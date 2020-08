24jádrový ARM Huawei Kunpeng 920 je údajně rychlejší než Core i9-9900K

Autor: Huawei

Procesor od Huawei postavený na ARM jádrech má být dle na západě nepotvrzených měření ve vícevláknovém výkonu rychlejší než 8jádrový Intel Core i9–9900K. Má to ale několik dalších háčků.

Nebyla zveřejněna žádná konkrétní měření, ani jednovláknový výkon (kde by to nejspíš Kunpeng kvůli nízké taktovací frekvenci 2,6GHz jistě projel), Navíc Kunpeng 920 je vyráběn 7nm technologií, tedy ne v Číně, kde je zatím špičkovým procesem ten 14nm. Od 7nm výroby by měla být Huawei kompletně odstřižena, dokud v Číně nedokončí vlastní variantu.

Každopádně desktop na bázi Kunpeng 920 s 8 GB DR5, 512GB SSD a Radeonem RX 520 je podle všeho v Číně realitou. Pohání jej upravený Linux zvaný UOS, podporu Windows 10 zde samozřejmě nečekejme.