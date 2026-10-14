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Nová generace cloudu je tady. MasterDC spouští vlastní platformu

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MasterDC
Autor: MasterDC
Větší svobodu, kontrolu i rychlost přináší nový cloud MasterDC. Je připravený na AI, GPU výpočty i Kubernetes.

Vlastní cloud. Bez zbytečných kompromisů 

Moderní cloud už dávno není jen o pronájmu virtuálního serveru. Firmy očekávají prostředí, ve kterém mohou infrastrukturu vytvářet, měnit a rozvíjet stejně rychle, jako se mění jejich vlastní potřeby.

Právě s touto ambicí vznikla nová platforma MasterDC. Její technický tým při návrhu zúročil zkušenosti z více než 15 let provozu veřejného cloudu. Novou platformu postavil MasterDC ve vlastní režii, takže ji má plně pod kontrolou po technologické i provozní stránce. Architektura stojí na open-source technologiích, což přináší technologickou nezávislost a omezuje riziko vendor lock-inu.

„Nechtěli jsme pouze nahradit jednu technologii jinou. Chtěli jsme změnit způsob, jakým zákazník s cloudem pracuje. Proto jsme si platformu postavili sami. Zákazníkům dává větší samostatnost a nám umožňuje cloud rychle rozvíjet podle toho, co skutečně potřebují,“ říká Jan Hrnčíř, DC Operations Director společnosti MasterDC.

Infrastruktura na pár kliknutí. Nebo přes API 

Srdcem platformy je výrazná automatizace a samoobslužný portál. Zákazníci si bez zásahu poskytovatele mohou: 

  • vytvářet, upravovat a ovládat virtuální stroje, 
  • pracovat s úložištěm včetně snapshotů a záloh, 
  • nasazovat šablony předpřipravených konfigurací, 
  • zakládat virtuální sítě a spravovat IP adresy, 
  • nastavovat firewall, port forwarding a load balancing, 
  • spravovat přístupy a klíče, 
  • mít jasný real-time přehled o konzumovaných službách. 

Vše je dostupné i přes rozsáhlé a stabilní API, takže správu infrastruktury lze zapojit do vlastních nástrojů a CI/CD procesů. Aplikace se díky tomu může dostat od commitu do produkce v řádu minut.

Platforma je navíc od počátku stavěná na růst. Podporuje multizónový provoz pro vyšší odolnost aplikací a zvládá i škálování velkých clusterů.

MasterDC

Autor: MasterDC

To dobré zůstává. Možnosti se násobí

Nový cloud navazuje na dosavadní cloudové služby MasterDC a zachovává jejich klíčové výhody. Infrastruktura dál běží v datacentrech MasterDC v České republice, s profesionálním zázemím, česky mluvící podporou a důrazem na bezpečnost. Platforma splňuje požadavky norem ISO i směrnice NIS2, což ocení zejména firmy s regulatorními povinnostmi. Propojuje se také s dalšími datacentrovými službami MasterDC, takže zákazníci mohou u jednoho poskytovatele kombinovat cloud například s housingem nebo dedikovanými servery, a to napříč lokalitami.

„Zákazníkům přinášíme úplně nové možnosti v šíři cloudových služeb a možnostech integrace. To vše podtržené uživatelskou zkušeností srovnatelnou s největšími světovými hyperscalery a při zachování kontinuity služeb, na které jsou od MasterDC zvyklí,“ doplňuje Hrnčíř.

Přechod na novou platformu bude probíhat postupně. Stávající zákazníci budou na nový cloud migrováni v následujících měsících a získají tak přístup k nové platformě a službám.

Připraveno na Kubernetes i AI

Nová platforma je základem pro další rozšiřování cloudových služeb. Jednou z nejdůležitějších připravovaných novinek je Kubernetes as a Service, se kterým budou firmy moci provozovat kontejnerizované aplikace bez nutnosti budovat a spravovat vlastní cluster. Chystá se také integrace s nástroji Infrastructure as Code, díky které si zákazníci budou moci celou infrastrukturu popsat v kódu a nasazovat ji opakovatelně a verzovaně. 

V přípravě je také výkon pro AI v podobě GPU výpočtů, například pro trénink a inferenci modelů, rendering nebo náročné enterprise aplikace. Platforma je zároveň vhodná i pro poskytování SaaS řešení, takže se bude postupně rozrůstat od infrastruktury jako služby k širšímu ekosystému podle potřeb zákazníků. 

Moderní technologický základ 

Celá platforma běží na serverech s procesory AMD EPYC. Data jsou uložena na NVMe discích poslední generace, které zajišťují nízké latence a vysoký výkon i pro databáze a další náročné aplikace. 

Nová kapitola začíná 

MasterDC tímto krokem potvrzuje ambici budovat vlastní technologické zázemí a postupně na něm rozvíjet komplexní ekosystém cloudových a infrastrukturních služeb. 

„Věříme, že budoucnost patří platformám, které dokážou propojit různé technologie. Chceme zákazníkům nabídnout prostředí, ve kterém nemusí řešit, kde infrastruktura začíná a kde končí, a mohou se soustředit na své podnikání. Tohle je první velký krok tímto směrem,“ uzavírá Jan Hrnčíř. 

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