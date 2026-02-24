Praktické tipy z UX: Od redesignu k optimalizaci výkonu

Úspěch moderního webu nebo aplikace spočívá v integraci několika klíčových prvků – od redesignu, přes zvýšení rychlosti a výkonu až po správně nastavený branding. Konference UX Day 2026 je příležitostí pro všechny, kteří chtějí získat praktické nástroje pro zlepšení uživatelského zážitku a obchodních výsledků. Ať už se zaměřujete na optimalizaci výkonu, strategický redesign nebo branding, na této konferenci najdete inspiraci, jak posunout své digitální projekty dál.
Akce se uskuteční 26. března 2026 v Jalta Boutique Hotelu v centru Prahy.
Těšit se můžete na přednášky a case studies od odborníků, kteří se podělí o své zkušenosti s měřitelnými změnami v UX:
Témata a anotace:
Strategický redesign pro reálný růst
Pavel Weber z BlueGhost.cz ukáže, jak redesign může změnit návštěvnost a přitáhnout kvalitní talenty. Ukáže, jak správně propojit značku, strategii a nový web pro měřitelné výsledky.
Rychlost: Neviditelný faktor, který rozhoduje
Martin Michálek (PageSpeed.cz) vysvětlí, jak měřit rychlost webu a jak systémově zlepšit výkon pro vyšší konverze a spokojenost uživatelů.
Syntetické persony v UX: Pokročilé metody pro kontinuální objevování
Kamila Zahradníčková (Lakmoos AI) ukáže, jak syntetické persony umožňují rychlé testování a validaci, což zrychluje a zpřesňuje proces vývoje.
Branding a UX e-shopu: Jak to propojit pro dlouhodobý úspěch
David Dvořáček (Creepy studio) se zaměří na to, jak silný branding ovlivňuje dlouhodobý úspěch e-shopu a jak vize značky pomáhá udržet konzistenci.
Jak prodat Black Hawk: Kreativita a technologie v praxi
Roman Mučica (New Logic Studio) představí, jak kreativní přístup a technická řešení vedla k úspěchu globálního projektu pro Black Hawk.
FotoŠkoda.cz: Jak z e-shopu vytvořit 360° portál pro fotografy
Luděk Vorel (PragueBest) ukáže, jak přistoupili k redesignu e-shopu FotoŠkoda.cz. Metodický přístup zahrnoval analýzu klíčových slov, card sorting a rozhovory se stakeholdery. Výsledkem je komplexní 360° ekosystém pro prodej fototechniky, bazar, půjčovnu a fotokurzy.
Připojte se k nám 26. března 2026 v Jalta Boutique Hotelu v centru Prahy a zjistěte, jak zjednodušit procesy a přinést konkrétní byznysové výsledky.
Kompletní program konference UX Day najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i zaregistrovat.Hlavním partnerem je SiteOne, dalším partnerem je BlueGhost.cz.Odborným garantem konference je Sherpas, produktovým partnerem EasyEvent a mediálním partnerem Lupa.cz. Akci organizuje TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info. Konference probíhá pod hlavičkou soutěže digitálních projektů a konference WebTop100.