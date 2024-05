Přidejte se na KCD Czech & Slovak: dva dny plné Cloud Native technologií a komunity

Ať už jsi zkušený vývojář, DevOpsák, platformní inženýr, manažer, student nebo jen chceš nakouknout do světa Cloud Native technologií, přijď se podívat na KCD Czech & Slovak.

Co Vás na KCD Czech & Slovak čeká?

36 Přednášek od špiček v oboru z Česka, Slovenska i ze světa: Dozvíte se o nejnovějších trendech a osvědčených postupech v Cloud Native technologiích od zkušených speakerů, včetně CNCF project maintainerů a CNCF ambasadorů. Více najdete v našem programu!

6 praktických workshopů: Zdokonalte si své znalosti a dovednosti v praktických workshopech zaměřených na různé aspekty Cloud Native technologií.

Setkání s komunitou: Nejen během přednášek či workshopu, ale také v rámci coffee breaks se budete moct spojit s komunitou a kolegy z oboru, sdílet své zkušenosti, nebo přijít na nové projekty.

Vyhrajte skvělé ceny v naší závěrečné tombole: Hlavními cenami jsou dvě 3D tiskárny od Prusa Research v celkové hodnotě přes 37 000 Kč!

Nezapomeň se zaregistrovat

Pro účast na konferenci je nutná registrace online. Kapacita prostor univerzity je omezená, proto doporučujeme přihlásit se co nejdříve a zajistit si tak místo na konferenci!

Chceš nám pomoct s organizaci? Hledáme dobrovolníky!

KCD Czech & Slovak je komunitní konference a proto hledáme dobrovolníky, kteří nám pomohou s organizací v den eventu. Pokud máš zájem se zapojit a přispět k hladkému průběhu konference, zaregistruj se v tomto formuláři a my se ti ozveme. Jako poděkování od nás dostaneš lístek na konferenci zdarma, který zahrnuje účast na programu, tričko, kafe a občerstvení. Je to skvělá příležitost, jak se aktivně zapojit do komunity a získat cenné zkušenosti.

Těšíme se na Vás!

Věříme, že si v programu najde každý něco a 6. a 7. června se setkáme v Praze a nasdílíme své zkušenosti z Cloud Native světa. Nezapomeňte nás sledovat na LinkedInu nebo X a sdílet tuto informaci s kolegy a přáteli, ať se na KCD Czech & Slovak taky můžou těšit!

Další informace