Výpadek internetu? Firmy přicházejí o miliony i dobrou pověst

Jen těžko bychom našli firmu, která by dokázala delší dobu provozovat své podnikání bez připojení k internetu. Naopak roste podíl společností, pro které má i minutový výpadek připojení drtivý dopad na jejich fungování, tržby a reputaci. Navíc je stále složitější odhalovat příčiny výpadků a zajistit jejich okamžité řešení. Komplikuje to především architektura a provázanost sítí a aplikací, provozovaných na mnoha místech – lokálně, v datových centrech, v cloudu nebo v lokalitách na okrajích sítě. Ekosystémy podnikového IT se neustále rozrůstají a zahrnují stále více zařízení, aplikací i dat – příčina výpadku proto může být skutečně kdekoli.

A co pro firmy i další organizace výpadek připojení k internetu skutečně znamená? Ve své studii, analyzující hodinový výpadek připojení k internetu v případě různých firem a odvětví, se tomuto problému věnuje společnost NTT, která s pomocí řešení ThousandEyes (které od roku 2020 patří do portfolia společnosti Cisco) poskytuje službu monitoringu dostupnosti lokálních i cloudových podnikových aplikací.

Autor: Cisco

E-shopy – tisíce za sekundu, miliony za hodinu

Podle údajů Asociace pro elektronickou komerci (APEK) dosáhly české e-shopy v roce 2021 tržeb ve výši 223 miliard korun. To znamená přes 7 000 korun každou sekundu – 24 hodin denně, 365 dní v roce. A na kolik může přijít hodinový výpadek internetu v největším českém e-shopu? Alza.cz utržila v roce 2021 celých 45 miliard korun – přes 1 400 korun každou sekundu. Hodinový výpadek tedy znamená ztrátu přes 5,1 milionu korun. Samozřejmě ale nemůžeme vycházet jen z vypočítaných průměrů – například hodinový výpadek nakupování na Alza.cz, ke kterému došlo v loňské předvánoční sezóně vlivem technické chyby, znamenal nepochybně několikanásobně větší ztrátu.

Každá návštěva e-shopu dnes znamená iniciování desítek až stovek spojení na systémy a služby, které nakupujícím poskytují informace o produktech, cenách, dostupnosti, hodnocení atd. To, co pro zákazníky znamená pohodlný a rychlý nákup na internetu z jakéhokoli zařízení, představuje pro e-shop obrovsky náročný proces zajištění provozu a neustálé optimalizace všech potřebných služeb. Bez specializovaných nástrojů na monitorování v reálném čase prostě není možné zajistit jejich maximální dostupnost.

Každé zaváhání přitom zákazníci „odmění“ odchodem k jinému prodejci, kterých jsou jen na českém internetu tisíce (APEK uvádí téměř 51 000 e-shopů).

Platební terminály – malé pípnutí pro člověka, extrémní nároky na připojení

Platebními kartami dnes zákazníci zaplatí 59 % svých nákupů zboží a služeb. Platby kartou jsou přitom možné jen díky mimořádně náročnému procesu, odehrávajícímu se na pozadí každého „pípnutí“ kartou, mobilem nebo hodinkami na platebním terminálu. Aby mohl zákazník během sekundy zaplatit svojí kartou, musí v řádu milisekund proběhnout ověření, zprocesování, potvrzení a zapsání platby – navíc se zapojením obchodníka, vydavatele karty a banky zákazníka.

I chvilkový výpadek plateb kartou znamená obrovské ztráty a naštvané zákazníky. Proto je nutné prostřednictvím softwarových agentů nepřetržitě monitorovat všechny body v procesu zpracování transakce.

Autor: Cisco

Logistika a dodavatelský řetězec – bez spojení není velení

Na první pohled by se mohlo zdát, že výrobní podniky nepřetržitá dostupnost připojení k internetu nijak zvlášť trápit nemusí. Výrobní technologie jsou naopak od připojení z vnějšku z bezpečnostních důvodů zpravidla zcela izolované. Zdaleka to ale neplatí pro všechny nezbytné procesy a služby, které továrny potřebují. Podniky jako Škoda Auto a mnohé další drží jen minimální skladové zásoby součástek a ostatního materiálu a spoléhají se dodávky just-in-time. Objednávky od dodavatelů se pak řeší – jak jinak – online a v reálném čase.

Pokud dojde ve spojení s dodavateli k výpadku, může to mít za následek kolaps, který bude výrobní podnik dohánět i několik dní – s finančními následky, opožděnými dodávkami a nespokojenými zákazníky.

Autor: Cisco

Jak se hledá problém?

Opatření, která lze provést pro zajištění opravdu spolehlivé konektivity do internetu, je celá řada. A začínající samozřejmě záložními způsoby připojení. Alternativní připojení ale pochopitelně nepomůže v situacích, kdy je příčinou výpadku některá komponenta v rámci podnikové infrastruktury. Takovou příčinu je nutné rychle vypátrat a zajistit nápravu – vadnou komponentu opravit, vyměnit, obejít, nebo jiným způsobem zprovoznit.

S odhalením příčin výpadků připojení pomáhá nástroj ThousandEyes, který dokáže monitorovat veškerá kritická místa a během sekund upozornit na výpadek. Řešení ThousandEyes je postaveno na principu bezpečnostní informační služby, s agenty rozmístěnými v rámci celé infrastruktury, monitorujícími provoz klíčových prvků. ThousandEyes je k dispozici formou služby, s možností škálování dle potřeby a s předvídatelnými náklady.

Společnost NTT nasazuje u svých zákazníků řešení ThousandEyes především s cílem zajistit monitoring, posuzování a řešení potíží s provozem cloudových aplikací, pracovních úloh v hybridním prostředí, širokého spektra distribuovaných SaaS aplikací včetně nástrojů typu MS Teams, WebEx, Zoom a dalších, stejně jako SD-WAN a případně MPLS/WAN sítí.

Výchozím krokem implementace řešení ThousandEyes je analýza prostředí jak z pohledu infrastruktury a datových toků, tak z hlediska aplikačního designu. Specialisté NTT identifikují vhodná místa k nasazení agentů i potenciální úzká hrdla v LAN, výkonu a bezpečnosti. Rovněž je nutné popsat dopad (ne)dostupnosti konkrétní aplikace na podnikání. Teprve poté se přistupuje k technické specifikaci předpokladů nutných pro zahájení instalace agentů, jako jsou komunikační mapy a výpočetní zdroje.

Monitoring v reálném čase pomůže zkrátit dobu výpadků připojení k internetu na pouhé minuty a ušetřit tak firmám ztrátu reputace, zákazníků i peněz.

Martin Klčovský, Business Development Manager: DCS & Cloud ve společnost NTT Česká republika.

Martin pracuje s malou přestávkou ve společnosti NTT již desátým rokem. V minulosti se věnoval tradičním infrastrukturním tématům jako je virtualizace, dostupnost a správa podnikových dat, networking a síťová bezpečnost. V posledních 4 letech je pak zaměřen výhradně na softwarově definovanou infrastrukturu a provoz IT ve veřejném cloudu. Krom jiného je certifikovaným architektem AWS, věnuje se migračním projektům, přechodu do modelu hybridního IT, a to jak na úrovni přípravy designu a architektury řešení, tak na úrovni realizace.

Autor: Cisco