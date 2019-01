 »   »  Na IT mě baví ta euforie, když něco začne fungovat

Pomáhal od základu postavit Equa bank, řídil servery pro tři miliony hráčů. Proč se po letech ve stabilním a bezpečném prostředí korporátního sektoru vrhl do nestálého světa startupů? Do company builderu Creative Dock Jiřího Rašku přilákala kultura nápadů a nadšení pro inovativní projekty, na kterých aktuálně spolupracuje v roli jednoho ze CTO firmy.

Čím vás ještě Creative Dock oslovil?

Zajímaví lidé. Osobně mě přijímal David Bystrzycki, bývalý šéf Home Creditu, a podobných „velkých“ jmen je tu víc, nikoho to nepřekvapuje. Creative Dock prostě přitahuje lidi, co ve svých oborech vynikají.

V Equa bank jsem pracoval sedm a půl roku. Bylo skvělé, že jsem se projektu účastnil už od začátku, doslova jsme „stavěli banku na zelené louce“. Ale čím lepší v něčem jste, tím rutinnější se ta práce paradoxně stane. Creative Dock mi v mnohém připomíná Equa bank v jejích začátcích. Děláme vždycky na několika projektech zároveň, navíc jsou v různých fázích, takže rutina nehrozí a nadšení po pár letech nevyprchává.

V Equa bank jste se vypracoval až do managementu. Která práce vás na té cestě nejvíc bavila?

Nemůžu říct, že by mě některá z nich vyloženě nebavila. Na každé profesi jsem si něco našel, každá mě něco naučila. Obecně se cítím nejlíp v IT, dodnes mám slabost pro práci „rukama“. Technologie jsou mi tak spíš než prací koníčkem, kterému se věnuju i po večerech. Baví mě také tvořit týmy. Sledovat, jak se kolegové posouvají, kdo k čemu inklinuje, a třeba je popostrčit směrem, ve kterém cítím jejich potenciál.

Z banky jste šel rovnou do Creative Docku?

Ne, mezitím jsem asi rok a půl řídil IT a online služby pro Bohemia Interactive. Patřila k tomu podpora vývojářských týmů, spolupráce na návrzích nových řešení, integrace různých systémů. Samozřejmě i obsluha a provoz celého herního systému pro více než tři miliony hráčů, což byla občas docela výzva. Časem se ovšem naskytla příležitost zapojit se do projektů Creative Docku, tak jsem šel o dům dál.

Co vás nejvíc přitahuje právě na informačních technologiích?

Možná ta euforie, když přijdete s řešením nějakého problému a ono to – po všech implementačních peripetiích – opravdu začne fungovat. Taky mě baví přicházet s inovativními řešeními nebo službami, které předtím nikoho jiného nenapadly.

Co je při vývoji nových služeb klíčové?

V Creative Docku se snažíme řešit problémy, které jsou podle nás zrovna nejnaléhavější, a plnit tak díry na trhu. Nicméně ve chvíli, kdy produkt začnou používat skuteční zákazníci, jsou klíčoví oni: jejich názory, zkušenosti a preference. Zajímá nás, jak službu využívají, co jim vyhovuje, co by rádi zlepšili. V podstatě nám jde o to, vytvořit něco zcela nového a postupně k tomu přidávat další featury tak, abychom vyhověli nárokům uživatelů.

Funguje takhle i pojištění Mutumutu, které jste letos představili? „Životní pojištění“ na první dobrou nezní zrovna jako cool inovativní produkt…

To je pravda. Ale to taky chceme změnit. Životní pojištění má obecně příšernou reputaci. Hned vám naskočí představa pochybných pouličních prodejců, na které si musíte dávat pozor, aby vás nenapálili a do smrti neobírali o peníze. Mutumutu je pravý opak. Díky tomu, že jde o insurtech, se lidé nemusí bát, že bychom je tlačili do předvybraných kategorií s tabulkovými poplatky.

Nové technologie nám umožňují, abychom každého zákazníka hodnotili zcela individuálně. Všechno je transparentní a každý má v databázi vlastní „složku“ se svými unikátními daty. Prostřednictvím mobilní aplikace mu navíc můžeme trackovat pohyb, například běh nebo jízdu na kole. Za zdravý životní styl mu pak na účet vracíme až 30 procent z pojistného.

Mutumutu ovšem není jedinou inovací ve světě pojištění, kterým se v Creative Docku usilovně věnujeme. Koncem roku jsme představili také novinku na poli pojištění neživotního. Nový projekt se jmenuje CUBIQ a i tentokrát se snažíme lidem přinést rychlý, jednoduchý způsob, jak si něco pojistit. V tomto případě osobní věci, na kterých jim záleží.

Chápu vaše nadšení, ale co si vy osobně myslíte o sdílení dat ohledně vlastního zdraví?

Sám si aktivitu trackuju, snažím se nachodit 6 000 kroků denně. Se sdílením svých sportovních aktivit v tomto případě problém nemám. V tomhle se myslím docela vyznám. (smích) U standardních pojištění také dodáváte řadu osobních informací a nikdo ani nemrkne.

Company builder Creative Dock je na českém trhu od roku 2012, dnes působí i v dalších osmi evropských metropolích. Specializuje se na inovace, moderní řešení a vývoj produktů pro velké hráče na trhu i koncové zákazníky. IT specialistům nabízí možnost pracovat v motivujícím startupovém prostředí, ve kterém každý může vidět přímý dopad své práce na vývoj produktu.