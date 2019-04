 »   »  Programátoři všech jazyků, přijďte na Jobs Dev 2019

V sobotu 18. května se koná další veletrh práce pro programátory Jobs Dev 2019 spolu konferencí. Prezentovat se zde budou firmy skrze své vlastní programátory. Během jediného dne se tak dozvíte víc informací, než na běžném pracovním pohovoru.

I když zrovna nehledáte novou práci, veletrh vám nabídne špičky v technologickém oboru a desítky dalších zajímavých firem. Samotné firmy prezentují z velké části jejich vlastní programátoři, kteří svoji práci, projekty a produkty na veletrhu přímo představí. Sami si okamžitě ověříte, jestli je o vaše znalosti a schopnosti zájem. A pokud patříte mezi ty, kteří by rádi změnili zaměstnavatele, získáte během jediného dne odpovědi na všechny vaše otázky.

Na Jobs Dev 2019 vás čeká:

řada zajímavých firem,

konference souběžně s veletrhem zdarma,

soutěže o zajímavé ceny na stáncích firem,

stánky českých programátorských komunit,

prostor pro networking a občerstvení zdarma.

Součástí veletrhu je i odborná konference

Zároveň s veletrhem proběhne i konference s řadou odborných přednášek od českých i zahraničních specialistů. Program konference postupně doplňujeme na náš web. Vstup na konferenci je zdarma pro všechny návštěvníky veletrhu. Stačí se jen registrovat jako účastník na webu www.jobsdev.cz.

Co řekli účastníci o minulém ročníku?

Josef Vítů: „Byl jsem již na minulém ročníku a hned mi bylo jasné, že pokud se bude pořádat další, zúčastním se znovu.”

Jiří Cága: „Akce se rád zúčastním, jako minulý rok. Je to super akce dle mě, programátor zde může nahlédnout, jaké technologie používají jiné firmy, a jak se uchytily nové trendy v oblasti vývoje softwaru mezi firmami.”

Na Jobs Dev 2019 se budou prezentovat tyto firmy:

2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Accenture

Barclays

ČSOB

Digiteq Automotive s.r.o.

eMan s.r.o.

EmbedIT

ERA a.s.

Greyson Consulting s.r.o.

INVENTI Development s.r.o.

JABLOTRON CLOUD Services

JetBrains s.r.o.

Jumpshot

Komerční banka

Konplan s.r.o.

Logio

Oracle Czech Republic

Seznam.cz, a.s.

ŠKODA AUTO a.s.

Tipsport a.s.

TollNet a.s.

Unicorn a.s.

Valeo

Veeam Software

Postupně budeme přidávat další vystavující firmy.

Za programátory do Letňan

Veletrh se koná v sobotu 18. května od 10.00 do 16.00 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Dostanete se tam jednoduše metrem do stanice Letňany, odtud je to pár metrů. Nebo autem na adresu Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany.

Registrujte se zdarma na webu www.jobsdev.cz.