencí, ale žádná nebyla zaměřená na praktiky ze světa průmyslu,“ vzpomíná Materna.
Silné zaměření na propojování lidí a budování mezinárodní komunity konferenci zůstává dodnes. Každoročně se na ní potkávají vývojáři z českých i zahraničních startupů s výzkumníky z firem i univerzit a každý třetí účastník se na konferenci pravidelně vrací.
Čtenáři Root.cz můžou na webu mlprague.com vstupenku získat s 15% slevou s kódem root2026.