50Mpix Sony Alpha 1 umí 8k/30p video i HEIF

Autor: Sony

Nová vlajková loď mezi bezzrcadlovkami Sony nese jméno Alpha 1 a japonský gigant do jejího malého těla nacpal vše, co je vůbec fyzicky možné.Přístroj disponuje 50Mpix full-frame snímačem, přičemž jeho elektronika je schopna záznamu 8k video. To je bráno z celé šířky snímače v 8,6k rozlišení, které je následně downscalováno na 8k a ukládáno do 10bit 4:2:0 XAVC HS . Vše pohání dvojice nových procesorů Bionz XR a přístroj umí nahrávat 8k video až 30 minut v kuse (musí ale být nastaven na nejtolerantnější režim z hlediska přehřívání, jinak systém zastaví záznam dříve).

4k je podporováno až do 120p a 10bit 4:2:2, přičemž vzniká převodem z 5,7k rozlišení. Podporován je též Super35 režim (velikost kinematografického políčka na 35mm filmu). Po HDMi může tělo dál předávat 16bit RAW video.

Data jsou ukládání na dvojici CFExpress karet (případně SD), pro foto je podporován i formát HEIF. Nechybí stabilizace posuvem snímače až o 5,5 EV, multishot režim pro až 199Mpix fotografie, nový AF systém s 92% pokrytím scény a 759 body fázového ostření, OLED hledáček s 9,44M body a refreshí až 240 fps. Dynamický rozsah expozice je 15 EV, podporovány jsou též expoziční křivky S-Log3 a barevné režimy S-Gamut3, resp. S-Gamut3.Cine a též S-Cinetone. Data lze z těla též dolovat přes vysoce rychlou WiFi, 10Gbit/s USB nebo 1000BASE-T ethernet. Cena je stanovena na 6500 USD.