Technologie nejsou klišé. Jak mění digitalizace fungování firem?

Tomáš Smékal
Autor: Tomáš Smékal
Podle Hospodářské komory v roce 2025 investovalo do IT přes 60 % firem. V Česku dramaticky roste poptávka po digitalizaci. Tím se také mění role IT oddělení – stává se důležitým činitelem ve firemních infrastrukturách.
20. 11. 2025
pr článek

Ještě donedávna si lidé spojovali IT s resetováním hesel a nastavením tiskáren. Firmy nevnímaly IT strategicky. Správně nastavený firemní systém přitom pomáhá firmě s růstem a vytváří jí konkurenční výhodu.

Současná role IT ve firmách

Moderní IT oddělení definuje způsob, jakým organizace funguje. Informační systémy pronikají do všech oborů – nejde o zapadlé oddělení ve sklepě. Stalo se legitimní součástí infrastruktury, která se promítá do fungování celé firmy.

Administrativa

Digitalizace dokumentů, workflow, ERP, CRM

Obchod

Automatizace lead managementu, e-commerce, analytika chování zákazníků

Výroba / produkce

IoT, monitoring, automatizace výroby

Finance

Reporting, automatické vytěžování dokladů, AI predikce cashflow

HR

Náborové systémy, onboarding platformy, e-learning, evidence docházky

Management

Data-driven rozhodování, dashboardy, BI nástroje, strategické plánování

IT jako strategický partner

Software na míru posunuje IT z podpůrné do rozhodovací role. Na základě výstupů z moderních nástrojů se tvoří důležitá strategická rozhodnutí. Z toho důvodu vznikají ve firmách nové pozice jako CIO a CDO, které se zaměřují na řízení digitalizace.

IT oddělení by se mělo stát součástí diskuze o vývoji produktů, zákaznické struktury, expanzi i bezpečnosti. Dokáže poskytnout důležitá data pro další chod organizace – data-driven strategie nestaví na pocitech, ale na faktech.

Proč už není IT klišé?

Technologie už nejsou pozlátko firemních prezentací. Určují tempo růstu firmy, efektivitu práce a bezpečnost provozu. Moderní nástroje a digitální procesy nejsou klišé, ale podmínka, aby podnik držel krok s konkurencí.

  • Digitalizace procesů – automatizace rutiny, úspora času a menší chybovost.
  • Data jako aktivum – firmy využívají data jako strategické know-how.
  • Zabezpečení a compliance – IT řeší kybernetickou bezpečnost, GDPR a směrnice.
  • Flexibilita firmy – podnik dynamicky reaguje na změny a integruje nové technologie.
  • Inovace a nové produkty – IoT, AI, fintech, vývoj na mobilní platformy.

IT ve víru změn ve firemní kultuře

Moderní technologie přinášejí výzvu ve formě změny firemní filozofie. Přechod na plně digitalizované automatické řešení mění firemní kulturu v celé její šíři. Investice do softwaru na míru to vyžaduje – nechcete nástroj, který využíváte jenom na půl.

IT podporuje spolupráci napříč odděleními. Účtárna, sales, HR i výroba pracují jako jeden celek. Všechny procesy se navíc zjednoduší.

V době moderních technologií se mluví o tzv. digitálním partnerství. Technologie pomáhají lidem, ale nenahrazují je. Zaměstnanci nevnímají rozvíjející se software a nové technologie jako hrozbu, ale jako partnera a podpůrný nástroj.

Budoucnost IT ve firmách

Konkurenceschopnost firem stojí na chytrých digitálních řešeních. Podniky budou více spoléhat na automatizaci, vlastní aplikace a data, která jim usnadní rychlé rozhodování. Technologie nebudou doplněk, ale základ růstu.

Týmy se postupně přesunou od řešení problémů k tvorbě hodnot. Digitální nástroje zjednoduší rutinu, uvolní kapacitu lidí a umožní firmám rychlejší adaptaci na změny na trhu. Kdo zvládne práci s daty a moderními technologiemi, získá zásadní náskok.

Z digitalizace se stal základní stavební kámen moderního podniku. Firmy, které se řídí daty, rostou rychleji. Budoucnost patří těm organizacím, které přijmou technologie jako přirozenou součást svého fungování – ne jako módní trend, ale jako strategickou výhodu.

Autor: Ing. Martin Dušek, marketingová agentura PRESSPROJEKT

