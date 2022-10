Dell Technologies Forum se letos uskuteční 19. října v O 2 Universum v pražské Libni a přinese nejnovější technologie i příležitost k nezávaznému networkingu.

Úvodní slovo převezme Sophie Ronnertz, generální manažerka Dell Technologies pro region Střední a východní Evropy. Následovat bude panelová diskuze předních osobností českého IT businessu vedená generálním ředitelem české pobočky Dell Technologies Romanem Cabálkem, do které přispějí Senta Čermáková, ředitelka inovačního týmu Deloitte, Dana Vaníčková, ředitelka společnosti IDC, a Jiří Devát, Partner a Though Leader společnosti IdeaSense. Tématem budou inovace a technologie, které firmy povedou k úspěchům.

Lákadlem, které na akci tohoto typu rozhodně nesmí chybět, je přehlídka nejnovějších notebooků a pracovních stanic. „Pojali jsme to trochu i jako oslavu, protože v letošním roce slaví naše produktová řada výkonných pracovních stanic Precision 25 let na trhu. Stejné výročí slaví také naše herní značka Alienware, takže si určitě i zavzpomínáme na to, jak vypadal gaming v pozdních devadesátkách,“ přibližuje Petr Zajíček,Client Solution Field Product Manager české pobočky Dell Technologies.

Hybridní práce na vzestupu

Dell Technologies Forum se ale rozhodně nebude jen vracet do minulosti. Jeho cílem je totiž zejména představit technologie, které budou tvořit budoucnost. Spousta z nich se věnuje konceptu hybridní práce, který je dnes rozšířený více než kdy dříve a lidé dnes mají možnost pracovat v podstatě odkudkoliv. Návštěvníci si budou moci prohlédnout například nejnovější notebooky 1žádané řady XPS, designové kousky, které jsou díky své velikosti a váze dělané pro ty, kteří během své práce hodně cestují a notebook si musí často přenášet.

V rámci tématu hybridní práce bude představena softwarová aplikace Dell Optimizer, která optimalizuje výkon systému pomocí umělé inteligence a strojového učení. Letos v ní přibyla možnost inteligentní ochrany soukromí uživatele. Zařízení dokáže detekovat „přihlížející osoby“ a v těchto případech jej lze nastavit tak, aby aktivovalo funkci „bezpečná obrazovka“. Může také ztlumit obrazovku, když se uživatel podívá jinam. Nástrojem Dell Optimizer lze obohatit notebooky Latitude, OptiPlex a pracovní stanice Precision.

Připraveny budou přednášky odborníků i ukázky produktů, jako jsou videokonferenční monitory. Návštěvníci si budou moci prohlédnout nejnovější monitory, například nový UltraSharp s inteligentní 4K webkamerou a technologií IPS Black, který zajišťuje kvalitní videohovory, vynikající ostrost a věrnost barev.

Jak na data

Specializací Dell Technologies samozřejmě nejsou jen notebooky a monitory, ale také infrastrukturní řešení. Fenoménem dnešní doby jsou data, kterých často firmy schraňují tolik, že je nestíhají efektivně využívat. Odborníci z Dell Technologies poradí, jak s daty vhodně pracovat, kdy je mít v interních úložištích a kdy se naopak vyplatí je přemístit na cloud. Řešit se bude také téma edge computingu. S ukládáním dat je pak spojena bezpečnost, správné zálohování a cyber recovery. Vzhledem k tomu, že na světě každých 11 vteřin proběhne kyberútok, by firmy měly řešit nejen obranu proti samotnému útoku, ale také plán na efektivní obnovu.

Pronajměte si server

Novinkou na letošním Dell Technologies Foru budou také služby APEX inspirované modelem Software as a service (SaaS). Díky novým platebním metodám mohou nyní firmy v i v Česku pořizovat řadu produktů jako jsou servery a další infrastrukturní řešení formou pronájmu a platit modelem Pay as you use jen za to, co v daném období skutečně využívá.

Chcete se dozvědět více?

Zaregistrujte se a dorazte 19. října do O

2

Universum!