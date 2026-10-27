Váš byznys stojí na softwaru. Jak bezpečný je jeho kód?

Právě proto jsme v Nethostu vyvinuli DeepScope CS, analytický nástroj, který pomáhá vývojovým týmům průběžně identifikovat chyby a potenciální zranitelnosti zdrojového kódu webových aplikací. Kombinuje běžně dostupné analytické metody pro identifikaci potenciálních rizik ve zdrojovém kódu s vlastními nástroji.
Vývoj nečeká na audit. Analýza kódu musí držet krok.
Vývojové týmy průběžně nasazují nové funkce, aktualizují závislosti a opravují chyby. Než skončí jednorázový bezpečnostní audit, může být v produkci několik dalších verzí aplikace.
DeepScope CS proto není klasický auditní nástroj ani systém pro automatické opravy. Průběžně analyzuje změny zdrojového kódu a upozorňuje na potenciální zranitelnosti, včetně nálezů, které se mohou ukázat jako falešně pozitivní (false positives). Jejich vyhodnocení a případná náprava zůstávají na vývojovém týmu.
Citlivá data přitom chrání dvoufázová sanitace. Už při synchronizaci se odstraňují přístupové údaje, tajné klíče a další citlivé informace. Druhá fáze sanitace probíhá před navazující analýzou, aby externí analytické nástroje pracovaly pouze s očištěnými podklady, nikoli s původním zdrojovým kódem zákazníka.
Kontrola zahrnuje několik oblastí:
- Statická analýza vyhodnocuje změny zdrojového kódu a jednotlivé commity a upozorňuje na potenciální chyby.
- Lost Code pomáhá odhalovat staré nebo nepotřebné části kódu.
- Modul Leak vyhledává nevhodně uložené přístupové údaje, tajné klíče a další citlivé informace.
- Modul Trash identifikuje zapomenuté zálohy, mezivýstupy a další soubory, které mohou obsahovat citlivá data.
- Analýza funkcí a API Monitor upozorňují na možné nežádoucí předávání informací a nedostatečně ošetřené API endpointy.
- Dynamická analýza a sandbox umožňují simulovat vybrané scénáře a sledovat chování aplikace v izolovaném prostředí.
- CVE Monitor průběžně sleduje zveřejněné zranitelnosti (CVE) a upozorňuje na ty, které mohou být relevantní pro používané komponenty aplikace.
DeepScope CS sleduje také závislosti na externích komponentách a repozitářích třetích stran. Rizikem mohou být i zapomenuté markdownové soubory vývojářů, které popisují architekturu nebo plánované úpravy aplikace a mohou napovědět, kde hledat její slabiny.
Když analýzu kódu doplní znalost reálného provozu
Přínos DeepScope CS spočívá v propojení analytických metod s vlastními nástroji Nethostu, které v našem cloudu využíváme k identifikaci neznámých hrozeb. Z reálného HTTP provozu dokážeme pomocí statistických metod a strojového učení vyhodnocovat anomálie v chování aplikace i obsahu proměnných. Zjištění následně využíváme jako zpětnou vazbu při statické a dynamické analýze kódu i v modulu Lost Code.
Ve vlastním izolovaném sandboxu simulujeme vybrané vstupy a sledujeme, zda vyvolávají nežádoucí operace v aplikaci nebo komunikaci s externími systémy.
Nástroj analyzuje zdrojový kód uložený v repozitáři, nikoli zabezpečení samotného repozitáře jako infrastruktury.
Zdrojový kód zůstává pod kontrolou
Lokální analýza probíhá přímo ve vyhrazeném prostředí pro zákazníka. Má samostatnou izolaci od internetu. Součástí řešení je také lokálně provozovaný interaktivní sandbox a playground pro ověřování vybraných nálezů v izolovaném prostředí.
V rámci programu OpenAI Daybreak (Trusted Access for Cyber) a Anthropic Defense máme přístup k pokročilým analytickým, defenzivním technikám včetně návrhu invazivních payloadů. Využíváme je k vyhodnocování potenciálních rizik, vždy nad sanitovanými podklady, nikoli původním zákaznickým kódem.
Pesimisticky naladěný buddy pro váš vývojový tým
DeepScope CS vznikl pro vlastní potřeby Nethostu při vývoji a nasazování aplikací. Nechtěli jsme revoluční technologii, ale dostupný praktický nástroj, který pomáhá držet krok s rychlými změnami a průběžně upozorňuje na bezpečnostní rizika. Na základě zkušeností z interního používání jsme se rozhodli zpřístupnit jej i dalším firmám.
Je určen především vedoucím vývojových týmů. Funguje jako pesimisticky naladěný buddy, který raději upozorní i na potenciální problém, než aby podezření přehlédl. Zjištění předává prostřednictvím pravidelných reportů odpovědnému týmu.
Zatímco vývojáři připravují nové funkce a řeší aktuální chyby, DeepScope CS průběžně analyzuje kód a pomáhá udržovat přehled o zranitelnostech, jejichž zneužití by mohlo ohrozit provoz aplikace i byznys, který na ní stojí.
Jaká rizika se mohou skrývat ve vašem kódu?
Zjistěte, jak může DeepScope CS pomoci vašemu vývojovému týmu. Spojte se s námi a probereme možnosti otestování na vašem projektu.