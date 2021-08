Na jakém principu fungují hodinky na plavání a jak vybrat ty nejlepší?

Rozdělení plaveckých hodinek: vodotěsnost vs. voděodolnost

Jaký je rozdíl mezi voděodolnými a vodotěsnými hodinkami a které z nich se hodí na plavání a které na potápění?

Při výběru chytrých hodinek na plavání neboli sporttesterů se setkáte s pojmy vodotěsnost a voděodolnost. Vodotěsnost udává tlak vodního sloupce působícího na zařízení, aniž by do hodinek pronikla voda. Vodotěsnost je spojena s hodnotami udávanými v barech, atmosférách a metrech. Setkat se tak můžete například s označením ve tvaru 50 m nebo také 5 ATM. Voděodolnost označuje odolnost proti vniknutí kapaliny do chytrých hodinek a je udávaná ve tvaru IPXX, přičemž první X informuje o rezistenci proti prachu a druhé X o stupni odolnosti proti vodě.

Vodotěsné chytré hodinky

I když jsou chytré hodinky označeny jako vodotěsné, nemusí to automaticky znamenat, že jsou takovéto hodinky vhodné na plavání, nebo dokonce na potápění. Některé vodotěsné hodinky jsou totiž pouze odolné proti dešti nebo zpocenému zápěstí nebo jsou odolné při umývání rukou. Pokud chcete vědět, zda s hodinkami můžete plavat nebo se potopit, řiďte se stupni vodotěsnosti, o kterých si řekneme více v následujících řádcích.

Stupně vodotěsnosti a jejich označení

Jak už jsme nastínili, vodotěsnost bývá často uvedena v jednotkách tlaku, tedy ATM. Co nám tento údaj o hodinkách řekne?

Stupeň vodotěsnosti Využití chytrých hodinek 1 ATM Odolné proti stříkající vodě, dešti, sněhu a sprchování 3 ATM Odolné proti stříkající vodě, dešti, sněhu, sprchování a skákání do vody 5 ATM Odolné proti stříkající vodě, dešti, sněhu a sprchování. Vhodné na plavání, potápění ve vodě, šnorchlování 10 ATM Odolné proti stříkající vodě, dešti, sněhu a sprchování. Vhodné na plavání, potápění ve vodě, šnorchlování a vysokorychlostní vodní sporty. Potápění (do 11 ATM) Odolné proti stříkající vodě, dešti, sněhu a sprchování. Vhodné na plavání, potápění ve vodě, šnorchlování, vysokorychlostní vodní sporty a potápění se s přístroji.

Hodinky na plavání

Jak už tabulka výše naznačuje, pro plavce jsou vhodné sportovní hodinky s označením 5 ATM a výše, přičemž hodinky s označením 5 ATM jsou vhodné zejména pro rekreační plavce. Pokud plavete pravidelně nebo závodně, doporučujeme hodinky s vyšším stupněm vodotěsnosti.

Hodinky pro potápění

Hodinky s označením „Potápění“ splňují předpisy, které se týkají potápění podle technické normy EN 13319 a jsou vhodné i pro potápění s přístroji.

Některé chytré hodinky můžete používat i při potápění.

Plavání v bazénu vs. plavání v přírodě

Většina hodinek na sport vám poskytne cenné informace, jak při plavání v bazénu, tak při plavání ve volné přírodě. Na displeji hodinek se například dozvíte, jakou vzdálenost jste uplavali, jaký čas jste věnovali odpočinku nebo si na nich můžete jednoduše nastavit svůj tréninkový plán. Měření plaveckého výkonu se však liší podle toho, jestli plavete v bazénu nebo v přírodě.

Jak fungují chytré hodinky v bazénu?

Měření plavání v bazénu je poměrně jednoduché, vzhledem k tomu, že hodinky k měření používají pohybová čidla, tedy takzvaný akcelerometr, místo GPS. Tato čidla jsou schopna rozeznat plavecký styl a dokáží také změřit počet záběrů plavce. Před tím, než začnete plavat, je nutné zadat, jakou má bazén délku. Na základě této informace hodinky poznají uplavanou vzdálenost a také jednotlivé časy uplavaných délek, dokáží také vzít v potaz případné přestávky.

Jak fungují chytré hodinky v přírodě?

Pokud dáváte přednost plavání v přírodě, stojí před chytrými hodinkami podstatně složitější úkol, protože hodinkám nemůžete poskytnout informaci o délce vodní plochy. Sportovní hodinky se tak musí řídit podle GPS signálu, voda však průniku GPS signálu brání, a tak mohou hodinky zachytit signál pouze v okamžiku, kdy ruku vynoříte z vody.

S chytrými hodinkami můžete plavat i ve volné přírodě.

Chytré hodinky do vody jsou schopné rozpoznat plavecký styl, tedy kraul, znak, prsa i motýlka. Při plavání v přírodě jsou však schopné měřit vzdálenost jenom pokud plavete některý z plaveckých stylů, kdy se ruka vynořuje z vody (kraul, znak, motýlek). Dobrou zprávou je, že i když plavete prsa v přírodě, můžete plavání zaznamenávat. Buď můžete jednou za čas ruku s hodinkami vytáhnout nad hladinu, nebo také hodinky umístit jinam než na zápěstí. Kam? Hodinky můžete umístit pod plaveckou čepici nebo na řemínek plaveckých brýlí.

Další praktické funkce hodinek na plavání

Chytré hodinky kromě základních funkcí v podobě měření vzdálenosti, měření času nebo spálených kalorií, nabízejí i další chytré funkce, například měření tepové frekvence, kompas, alarm, stopky nebo automatický kalendář. Některé chytré hodinky na plavání také monitorují spánek nebo dokonce přehrávají hudbu.

Kromě chytrých hodinek na plavání se můžete setkat i s dalšími outdoor hodinkami určenými pro konkrétní sport. Zvolit můžete sportovní hodinky na běh, triatlon, cyklistiku, fitness, outdoor, military i na golf.

Vodotěsné pánské multisportovní hodinky Garmin SWIM2 SLATE jsou vhodné zejména pro plavce. Zdroj: Pulsmetry.cz

Orientační ceny hodinek na plavání

Setkat se můžete s chytrými hodinkami na plavání, jejichž cena se pohybuje v řádu tisíců korun a na druhou stranu i s hodinkami, jejichž cena je vyšší než 20 000 Kč. V tomto případě platí, že čím je cena vyšší, tím více funkcí chytré hodinky nabízejí. Zatímco rekreační plavci si vystačí se základními funkcemi, pokročilým přijdou vhod dražší modely.

Závěrem

Pokud rádi plavete, rozhodně doporučujeme uvažovat o pořízení chytrých hodinek na plavání. Hodinky vás totiž díky cenným informacím, které vám poskytnou, budou motivovat k lepšímu výkonu. Při výběru chytrých hodinek se řiďte nejen podle ceny, ale také podle funkcí, jež nabízejí, a v neposlední řadě podle stupně vodotěsnosti, který je při výběru hodinek na plavání a potápění klíčovým faktorem.