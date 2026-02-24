Root.cz  »  Články  »  Praktické tipy z UX: Od redesignu k optimalizaci výkonu

Praktické tipy z UX: Od redesignu k optimalizaci výkonu

Přijďte na konferenci, kde budeme mluvit o nástrojích pro zlepšení rychlosti a výkonu webů. Uslyšíte řadu konkrétních case studies a osvědčené postupy, které vám pomohou dosáhnout měřitelných výsledků.
Dnes
Úspěch moderního webu nebo aplikace spočívá v integraci několika klíčových prvků – od redesignu, přes zvýšení rychlosti a výkonu až po správně nastavený branding. Konference UX Day 2026 je příležitostí pro všechny, kteří chtějí získat praktické nástroje pro zlepšení uživatelského zážitku a obchodních výsledků. Ať už se zaměřujete na optimalizaci výkonu, strategický redesign nebo branding, na této konferenci najdete inspiraci, jak posunout své digitální projekty dál.

Akce se uskuteční 26. března 2026 v Jalta Boutique Hotelu v centru Prahy.

Těšit se můžete na přednášky a case studies od odborníků, kteří se podělí o své zkušenosti s měřitelnými změnami v UX:

Témata a anotace:

Strategický redesign pro reálný růst

Pavel Weber z BlueGhost.cz ukáže, jak redesign může změnit návštěvnost a přitáhnout kvalitní talenty. Ukáže, jak správně propojit značku, strategii a nový web pro měřitelné výsledky.

Rychlost: Neviditelný faktor, který rozhoduje

Martin Michálek (PageSpeed.cz) vysvětlí, jak měřit rychlost webu a jak systémově zlepšit výkon pro vyšší konverze a spokojenost uživatelů.

Syntetické persony v UX: Pokročilé metody pro kontinuální objevování

Kamila Zahradníčková (Lakmoos AI) ukáže, jak syntetické persony umožňují rychlé testování a validaci, což zrychluje a zpřesňuje proces vývoje.

Branding a UX e-shopu: Jak to propojit pro dlouhodobý úspěch

David Dvořáček (Creepy studio) se zaměří na to, jak silný branding ovlivňuje dlouhodobý úspěch e-shopu a jak vize značky pomáhá udržet konzistenci.

Jak prodat Black Hawk: Kreativita a technologie v praxi

Roman Mučica (New Logic Studio) představí, jak kreativní přístup a technická řešení vedla k úspěchu globálního projektu pro Black Hawk.

FotoŠkoda.cz: Jak z e-shopu vytvořit 360° portál pro fotografy

Luděk Vorel (PragueBest) ukáže, jak přistoupili k redesignu e-shopu FotoŠkoda.cz. Metodický přístup zahrnoval analýzu klíčových slov, card sorting a rozhovory se stakeholdery. Výsledkem je komplexní 360° ekosystém pro prodej fototechniky, bazar, půjčovnu a fotokurzy.

Připojte se k nám 26. března 2026 v Jalta Boutique Hotelu v centru Prahy a zjistěte, jak zjednodušit procesy a přinést konkrétní byznysové výsledky.

Kompletní program konference UX Day najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i zaregistrovat.Hlavním partnerem je SiteOne, dalším partnerem je BlueGhost.cz.Odborným garantem konference je Sherpas, produktovým partnerem EasyEvent a mediálním partnerem Lupa.cz. Akci organizuje TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info. Konference probíhá pod hlavičkou soutěže digitálních projektů a konference WebTop100.

