Videohry, které si v roce 2024 musíte vyzkoušet na svém notebooku

Soutěžní hry

Soutěžní hry jsou ideální pro ty, kteří rádi nemilosrdně porážejí soupeře. Tento typ her však vyžaduje dovednosti a je klasifikován jako elektronická sportovní hra. Jednou z nejznámějších her je Call of Duty. Někteří ji mohou přirovnat k jiným FPS hrám, jako jsou Valorant a PUBG. Rychlá hratelnost CoD v kombinaci s agresivními bojovými mechanismy však nutí hráče k dobrým mechanickým dovednostem i rychlému myšlení.

Stejně jako v mnoha jiných online hrách mají hráči možnost nakupovat CoD body, které mohou vyměnit za kosmetické předměty a bojové průkazy, díky nimž získají odměny, jako jsou karty XP pro zbraně, skiny zbraní, skiny postav a kredity.

Hry MOBA

Klasickou hru DOTA 2 jako nejoblíbenější MOBA hru pro notebook nebo PC nepřekoná žádná hra. Na rozdíl od předchozí FPS hry, která se spoléhala především na individuální dovednosti hráče, DOTA 2 spoléhá na silnou týmovou spolupráci, aby porazila druhý tým. DOTA 2 je stejně jako většina kompetitivních her vázána spíše na CPU než na GPU. To znamená, že i na jakémkoli notebooku s integrovaným GPU lze hru DOTA 2 spustit, pokud je CPU dostatečně slušné.

Gacha hry

Pokud nejste příznivci kompetitivní povahy her, měli byste rozhodně vyzkoušet hry gacha. Hry gacha mají obvykle pomalé tempo, aby vás udržely v napětí po celé roky. Genshin Impact je doporučená gacha hra pro ty, kteří mají rádi pomalé hry s dechberoucími scenériemi. Nabízí poutavý příběh, živou grafiku a nádherný svět k prozkoumání. Mezitím, pokud máte rádi postapokalyptickou tematiku s náladovým, temným a dramatickým prostředím, vyzkoušejte hru Wuthering Waves. Tato hra přináší aktivnější hratelnost s úskoky, protiútoky a flexibilním pohybem, zatímco Genshin je jednoznačně omezenější.

Hororové hry

Mnoho lidí by mohlo rychle uhodnout, že série Resident Evil je nejlepší hororovou hrou, která kdy vznikla. I když to není úplně špatně, měli byste zvážit i některé alternativy. Jednou z nich je Little Nightmare, ve které je vaším úkolem utíkat před stvůrami, které vás pronásledují. Další strašidelnou hrou, kterou stojí za to doporučit, je Inside. Tato hra je extrémně tichá, což umocňuje hrůzu a šok z nutnosti utíkat před smrtí.

Sandbox hry

Rádi ve hře stavíte věci? Pokud ano, měli byste zvážit hry jako Roblox, Minecraft nebo dokonce Fortnite. Všechny tyto hry mají sandboxový režim, který vám umožňuje vytvářet si, co chcete, s využitím dostupných prostředků. Minecraft a Roblox mají ještě větší možnosti přizpůsobení, takže si můžete vytvořit téměř cokoli, pokud vám to vaše fantazie dovolí. Je také možné, abyste upravili herní soubory, konkrétně v Minecraftu, a přidali tak speciální funkce, které zlepší vaši kvalitu života při hraní.

Toto jsou některé hry, které můžete vyzkoušet na základě žánru. Existuje mnoho dalších her, které zde nebyly zmíněny, ale tyto jsou nejoblíbenější a doporučujeme je jako dobrý výchozí bod pro zkoumání dalších podobných her. Protože víme, jak jsou mezi hráči oblíbené, jsou k dispozici návody, tipy a informace o hrách, které jsou snadno dostupné. To vám pomůže vybudovat si jistotu a spokojenost při hraní hry.