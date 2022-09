Mobile Internet Forum: Nejnovější mobilní technologie a ochrana dat

Jaké jsou aktuální trendy mobilních aplikací a jak je co nejlépe dostat mezi uživatele? Jak velký je trh mobilních her a jaké přináší příležitosti pro firmy? A jak co nejefektivněji chránit data v mobilních zařízeních? To prozradí řečníci na konferenci Mobile Internet Forum 2022.

Sejdeme se s nimi v 4. října v prostorách pražského Hotelu Jalta na Václavském náměstí, kde si řadu technických novinek vyzkoušíte na vlastní kůži.

Na co se můžete těšit?

Budoucnost mobilního gamingu

Jsou mobilní hry pouze kratochvíle při cestě MHD nebo plnohodnotný herní žánr? Jak vypadá typický hráč? Má mobilní gaming esportový potenciál? Jak velký je trh mobilních her a jaké přináší příležitosti pro firmy a marketéry? Nejen tyto, ale i další otázky zodpoví přednáška Martina Doležela ze Samsung Electronics.

Data a kyberbezpečnost v digitálním prostředí

Na problematiku dat a kyberbezpečnosti v prostředí mobilních aplikací se zaměří Dominik Hádl z Monstarlab. Kromě nových trendů zabezpečení dat v kontextu nedávných útoků se můžete těšit i na konkrétní ukázky, jakým způsobem se dá napadení zabránit nebo s ním bojovat.

Od mobilu k metaverzu: Jak imerzivní technologie mění zábavu i byznys

Mobilní zařízení nám už pomocí rozšířené reality umí nakonfigurovat produkt podle našich představ nebo objevovat nová místa, otevřít portály do jiných světů. Kateřina Hanáčková a Robin Pultera z Brainz Immersive vám ukáží, jak tyto reality pronikají do umění, průmyslu i marketingu, a představí trendy, které určují nový směr produkce obsahu.

Jak dostat mobilní aplikaci mezi lidi

Původně studentský projekt virtuálního fitness kouče zaznamenal boom v období covidové pandemie a mobilní aplikaci Fitify si stáhlo už více než 15 milionů uživatelů. Růst podpořilo také navázání pravidelné spolupráce s Applem a vy se v přednášce Oldřicha Janušky můžete těšit na tipy a zkušenosti, jak se dostat mezi nejlepší fitness aplikace.

ŠKODA FOUNDERS: Interaktivní adventura v Messengeru

Messenger Bot je jednou z nejoblíbenějších platforem pro automatizaci na internetu. Jak se na jeho základu povedlo postavit komiksovou, dějovou, interaktivní videohru s možností ovlivňovat svými činy celý děj a kolik hráčů se zapojilo prozradí Daniel Krásný ze Socialsharks.

Přijďte se inspirovat a bavit tím nejlepším ze světa mobilního internetu. Program konference Mobile internet Forum najdete na webu akce. Zde se můžete i zaregistrovat.

Hlavním partnerem konference je společnost Zásilkovna. Mediálními partnery jsou Cnews a MediaGuru. Organizátorem je server Lupa.cz a TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info. Produktovým partnerem je EasyEvent.