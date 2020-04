 »   »  Rychlá půjčka: Co si pohlídat, když potřebuje peníze ihned

Ať už jste se pro rychlou půjčku rozhodli dobrovolně, nebo vás k ní „dohnala“ předem neplánovaná situace, je dobré vědět, na co si dát při sjednání pozor. Zajímejte se nejen o výši úroku, ale také o RPSN, možnost předčasného splacení nebo poplatky, které se pojí se sjednáním a splácením půjčky.

Krok #1: Ověřte si vybraného poskytovatele

Až do listopadu 2016 platilo, že k poskytování půjček stačil živnostenský list. Zákon o spotřebitelském úvěru, který je účinný od prosince 2016, naštěstí trh s půjčkami výrazně pročistil a postaral se o vyšší ochranu těch, co si půjčují. Aby mohla společnost poskytovat půjčky, musí mít licenci od ČNB a tedy splňovat podmínky, které na ni centrální banka klade.

Pokud se rozhodnete pro půjčku, vybírejte poskytovatele ze seznamu licencovaných poskytovatelů. Vyhnete se pochybným praktikám úvěrových predátorů a případným potížím při splácení půjčky.

Krok #2: Věnujte pozornost smlouvě

V dnešní době je všechno jednodušší, a tak už ani nemusíte chodit na pobočku a půjčku si můžete sjednat online, za pár minut a z pohodlí domova. S výpočtem výše měsíčních splátek a celkových nákladů vám doma pomůže kalkulačka půjček.

I tak ale věnujte dostatek času pečlivému přečtení smlouvy. Také si pohlídejte, že jsou v ní všechny náležitosti.

Popisek: Před podpisem smlouvy si pečlivě prostudujte, jestli obsahuje všechny potřebné náležitosti.

Co by ve smlouvě nemělo chybět?

Údaje o dlužníkovi a o věřiteli, výše půjčky, RPSN, způsob čerpání a vrácení peněz, přesný termín úhrady a výše splátek, datum celkové splatnosti půjčky, práva a povinnosti věřitele i dlužníka, informace o důsledcích nesplácení, informace o doručování písemností, datum a místo uzavření smlouvy, podpisy věřitele a dlužníka (v případě online půjčky se jedná o online podpis).

Krok #3: Splňte podmínky poskytovatele

Od zažádání o půjčku až do výše 1 milionu korun to k získání nabídky s garantovaným měsíčním úrokem třeba v Hello bank! trvá jen 9 minut. Samozřejmě ale musíte splňovat i další požadavky. V Hello bank! jsou to:

Věk minimálně 18 let.

Musíte mít stálý příjem, mobilní telefon a bankovní účet vedený u banky v ČR.

Trvalý, nebo dlouhodobý pobyt v České republice.

K samotnému sjednání online půjčky pak budete potřebovat oskenovaný občanský průkaz a druhý doklad, výpis z běžného účtu anebo doklad o příjmu. Žádáte-li u Hello bank!, pak je to opravdu vše. Každý poskytoval má však požadavky jiné, a občas proto proces nemusí být tak to rychlý a jednoduchý.

Popisek: Na některé nečekané výdaje nemusíte mít našetřeno. Pak může pomoci rychlá půjčka, kterou stejně tak rychle splatíte.

Na závěr: 5 věcí, které je dobré si (nejen) u rychlé půjčky pohlídat

Jak už jsme zmínili na začátku, u rychlé půjčky je důležitá opatrnost a pozornost. Tady je 5 bodů, na které byste se měli zaměřit:

1. RPSN: Zkratka, pod kterou se ukrývá pojem roční procentní sazba nákladů. Zjednodušeně řešeno jde o celkové náklady, které za půjčku každý rok zaplatíte. V RPSN jsou zahrnuté nejen úroky, ale i veškeré poplatky, které se s půjčkou pojí.

2. Výše úroků: Procentní sazba úroků se odvozuje od toho, jakou částku si půjčujete a na jak dlouho. V některých bankách se můžete setkat dokonce s bezúročnou půjčkou. Pozor ale na další skryté poplatky.

3. Možnost předčasného splacení: Pro rychlou půjčku se lidé často rozhodnou tehdy, když jsou v nečekané finanční tísni, která je však přechodná. Po stabilizaci příjmů se nabízí předčasné splacení půjčky. Před podpisem si tedy zjistěte, zda je tato služba zpoplatněná. U některých bank za předčasné splacení zaplatíte až 1 % z celkové výše půjčky (zákon toto umožňuje), některé banky ale nabízejí předčasné splacení zdarma.

4. Poplatky: Za zprostředkování půjčky, za vedení účtu, za papírové výpisy… Skryté poplatky mohou číhat všude. Proto si vyberte banku, které je transparentní. Mimochodem, standardem dnes je neplatit žádné poplatky za sjednání nebo vedení půjčky.

5. Důsledky nesplácení a případné pojištění: Přijdete o práci, nastoupíte dlouhodobě na nemocenskou… Zkrátka nikdy nevíte, kdy se ocitnete v situaci, kdy nebudete schopni půjčku splácet. Přečtěte si podmínky a sankce týkající se nesplácení nebo opoždění se splátkou. Případně si svou půjčku pro tyto případy pojistěte.