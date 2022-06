Vybíráte nové notebooky do firmy? Zkuste nejlehčí a výkonné notebooky od Dellu

Firmy po celém světě začínají přecházet na hybridní pracovní modely práce, a proto společnost Dell představila 13“ notebook Latitude 9330, který je vybaven prvním touchpadem svého druhu navrženým speciálně pro videokonference. Jedná se o neotřelý přístup k prevenci potíží při virtuálních schůzkách, které dnes zažívá téměř každý. Nejlehčí Latitude 7330 13“ Ultralight v provedení Intel Evo posílí produktivitu a spolupráci zaměstnanců, a zajistí firemnímu IT oddělení bezstarostnou vzdálenou správu a komplexní zabezpečení. Náročné pracovníky, kteří potřebují spolehlivou pracovní stanici, potěší nejtenčí 14“ Precision 5470 s nejvýkonnějším procesorem na světě.

Notebook Latitude 9330 2 v 1 je určen pro lidi, kteří se spoléhají na virtuální schůzky, a nabízí několik klíčových ovládacích prvků pro videohovory na dosah ruky. Pokud se vaši zaměstnanci často připojují k videohovorům, určitě je bude zajímat nový Latitude 9330 od Dellu – možná vypadá jako další obyčejný konvertibilní notebook, ale má klíčovou funkci, kterou nikde jinde nenajdete. „Do horní části touchpadu Latitude 9330 2 v 1 je zabudováno zařízení, kterému říkáme „kolaborativní trackpad“. Ten poskytuje rychlý přístup k nejčastěji používaným nástrojům při videohovorech, jako jsou ztlumení mikrofonu, zapnutí videa, sdílení obrazovky a přístup do chatu. Rychlé přístupy se zobrazují pouze po dobu trvání schůzky, po jejím skončení tato rozšíření zmizí,“ popisuje inovativní touchpad Petr Zajíček, produktový specialista ze společnosti Dell.

Zajímavost: Samotný touchpad je pořád mechanický, nikoliv haptický, jaký najdete například v modelu Dell XPS 13 Plus.

Latitude 9330 je vybaven webovou kamerou s rozlišením Full HD, která je navržena tak, aby dobře fungovala i při slabém osvětlení, má automatickou závěrku SafeShutter a funkci pro potlačení šumu na pozadí.

Dell Latitude 9330 je prvním 13palcovým zařízením v řadě 9000 a váží 1,23 kg. Zároveň disponuje celkem čtyřmi mikrofony a čtyřmi reproduktory pro čistý zvuk. Uvnitř notebooku najdete nejnovější procesory Intel 12. generace (až Core i7) spolu s integrovanou grafikou Iris Xe a až 32 GB operační paměti DDR5. Kapacitu úložiště SSD můžete volit od 256 GB do 1 TB. Pracovníci nepřijdou o připojení ani na cestách, a to díky Wi-Fi 6E a 4G LTE nebo 5G.

Zajímavost: Latitude 9330 je vybaven nástrojem Dell Optimizer, mezi jehož funkce patří například automatické zneaktivnění obrazovky, když se uživateli někdo dívá přes rameno nebo funkci Express Sign-in, která probudí počítač, když si k němu uživatel sedne, a pak ho pomocí infračervené kamery přihlásí.

Mezi další vlastnosti notebooku patří velkorysá nabídka portů, kterou tvoří 2× USB-C (oba Thunderbolt 4), 1× USB-A, 3,5mm jack pro sluchátka a 5G čtečka pro uSIM karty. Vedle odemykání obličejem Windows Hello je k dispozici také snímač otisků prstů. Vše je zastřešeno systémem Windows 11 Home nebo Pro.

2 prémiová zařízení nakonec – nejlehčí Latitude 7330 Ultralight a nejvýkonější Precision 5470

Pokud hledáte do firmy velmi lehký notebook, zalíbí se vám Latitude 7330 Ultralight vážící pouhých 0,96 kg se systémem Windows 11 Pro. Mezi výhody tohoto notebooku patří bezproblémové uživatelské prostředí, které pomáhá zaměstnanci s produktivitou a IT týmy si mohou být jisty, že model 7330 splňuje jejich očekávání z hlediska výkonu, stability, vzdálené správy a zabezpečení. Dell Latitude 7330 Ultralight má všechny porty, které zaměstnanci potřebují, včetně USB-A, 2 USB-C, HDMI a audio konektoru s FHD ComfortView Plus, který redukuje modré světlo.

Potřebujete zaměstnance vybavit novou pracovní stanicí se systémem Windows 11 nebo Ubuntu? Nejvýkonnější 14palcová mobilní pracovní stanice na světě Dell Precision 5470 by mohla být tou pravou.

„Dell Precision 5470 se od předchozích dvou zařízení zřetelně liší, protože se staví do pozice ultralehké pracovní stanice. Váží pouhých 1,49 kg, ale je vybaven výkonnou hardwarovou konfigurací. I tento model jsme osadili novými procesory Intel Core 12. generace s technologií vPro, ovšem ve verzi H, což znamená, že mají vyšší pracovní frekvence a nabízejí vyšší výkon,“ přibližuje specifikace Precisionu 5470 Petr Zajíček.

Dell Precision 5470 lze nakonfigurovat s procesorem Intel Core i9–12900HK, který je nejvýkonnějším dostupným procesorem v mobilním průmyslu, a s grafikou NVIDIA RTX-A1000, která je založena na architektuře Ampere a má 2 048 shaderů. Nabízí ray tracing, akceleraci umělé inteligence a má 4 GB grafické paměti. Díky úhlopříčce 14 palců, rozlišení 1 920 × 1 200 pixelů (zvolit si můžete i 2 560 × 1 600 pixelů), možnosti konfigurace s až 64 GB paměti LPDDR5 je Precision 5470 ideální volbou pro náročné.