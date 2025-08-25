Virtuální server bez kompromisů. Coolhousing spustil novou virtualizaci

Virtuální servery patří mezi nejčastěji využívané služby v oblasti IT. Díky flexibilitě, škálovatelnosti a snadné správě jsou populární nejen v Česku, ale i ve světě. Jejich provoz ale vyžaduje neustálou modernizaci hardwaru a aktualizace technologií, aby bylo možné udržet krok s rostoucími nároky uživatelů, systémů i aplikací. Jinak řečeno: „Innovate or perish".
Coolhousing proto v srpnu zahájil provoz inovativní virtualizace, kterou vybudoval zcela od základu. Do její stavby a vývoje promítl 15 let zkušeností a know-how z poskytování VPS hostingu pro stovky klientů z Česka a zahraničí a zaměřil se na špičkový výkon, kvalitu a další rozvoj pokročilých služeb.
Co nová virtualizace přináší?
1. Optimalizace clusterů dle operačních systémů
Vývojový tým Coolhousingu rozdělil virtualizaci na dva samostatné hardwarové clustery. Každý z nich je vyladěn na specifický provoz odlišných typologií operačních systémů, čímž se zároveň eliminují provozní kompromisy, které vznikají při kombinaci více typologií OS na jednom virtualizačním podkladě. První cluster je přizpůsoben na výhradní provoz virtuálních serverů s Linux a BSD distribucemi. Prostředí druhého clusteru, na kterém běží služby VPS Windows, je upraveno pro bezchybný chod operačních systémů Windows Server.
2. Nová platforma Proxmox VE
Coolhousing se v rámci budování nové virtualizace rozhodl nepokračovat v čisté podobě platformy KVM, kterou dříve provozoval na veřejném hostingu. Přešel na Proxmox VE, který na základě interních testů a privátních projektů pro klienty vykazoval, v porovnání s KVM, vylepšené zpracovávání požadavků operačních systémů a nainstalovaných software, lepší přenos procesorových instrukcí do virtuálních strojů (VM) a v neposlední řadě efektivnější podporu šifrování, kontejnerové virtualizace (LXC) a databázového zpracování.
3. Procesory AMD EPYC
Oba clustery pro VPS a VDS servery byly osazeny procesory AMD EPYC generace ZEN 3, disponující vysokou kapacitou výpočetních jader a velmi vysokým výkonem každého vlákna CPU. S procesory AMD má datové centrum bohaté zkušenosti z desítek projektů a jejich poměr výkon, kvalita a spolehlivost je na skvělé úrovni. Další předností této procesorové řady je velmi nízká energetická náročnost, což mimo jiné snižuje uhlíkovou stopu celého provozu.
4. Úložiště NVMe SSD
Nová virtualizace přináší díky kompletnímu nasazení NVMe SSD úložišť razantní nárůst v rychlosti čtení a zápisu dat, plynulejší chod VPS instancí a aplikací i při vysokém zatížení virtualizačního clusteru. V interním srovnání s klasickými SSD disky, vykazovala NVMe SSD technologie až trojnásobné navýšení IOPS a pokles diskové latence o 84 %.
5. Integrační nástroj Coolmox
Nová virtualizace Coolhousingu kromě moderní platformy a hardwaru přináší i méně viditelné, ale pro vývojáře a DevOps klíčové inovace. Ke všem svým službám zdarma dodává Coolhousing vlastní vyvíjenou robustní online administraci ControlPanel, která klientům poskytuje statistiky o vytížení VPS, výběr OS, informace o síťovém nastavení, upgrade na vyšší model apod. Jelikož na trhu chybělo efektivní propojení mezi Proxmox VE a interními systémy bez složitého programování, vyvinul Coolhousing vlastní řešení – nástroj Coolmox, který tato prostředí propojuje do funkčního celku a brzy bude uveden jako samostatná služba.
6. Geograficky oddělená záloha
Seznam inovací a novinek není zdaleka konečný. Namátkou lze zmínit konfiguraci klíčových HW komponent (CPU, RAM a úložiště) dle potřeb zákazníků na míru, kontejnerizaci (LXC) uvnitř serveru a pro vysokou dostupnost serverů, díky nové lokaci v privátní serverovně v Brně, i geograficky oddělenou zálohu.
7. Budoucí rozšíření
Spuštění nové generace virtuálních serverů je jednou z několika fází, které datové centrum hodlá v dalších měsících realizovat. Díky vysoké škálovatelnosti nové virtualizační infrastruktury chystá Coolhousing procesory AMD EPYC generace ZEN 3 doplnit o nejnovější generaci ZEN 4, a to konkrétně o řadu Genoa. A dále spolu s rostoucím zájmem o strojové učení rozšířit virtualizaci o další clustery optimalizované na provoz VPS s GPU kartami.
8. Innovate or Perish
Nová generace VPS hostingu od společnosti Coolhousing není jen evolucí stávající infrastruktury – je to komplexní posun směrem k vyšší výkonnosti, stabilitě a bezpečnosti. Díky kombinaci špičkového hardwaru, moderní platformy Proxmox VE, optimalizovaného prostředí pro Linux i Windows a inovací jako je Coolmox, nabízí Coolhousing svým klientům řešení, které je připravené na náročné požadavky současných i budoucích projektů.