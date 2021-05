Registrujte se zdarma na konferenci Umělá inteligence 2021

Třetí ročník odborné konference Umělá inteligence s podtitulem Chytrá automatizace jako digitální podpora vašeho byznysu v nejisté době nabídne přednášky odborníků z technologických firem, akademické sféry i Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Konat se bude 20. května online a vstup na ni je volný.

Jaká témata vás čekají?

Proces zavádění umělé inteligence do firem

Přestože si AI můžeme představit jako kouzelnou černou krabičku, do které sypeme data a dostáváme z ní rozhodnutí, samotný proces zapojení AI je mnohem komplexnější a složitější. Jan Rygl z AI Check s námi projde nejzásadnější úskalí nasazování AI do firem a způsoby, jak se s nimi vypořádat. Od propojování s podnikovými systémy až po získávání důvěry od zaměstnanců, bez které to nejde.

Umělá inteligence v kontaktních centrech jako realita dnešních dní

Virtuální asistenti jsou k dispozici nonstop a dokáží odpovědět na dotaz klienta okamžitě. Jak dlouho trvá vytvořit virtuálního asistenta, jak jsou s ním spokojeni zákazníci a jakou mají asistenti úspěšnost? To a mnohem více se dozvíte v prezentaci Marka Klimeše z Vocalls Inc.

Výzvy a právní aspekty umělé inteligence

Vývoj a nasazování moderních technologií založených na umělé inteligenci v praxi naráží na limity stanovené stávající regulací. Cílem přednášky Jany Pattynové z PIERSTONE je přiblížit účastníkům, na co je v praxi třeba myslet a smluvně upravit ve vztazích s dodavateli, pokud společnost implementuje nástroje založené nebo spojené s umělou inteligencí tak, aby nedošlo k porušení či ohrožení práv jednotlivců.

Útoky na systémy umělé inteligence a jejich obrana

Martin Rehák z Resistant AI ukáže teoretické i reálné útoky proti systémům využívající umělou inteligenci ve finančním sektoru. Tyto útoky představují nová a neobvyklá rizika spojená s plně automatizovanými operacemi v digitálním světě. Zároveň také představí best practices pro zabezpečení operací využívajících UI a doporučí nejspolehlivější technologie.

Prediktivní prostoročasové modely pro sociální zdrženlivost

Tomáš Krajník z ČVUT FEL představí systém FreMEn contra Covid, který s několikadenním předstihem předpovídá míru zaplněnosti veřejných míst. Projekt je postaven na prostoročasových modelech pro autonomní roboty, které se musí umět přizpůsobovat rytmu a dynamice prostředí, ve kterém interagují s lidmi. Modelováno je prostředí, nikoliv osoby, a pracuje se tak pouze s anonymními daty.

Signál a šum v éře Žurnalistiky 5.0

Tématem přednášky Luboše Král z ČVUT FEL je implementace AI metod v žurnalistice pro automatizaci přípravy článku a ověřování a vyhledávání faktů. Uvidíte příklady současného stavu v ČR a použití v prostředí českého jazyka.

Umělá inteligence vám pomůže uvolnit ruce pro vytváření inovací a hodnot pro firmu. Přijďte se inspirovat na naší konferenci Umělá inteligence 2021 jak na to. Registrovat se můžete zdarma na stránkách TUEASDAY.cz.

Partnerem akce, která vznikla pod záštitou ČIMIB, je společnost Vocalls Inc. Organizátory jsou časopisy CFOworld, CIO Business World, Computerworld, ChannelWorld a SecurityWorld.