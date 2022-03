Pracujte v prémiovém stylu s technologickým vybavením od Dellu

Ve skutečnosti byla práce proměnlivější, než mohl kdokoli předvídat a zaměstnanci nyní potřebují mít možnost pracovat zkrátka odkudkoliv. Dell Techonlogies ve spolupráci se společností Microsoft proto nabízejí řešení na podporu flexibilní práce. Mezi tato řešení patří profesionální videokonferenční monitor Dell UltraSharp 32 4K, nejlepší kamera ve své třídě UltraSharp 4K a prémiový notebook XPS 13 Plus.

Přizpůsobte si svůj pracovní prostor

Nedávné události ukázaly, že pracovní prostředí se může rychle a nepředvídatelně měnit a organizace potřebují řešení, která jim umožní bezproblémově se přizpůsobit novým způsobům práce. Ať už je vaší prioritou modernizace technologie a připravenost na budoucnost, kde bude potřeba být ještě flexibilnější, nebo si chcete vytvořit čistý a elegantní pracovní prostor, Dell Technologies má v portfoliu to pravé.

Videokonferenční monitor se inteligentní zabudovanou kamerou: UltraSharp 32 4K (U3223QZ)

96 % zaměstnanců považuje monitory za nejdůležitější prvek svého pracovního místa. S monitorem Dell Utrasharp 32 4K, který nabízí mnoho funkcí pro bezkonkurenční spolupráci a úžasnou přesnost barev, opravdu podpoříte svoji produktivitu.Model U3223QZ je navržený speciálně pro videohovory. Je certifikovaný pro řešení Microsoft Teams, které lze ovládat pouhým stisknutím tlačítka na dolním panelu monitoru.



Videokonferenční monitor U3223QZ

Dalšími vychytávkami, které je potřeba zmínit, jsou zabudovaná 4K Ultra HD kamera s náklonem 20° a s možností vybrat zorné pole 65°, 78° anebo 90°. Kamera disponuje automatickou krytkou SafeShutter, která ví, kdy odkrýt nebo zakrýt objektiv při videokonferencích, duální mikrofony s potlačením ozvěny a 14W reproduktory umístěny na horním panelu– tyto funkce zážitek ze spolupráce s kolegy ještě více vylepší.

„Tento špičkový monitor jsme v Dellu vytvořili s cílem prohlížet obsah v co největších detailech. Podařilo se to nejen díky výjimečné přesnosti barev, ale i vysokému rozlišení díky technologii IPS Black a VESA DisplayHDR 400. K tomu všemu jsme zvolili pohodlné připojení přes USB-C a ethernetový port RJ45. To všechno jsme zasadili do sofistikovaného designu,” přibližuje technické specifikace videokonferenčního monitoru U3223QZ Milan Ptáčník, produktový specialista v Dell Technologies.

U monitoru si můžete nastavit jeho výšku (150 mm) a otáčet i naklápět – jak ve směru hodinových ručiček, tak i proti směru. K tomu všemu můžete k modelu U3223QZ připojit například dva počítače a využít speciálních funkcí Picture-by-Picture a Picture-in-Picture. Díky tomu můžetesledovat obraz ze dvou zdrojů na jedné obrazovce.Dell nabízí ke stažení zdarma také Dell Display Manager, který umožňuje jednoduché rozložení plochy.

Video jako nový hlas: Online spolupráce s Microsoft Teams

Co kdybychom v posledních dvou letech neměli videokomunikaci? Dokážete si představit, že byste jen telefonovali a vedli konferenční hovory? Naštěstí jsme díky technologii osobní spojení mít mohli. Šlo tak spolupracovat, učit se, stýkat se… Pandemie podpořila rozvoj technologických řešení pro práci na dálku, které jsou teď dostupnější a spolehlivější – jako příklad lze uvést Office 365. Řešení Microsoft Teams pak umožňuje týmům bez problému spolupracovat před schůzkou, během ní i po ní.

Vtahující videoschůzky díky režimu Společně

Když spolupracujeme, měli bychom zajistit, aby schůzky přinášely co nejlepší výsledky. Jak všechny vtáhnout co nejefektivněji do děje a zařídit, aby z nich vznikly hodnotné výstupy? Kromě již dobře známých funkcí platformy Microsoft Teams, jako je například integrace cloudových služeb Office 365, kalendáře, nebo nahrávání schůzek, můžete v Teams využít šikovný režim Společně.

„Režim Společně nabízí možnost dostat zaměstnance při online meetingu do jedné místnosti, a to díky umělé inteligenci. Ta dokáže vytáhnout obraz uživatele z webkamery, oříznout ho od pozadí a posadit například do konferenční místnosti s kolegy. Pro lidské vnímání je to přirozenější a méně únavné. Během minulého roku jsme měřili aktivitu mozku uživatelů během schůzek a zjistili jsme, že klasické zobrazení, které využívá většina konferenčních služeb, může být velmi náročné pro dlouhodobé vnímání,” popisuje režim Společně Jméno Příjmení, funkce ze společnosti Microsoft.

Kamera UltraSharp 4K s umělou inteligencí

Pro co nejefektivnější videohovory je také potřeba mít kvalitní webovou kameru. A přesně taková je Dell UltraSharp 4K, která je aktuálně nejlepší ve své třídě. Získáte s ní ostrý a jasný obraz v profesionální kvalitě a díky snímači Sony STARVIS CMOS bude obraz vždy živý a křišťálově čistý, ať jste kdekoliv. S funkcí Digital Overlap HDR zaručuje vynikající kvalitu obrazu i v extrémních světelných podmínkách, zatímco redukce videosignálu automaticky eliminuje zrnitý obraz při slabém osvětlení. Funkce AI Auto Framing, kterou získáte se softwarem Dell Peripheral Manager vás k tomu všemu udržuje v centru obrazovky. Kameru snadno přichytíte za magnetickou část nebo na stativ.



UltraSharp 4K Webcam

„Automatické rámování s umělou inteligencí znamená, že pokud se při hovoru přemístíte, zorné pole se pohne taky, abyste byli vždy ve středu obrazu. Odvádí opravdu dobrou práci při sledování pohybů uživatele,” vysvětluje funkci AI Auto Framing Milan Ptáčník.

Kamera UltraSharp 4K je certifikovaná pro Microsoft Teams a je vybavena snímači přiblížení a Windows Hello – funkce Dell ExpressSign-in rozpozná vaši přítomnost a automaticky vás přihlásí. Pro další přizpůsobení poslouží software Dell Peripheral Manager, kde bez námahy upravíte jas, kontrast a sytost, můžete digitálně zoomovat, automaticky zaostřovat nebo si vybrat požadované zorné pole (65°, 78°a 90°).

„Můžete také měnit rychlost závěrky, aby vám webkamera poskytla větší expozici při slabém osvětlení. To je pro webkameru opravdu náročná situace, ale také situace, ve které se často ocitnete. Je to takový ten klasický případ, kdy sedíte před oknem, jste opravdu tmaví a vše ostatní za vámi je přesvětlené,” popisuje Milan Ptáčník.

Tip: Více se o videokonferenčních technologiích dozvíte také ve videu, které připravili odborníci z Dellu.

XPS 13 Plus: prémiový notebook s kapacitními dotykovými klávesami

„Jednou z věcí, která se u XPS 13 Plus oproti XPS 13 liší, je jeho vzhled. Radikálně jsme přepracovali vnitřní design notebooku a nahradili klávesy kapacitními dotykovými tlačítky. Stejně tak haptický touchpad je hladce integrovaný do šasi, takže nevidíte žádný výřez,” představuje designové změny notebooku Petr Zajíček, produktový manažer pro klientská řešení v Dell Technologies.



XPS 13 Plus

Notebook váží 1,23 kilogramů a stejně jako u XPS 13 si můžete vybrat mezi světlým a tmavým provedením (Platinum a Graphite). Jakmile však otevřete víko XPS 13 Plus, uvidíte několik klíčových designových změn. Výrazně odlišná je klávesnice, která už nemá jednoduché chiclet klávesy (výrazně široké) jako u XPS 13, ale plošší design, díky kterému jsou rozestupy mezi klávesami menší.

„Dell XPS 13 Plus vypadá zvenčí dost podobně jako XPS 13, ale když jej otevřete, objevíte klávesnici od okraje k okraji a kapacitní dotykové klávesy. To znamená, že se při stisknutí nestlačí dolů. A protože jsme XPS 13 Plus chtěli vytvořit opravdu v tom nejčistším designu, najdete na něm haptický touchpad, který díky splývavému designu nenarušuje čistý vzhled notebook,” dodává Petr Zajíček.

XPS 13 Plus jde nakonfigurovat s až 64 GB paměti typu LPDDR5 a až 8TB úložištěm PCIe Gen 4 SSD. Co se týče procesoru a grafiky, notebook je k dispozici s 12. generací Intel Core i5/i7 a grafickou kartou Intel Iris Xe.