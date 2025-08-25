Root.cz  »  Články  »  Virtuální server bez kompromisů. Coolhousing spustil novou virtualizaci

Virtuální server bez kompromisů. Coolhousing spustil novou virtualizaci

Depositphotos.com
Autor: Depositphotos.com
Datové centrum Coolhousing uvedlo na trh novou virtualizační infrastrukturu pro provoz VPS Linux a Windows. S čím inovativním přichází?
Dnes
pr článek

Sdílet

Virtuální servery patří mezi nejčastěji využívané služby v oblasti IT. Díky flexibilitě, škálovatelnosti a snadné správě jsou populární nejen v Česku, ale i ve světě. Jejich provoz ale vyžaduje neustálou modernizaci hardwaru a aktualizace technologií, aby bylo možné udržet krok s rostoucími nároky uživatelů, systémů i aplikací. Jinak řečeno: „Innovate or perish".

Coolhousing proto v srpnu zahájil provoz inovativní virtualizace, kterou vybudoval zcela od základu. Do její stavby a vývoje promítl 15 let zkušeností a know-how z poskytování VPS hostingu pro stovky klientů z Česka a zahraničí a zaměřil se na špičkový výkon, kvalitu a další rozvoj pokročilých služeb.

Co nová virtualizace přináší?

1. Optimalizace clusterů dle operačních systémů

Vývojový tým Coolhousingu rozdělil virtualizaci na dva samostatné hardwarové clustery. Každý z nich je vyladěn na specifický provoz odlišných typologií operačních systémů, čímž se zároveň eliminují provozní kompromisy, které vznikají při kombinaci více typologií OS na jednom virtualizačním podkladě. První cluster je přizpůsoben na výhradní provoz virtuálních serverů s Linux a BSD distribucemi. Prostředí druhého clusteru, na kterém běží služby VPS Windows, je upraveno pro bezchybný chod operačních systémů Windows Server.

Depositphotos.com

 Oddělení clusterů pro výhradní provoz VPS Linux a Windows

Autor: Depositphotos.com

2. Nová platforma Proxmox VE

Coolhousing se v rámci budování nové virtualizace rozhodl nepokračovat v čisté podobě platformy KVM, kterou dříve provozoval na veřejném hostingu. Přešel na Proxmox VE, který na základě interních testů a privátních projektů pro klienty vykazoval, v porovnání s KVM, vylepšené zpracovávání požadavků operačních systémů a nainstalovaných software, lepší přenos procesorových instrukcí do virtuálních strojů (VM) a v neposlední řadě efektivnější podporu šifrování, kontejnerové virtualizace (LXC) a databázového zpracování.

3. Procesory AMD EPYC

Oba clustery pro VPS a VDS servery byly osazeny procesory AMD EPYC generace ZEN 3, disponující vysokou kapacitou výpočetních jader a velmi vysokým výkonem každého vlákna CPU. S procesory AMD má datové centrum bohaté zkušenosti z desítek projektů a jejich poměr výkon, kvalita a spolehlivost je na skvělé úrovni. Další předností této procesorové řady je velmi nízká energetická náročnost, což mimo jiné snižuje uhlíkovou stopu celého provozu.

4. Úložiště NVMe SSD

Nová virtualizace přináší díky kompletnímu nasazení NVMe SSD úložišť razantní nárůst v rychlosti čtení a zápisu dat, plynulejší chod VPS instancí a aplikací i při vysokém zatížení virtualizačního clusteru. V interním srovnání s klasickými SSD disky, vykazovala NVMe SSD technologie až trojnásobné navýšení IOPS a pokles diskové latence o 84 %.

5. Integrační nástroj Coolmox

Nová virtualizace Coolhousingu kromě moderní platformy a hardwaru přináší i méně viditelné, ale pro vývojáře a DevOps klíčové inovace. Ke všem svým službám zdarma dodává Coolhousing vlastní vyvíjenou robustní online administraci ControlPanel, která klientům poskytuje statistiky o vytížení VPS, výběr OS, informace o síťovém nastavení, upgrade na vyšší model apod. Jelikož na trhu chybělo efektivní propojení mezi Proxmox VE a interními systémy bez složitého programování, vyvinul Coolhousing vlastní řešení – nástroj Coolmox, který tato prostředí propojuje do funkčního celku a brzy bude uveden jako samostatná služba.

Coolhousing.netAutor: Coolhousing.net

6. Geograficky oddělená záloha

Seznam inovací a novinek není zdaleka konečný. Namátkou lze zmínit konfiguraci klíčových HW komponent (CPU, RAM a úložiště) dle potřeb zákazníků na míru, kontejnerizaci (LXC) uvnitř serveru a pro vysokou dostupnost serverů, díky nové lokaci v privátní serverovně v Brně, i geograficky oddělenou zálohu.  

7. Budoucí rozšíření

Spuštění nové generace virtuálních serverů je jednou z několika fází, které datové centrum hodlá v dalších měsících realizovat. Díky vysoké škálovatelnosti nové virtualizační infrastruktury chystá Coolhousing procesory AMD EPYC generace ZEN 3 doplnit o nejnovější generaci ZEN 4, a to konkrétně o řadu Genoa. A dále spolu s rostoucím zájmem o strojové učení rozšířit virtualizaci o další clustery optimalizované na provoz VPS s GPU kartami.

8. Innovate or Perish

Nová generace VPS hostingu od společnosti Coolhousing není jen evolucí stávající infrastruktury – je to komplexní posun směrem k vyšší výkonnosti, stabilitě a bezpečnosti. Díky kombinaci špičkového hardwaru, moderní platformy Proxmox VE, optimalizovaného prostředí pro Linux i Windows a inovací jako je Coolmox, nabízí Coolhousing svým klientům řešení, které je připravené na náročné požadavky současných i budoucích projektů.

Dále u nás najdete

Revírní pojišťovna dává do konce srpna více peněz na genetiku

Zda a jak má zaměstnavatel provádět exekuční srážky?

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích

Adrenalin jako byznys: Lanová centra se rozmáhají

Ledová káva jako z kavárny: Můžete si ji připravit i doma

Lovosice prohrály s Agrofertem spor o daň z nemovitostí

AI, kterou nelze zneužít? Vědci přišli s průlomem v ochraně

Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou

Osvobození zaměstnaneckých benefitů čeká další změna

Zákaz mlčenlivosti o mzdě či platu neplatí pro všechny

S výdaji na školní potřeby pomůže stát. Loni v průměru 2000 Kč

Alergikům teď způsobí potíže ambrózie, dříve tu nerostla

Zatím 900 nádorů, na které se většinou přišlo včas

Kdy se musíte registrovat k DPH, i když jste plátci být nechtěli?

Strach, že to nestihnete? Hyperaktivní měchýř se dá léčit

Náklady, které podnikatelé často přehlížejí

Sdílená kola od nextbiku dojela už i do menších měst

Policie zatkla Jiřikovského z kauzy bitcoinového daru

Vydavatelé řekli, kolik chtějí za úryvky svého obsahu

Příchod značek do Česka: Když se stála fronta na burgery

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI