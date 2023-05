Zdroj, důležitější, než si myslíte

Při konfiguraci serveru či počítače se zapomíná na důležitou komponentu, která vám postupem času může udělat z poslušného serveru noční můru. Ano, mluvíme o zdroji. Někdo si možná řekne: „To je jasné, zdroj je důležitý“ a někdo jiný se zase může divit: „Proč? Stačí tu díru v bedně něčím vyplnit, stejnak CPU, RAM a HDD je prioritní“. Pojďme se před testováním na to podívat od začátku.

Jeden z mnoha příkladů, kdy server klienta běží v Coolhousingu nepřetržitě po dobu 18 let. Autor: datové centrum Coolhousing

V datovém centru Coolhousing poskytujeme profesionální servery od různých výrobců. Ať už se jedná o servery známých značek, jako jsou HPE, DELL, IBM, Supermicro nebo tzv. „skládané sestavy na míru“. Dle našich zkušeností není vždy pravidlem, že značkový server je lepší a jeho životnost je delší. Totiž i neznačkový server poslouží svému účelu stejně dobře a někdy dokonce i lépe. Každý ať využívá to, co je mu nejbližší. Při návštěvě Coolhousingu si na některých serverech lze povšimnout štítku s označením 2003, 2005, 2008 atd. Tento štítek označuje rok, kdy byl server do serverovny umístěn. Z toho plyne, že některé servery u nás spokojeně běží již 20 let a mnohdy v nezměněné konfiguraci.

Příkon serverů v serverhostingu měříme zákazníkům online a statistiky měření jsou klientům k dispozici nonstop online. Díky této transparentnosti se na nás začali klienti po letech obracet s otázkou: „Když jsem k Vám před lety server umístil, měl příkon 50W a nyní mám příkon 70W. Čím to? Server je přece furt stejný?“. Jednou z našich častých odpovědí je mimo jiné opotřebení komponent a především zdroje.

Interní i externí faktory

Zdroje do PC sestav obsahují mnoho součástek. Nejde s jistotou uvést, které jsou důležité a které ne, ale svou velkou roli mají kondenzátory. Tyto kondenzátory obsahují tzv. elektrolyt, což je kapalina, v níž dochází ke štěpení molekul na záporné anionty a kladné kationty. Bohužel, stejně jako všechny kapaliny, i tato trpí tzv. „vysycháním“. V případě, že kondenzátor začne mít jiné vlastnosti, než-li měl mít dle návrhu, musí se to někde projevit. Prvními projevy bývá zhoršené fungování, které často vede k zahřívání zdroje, což může vyústit až k jeho poškození. Spolehlivost a životnost kondenzátorů je podmíněna čistotou surovin použitých při výrobě a technologické kázni, nebo také provozními podmínkami jako je teplota okolí nebo elektrické zatížení.

Čistotu použitých surovin nebo technologickou kázeň výrobního procesu jen těžko ovlivní klient, ale jistým ukazatelem může být použití komponent renomovaných značek s delší než základní zárukou. Pokud je poskytována delší záruka, je zřejmé, že výrobce svému výrobku jednoduše věří a stojí si za ním.



Pohled do nejmodernější serverovny S3, která splňuje veškeré standardy včetně dvou nezávislých přívodů Autor: datové centrum Coolhousing

Bezprašnost a vhodná teplota pro provoz serverů a počítačů obecně je v rozmezí 20°- 26°C při relativní vlhkosti 30–45%. Pokud je tedy server umístěn do datového centra, jako je Coolhousing, kde je průměrná teplota na sále 23°C s relativní vlhkostí 30–40%, rozhodně se tím prodluží nejen životnost zdroje samotného, ale také celého serveru.

Osazení zdroje vhodného výkonu je další faktor, který lze ovlivnit. Pokud se osadí slabý zdroj, který bude hnán na pokraj jeho možností, jeho životnost dramaticky klesá, i když bude sebekvalitnější. Naopak předimenzovaný zdroj bude poměrně nákladný a pravděpodobně nebude pracovat v efektivním spektru, které se pohybuje v rozsahu 20 – 50% výkonu zdroje.

Metodika testování

V Coolhousingu dáváme přednost praktickým příkladům a vlastnímu testování před teorií, ačkoliv nejsme žádná testovací, natož certifikovaná laboratoř. V rámci našeho testu několika zdrojů různého stáří a výkonu, jsme vybrali server v konfiguraci AMD Ryzen 5 5600G, 32 GB DDR4 3200MHz, 2× 480 GB. Starší zdroje pocházely ze serverů provozovaných v naší serverovně a nové byly zkrátka nové. Sběr dat byl časově náročnější, jelikož sestavu s testovaným zdrojem jsme nechali běžet 24 hodin v nabootovaném operačním systému a pak jsme tu samou sestavu nechali dalších 24 hodin běžet pod maximální zátěží generované skrze Small FFT. Důležité je zmínit, že na všech testech byla použita identická sestava a vždy test proběhl na stejném místě datacentra na stejné měřitelné zásuvce.



Autor: datové centrum Coolhousing

Výsledky testů a srovnání zdrojů

Naměřené rozdíly hodnot v testu nebyly tak výrazné, jak jsme původně očekávali, ale i tak nás vedly k zamyšlení v souvislosti s efektivitou, životností a finanční návratností zejména u zdrojů vyrobených v roce 2023.



Jednotky uvedené v grafu jsou ve wattech (w) za 24 hodin Autor: datové centrum Coolhousing

Alarmující je určitě myšlenka pořízení nového levného zdroje značky EVOLVEO. Pořízení takového zdroje je skutečně v duchu vyplnění „prázdného otvoru v case“, ale to, co lze ušetřit na pořízení zdroje se doslova spotřebuje během prvních dvou let jeho provozu – což je mimochodem i délka záruky výrobce tohoto zdroje.

V porovnání s novým levným zdrojem pak může výsledek měření starého zdroje provozovaného v optimálních podmínkách vést k úspoře energie. Je potřeba však znát minulost takového staršího zdroje a pokud si minulostí nejste jisti, je určitě na místě se porozhlédnout po zdroji novém.



Výpočet úspory nákladů byl spočítán rozdílem vstupních nákladů na každý zdroj a součtem spotřeby v zátěži každého zdroje za dané období při ceně 9,70 Kč za kWh. Autor: datové centrum Coolhousing

Nový a kvalitní zdroj je dle našeho měření sázka na jistotu, a to dlouhodobě. V testu jsme vyzkoušeli zdroj bez větráku Seasonic fanless PX450W s Platinum certifikací. Tento zdroj dosáhl nejlepších výsledků při klidových i zátěžových podmínkách a navíc se pyšní dvanáctiletou zárukou. Výrobce takového zdroje si je svým produktem skutečně jistý a pokud se jeho vyšší pořizovací cena rozpočítá na délku záruky, tak i s nákladnějšími komponentami v dlouhodobém horizontu ušetříte čas i finance.

O tomto argumentu se lze přesvědčit v grafu č. 2, kdy jsme porovnali vstupní náklady a náklady na provoz u již zmíněného nového zdroje značky EVOLVEO Pulse 450ATX s bezvětrákovým zdrojem Seasonic. Hodnoty uvedené v grafu jsou vztaženy k druhému jmenovanému zdroji, kdy přibližně od 19. měsíce se začíná investice do tohoto zdroje finančně vyplácet.

Závěr měření

Konfiguraci a výběr komponent serverů našich zákazníků v datacentru neovlivníme, ale díky našemu férovému přístupu při zohlednění rozměru serveru a především jeho reálného příkonu uvědomělý přístup každého majitele či administrátora serveru vždy finančně zvýhodníme.

V Coolhousingu sami denně stavíme dedikované servery pro naše zákazníky z námi dodaných komponent. S vyhrazeným serverem v Coolhousingu klient vůbec nemusí řešit příkon či spotřebu, a tak efektivita použitých komponent, a především zdroje, je přínosem i pro nás. Klienti u nás své servery provozují mnoho let a pokud my použijeme komponenty, kterým jejich výrobce dlouhodobě věří a jejichž provoz je efektivní, vydělají na kvalitním řešení všichni.